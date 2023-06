Un rapport explique comment le retrait de Rs 2000 va booster l’économie indienne

La State Bank of India (SBI) a publié un rapport expliquant comment le récent retrait des billets de Rs 2 000 pourrait stimuler les dépôts bancaires, le remboursement des prêts et même le PIB du pays. Le rapport indique que le retrait était une frappe de précision et suggère que UPI pourrait être le nouveau billet de 2 000 roupies.

Selon SBI, la part des billets de Rs 2 000 en valeur était de 10,8 % en mars 2023. Environ 1,8 lakh crore de Rs 2 000 billets ont été renvoyés au système où 85 % ou Rs 1,5 lakh crore ont été reçus sous forme de dépôts et le reste ont été échangés contre des coupures plus petites.

« Même si Rs 1,5 lakh crore de billets de Rs 2000 roupies a été déposé dans les banques… Cela implique que le montant dépensé / échangé par les gens au comptoir est d’environ Rs 60 000 crore (Rs 1,5 lakh crore net de Rs 90 000 crore baisse en monnaie en circulation ~ Rs 60 000 crores) … cela pourrait également entraîner une augmentation des dépôts bancaires, une augmentation du remboursement des prêts, une augmentation de la consommation, une augmentation de la RBI Retail CBDC et une éventuelle augmentation du PIB … », indique le rapport.

Le rapport indique que la grève de « précision » « atteint les bonnes notes à plusieurs égards, allégeant considérablement la pression de la quête proche de la guerre pour les dépôts du système bancaire tout en atténuant le biais pour des taux d’intérêt plus élevés à l’avenir ».

Il a ajouté que la croissance du GDO au premier trimestre de l’exercice 24 devrait être de 8,1 % avec un biais à la hausse en raison du retrait du billet de Rs 2 000 de la circulation. « Cela renforce notre projection selon laquelle le PIB de l’exercice 24 pourrait être supérieur à 6,5% », indique le rapport.

Soulignant l’impact du retrait sur les dépôts, le rapport indique que les dépôts du compte courant et du compte d’épargne (CASA) sont susceptibles d’augmenter et que les données de l’ASCB suggèrent qu’il y a eu une augmentation du total des dépôts de Rs 3,3 lakh crore.

Le retrait du billet de Rs 2 000 pourrait également entraîner le remboursement de 30 % des dépôts ou de Rs 92 000 crore en remboursement de prêts. « Il est intéressant de noter que malgré les remboursements anticipés, la croissance du crédit reste assez forte », indique le rapport.

En termes de consommation, le retrait pourrait entraîner une augmentation de la demande des consommateurs, qui pourrait être « préalimentée de Rs 55 000 crore ».

Le rapport du SBI a également souligné que l’UPI a effectivement « remplacé une grande partie de la monnaie en circulation ».