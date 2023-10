Un rapport estime à 4 milliards de dollars les pertes à mesure que l’impact se propage

La grève des Travailleurs unis de l’automobile (UAW) a provoqué près de 4 milliards de dollars de pertes dans l’industrie automobile au cours des deux premières semaines de l’arrêt du syndicat en signe de protestation contre les « trois grands » constructeurs automobiles américains, selon un rapport publié lundi.

Le cabinet de conseil économique Anderson Economic Group (AEG) estime que la grève de l’UAW, qui a débuté le 15 septembre, a entraîné des pertes directes d’environ 1,2 milliard de dollars pour Ford, General Motors (GM) et Stellantis. L’arrêt de travail a également entraîné une perte de 325 millions de dollars en salaires directs, 1,29 milliard de dollars en pertes de fournisseurs et 1,2 milliard de dollars en pertes pour les concessionnaires automobiles et les clients.

L’évaluation d’AEG ne tient pas compte des nouveaux sites de grève annoncés vendredi, lorsque 7 000 travailleurs supplémentaires de l’UAW ont rejoint les piquets de grève dans une usine Ford à Chicago, dans l’Illinois, et dans une usine de GM à Lansing, dans le Michigan. Au total, plus de 25 000 syndiqués dans 21 États sont en grève, ce qui représente environ 17 pour cent des membres de l’UAW.

Vendredi, le président de l’United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, a salué les membres du syndicat alors qu’ils faisaient grève à l’usine d’assemblage de General Motors Lansing Delta, à Lansing, dans le Michigan. La grève de l’UAW, qui en est à son 18e jour, a entraîné des pertes de près de 4 milliards de dollars dans l’ensemble du secteur.

Bill Pugliano/Getty Images



« Les fournisseurs ont été particulièrement touchés par la stratégie de l’UAW consistant à annoncer la fermeture de certaines usines quelques heures seulement avant leur fermeture », a déclaré le PDG d’AEG, Patrick Anderson, dans un communiqué joint au rapport de lundi. « La fermeture de 38 centres de distribution de pièces détachées a également paralysé les opérations de service des concessionnaires et, bien sûr, a entraîné des pertes de salaire chez davantage de travailleurs de l’UAW. »

Pour l’avenir, AEG prédit que la troisième semaine de grève sera « beaucoup plus coûteuse pour Ford », qui a été épargné lorsque l’UAW a élargi ses objectifs le 22 septembre. Les nouveaux objectifs ajoutés vendredi, cependant, entraîneront probablement des concessions Ford et les clients « perdent » certains des véhicules les plus rentables de l’entreprise, notamment le Ford Explorer et le Lincoln Aviator, lit-on dans le rapport.

« Lorsque les passants innocents commenceront à le ressentir, cela affectera le sentiment généralement de soutien que les Américains ont exprimé jusqu’à présent à l’égard des revendications de l’UAW lors de la grève », a ajouté Anderson.

Selon un sondage du groupe Recherche de navigateur, la plupart des Américains soutiennent la grève de l’UAW. Dans une enquête menée entre le 21 et le 25 septembre auprès d’environ 1 000 électeurs inscrits, 78 pour cent des personnes interrogées ont indiqué qu’elles considéraient favorablement les débrayages, contre 22 pour cent qui ont déclaré qu’elles ne soutenaient pas la grève.

GM et Ford ont annoncé lundi que les entreprises licenciaient des travailleurs supplémentaires à la suite de la grève. Selon un rapport de Reuters, Ford met au chômage technique un total de 330 travailleurs dans ses usines de Chicago et de Lima, dans l’Ohio, tandis que GM licencie 170 employés de ses usines de Parma, dans l’Ohio, et de Marion, dans l’Indiana.

GM avait déjà licencié environ 2 000 travailleurs dans une usine d’assemblage à Fairfax, Kansas, invoquant une « pénurie de pièces embouties critiques » due à des travailleurs qui se sont mis en grève dans une autre usine à Wentzville, Missouri, CNBC. signalé. La même semaine, Stellantis a licencié 370 travailleurs dans des usines de l’Ohio et de l’Indiana.

Lors d’un point de presse vendredi, Ford a averti que des centaines de milliers d’emplois pourraient être menacés en raison de la « chaîne d’approvisionnement fragile » de l’industrie automobile. Un porte-parole de Ford a déclaré Semaine d’actualités par courrier électronique lundi, indiquant que l’entreprise « reste concentrée sur la collaboration diligente avec l’UAW pour parvenir à un accord qui récompense notre main-d’œuvre et permette à Ford d’investir dans un avenir dynamique et en croissance ».

Dans une déclaration au Presse gratuite de Détroit Lundi, le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré : « La décision de licencier des travailleurs n’est pas un « effet d’entraînement », c’est une décision prise par l’entreprise pour faire pression sur nos membres pour qu’ils acceptent un contrat faible », a déclaré Fain. « GM en est propriétaire, et GM est propriétaire du fait qu’il leur a fallu plus d’un mois pour répondre à nos propositions, et qu’il leur a fallu encore un mois pour faire de sérieux progrès. »

Les revendications du syndicat auprès des constructeurs automobiles comprennent des augmentations de salaires, des ajustements au coût de la vie et une semaine de travail de quatre jours.

Semaine d’actualités a contacté par e-mail lundi soir l’UAW et les équipes de presse de GM et Stellantis pour commentaires.