Un rapport électoral envoie un avertissement aux démocrates sur la sensibilisation des électeurs de couleur

Les démocrates ne devraient pas s’attendre à ce que la coalition raciale qui a aidé à vaincre l’ancien président Donald Trump et à remporter le Sénat se présente automatiquement aux prochaines élections nationales.

Les électeurs noirs, hispaniques et asiatiques ont peut-être détesté les républicains, selon un examen majeur du cycle électoral de 2020, mais ils doivent encore être convaincus de se présenter aux urnes, et les démocrates n’avaient pas d’argument de base sur l’économie ou le retour du pays à normal à la suite de la pandémie de coronavirus.

« Nous devons être très affinés dans la façon dont nous parlons à nos électeurs », a déclaré à USA TODAY Nathalie Rayes, présidente-directrice générale de Latino Victory Fund, l’un des trois groupes qui ont commandé le .

« Nous continuons à faire reculer le fait que nous ne sommes pas un monolithe – pas seulement les Latinos, pas seulement les Asiatiques, pas seulement les Noirs – nous avons un éventail différent de choses qui nous conduiront à l’isoloir. »

En raison des problèmes de messagerie, selon le rapport, les républicains ont pu émousser au moins une douzaine de victoires démocrates l’année dernière en ancrant les candidats libéraux à des idées plus d’extrême gauche, telles que le mouvement de la police de financement.

« En l’absence d’une image de marque forte du parti, l’opposition s’est accrochée aux points de discussion du GOP, suggérant que nos candidats » brûleraient votre maison et enlèveraient la police « », indique le rapport.

Mais le rapport a également fait valoir que les démocrates devraient se pencher sur les questions entourant la justice raciale, plutôt que de s’en éloigner. L’étude de six mois – compilée par le groupe de réflexion centriste Third Way, avec Latino Victory Fund et Collective PAC, qui font la promotion des Noirs et Candidats latinos – est l’autopsie la plus complète publiée par l’un ou l’autre des partis depuis la présidentielle.

Il fait valoir que même en cas de victoire, les démocrates doivent entreprendre de sérieux correctifs avant les élections de mi-mandat de 2022, ce qui pourrait éliminer les petites majorités que le parti détient au Congrès.

L’étude, rapportée pour la première fois par le New York Times, avertit spécifiquement les démocrates de ne pas traiter les personnes de couleur comme un monolithe, ou simplement comme la base du parti qui doit simplement être mobilisée. Au lieu de cela, les démocrates doivent considérer les minorités raciales comme des « électeurs de persuasion » qui doivent d’abord être inspirés par des politiques et des messages spécifiques.

La stratégie nationale, par exemple, n’a pas pris en compte les différences régionales et locales, telles que le statut socio-économique ou le pays d’origine lorsqu’elle traite avec les électeurs latinos, selon l’étude.

Rayes a déclaré que l’autopsie crée une carte pour les dirigeants du parti sur la façon de dépenser les ressources pour cibler ces circonscriptions clés. Elle a déclaré que la baisse de la participation parmi les électeurs notée dans le rapport est directement liée au fait que les démocrates font des « investissements minuscules » dans les candidats au scrutin en 2020.

« Nous sommes fatigués de demander ce qui devrait être dépensé dans les communautés de couleur », a déclaré Rayes. « Vous savez, c’est épuisant et épuisant. Nous essayons seulement d’aider les gens progressistes à courir, à gagner et à être efficaces, et cela demande des investissements. »

« Définancer la police » et trop de discours « anti-Trump » ? Les campagnes disent que les démocrates manquaient de message

Le rapport a examiné environ trois douzaines de courses au Congrès de 2020 à travers le pays à l’aide de sondages, de données de participation et d’environ 150 entretiens avec des candidats, des membres du personnel de campagne et des dirigeants d’organisations alliées.

L’un de ses plus grands enseignements en 2020 était que les démocrates n’ont pas fourni aux électeurs un argument clair et concis pour expliquer pourquoi ils devraient gagner. Au lieu de cela, les libéraux et leurs alliés se sont appuyés « trop ​​lourdement sur la rhétorique anti-Trump » sans exploiter leur propre cadre économique solide.

« Certaines équipes de campagne avec lesquelles nous avons parlé ont estimé que le parti n’avait pas de message au-delà de » Donald Trump est nul « », ont déclaré les stratèges démocrates vétérans Marlon Marshall et Lynda Tran, qui ont rédigé le rapport.

L’absence d’un message pro-démocrate a laissé un vide qui a permis un vote divisé pour Biden en haut du billet et des candidats républicains en bas du scrutin dans au moins 16 courses de district du Congrès, selon le rapport.

Cela a également donné aux candidats du GOP une fenêtre pour saisir un récit d’attaques liées aux « socialistes radicaux » ou « dépenser la police » basé sur la série de manifestations nationales de l’été dernier autour des fusillades controversées de la police contre des Afro-Américains.

Les courses au Congrès qui ont vu des publicités d’attaque par des républicains frapper les démocrates avec un battement de tambour de « loi et ordre » ou de « socialisme » ont vu une part plus élevée d’électeurs de couleur soutenir le candidat du GOP, selon le rapport. Aucun des candidats inclus dans l’analyse du rapport n’a soutenu le financement de la police, mais l’étude indique que presque tous ont été ciblés par des publicités d’attaque payantes prétendant l’avoir fait.

Cette question a déclenché un débat interne parmi les démocrates pendant des mois, les modérés accusant des personnalités nationales plus militantes ou progressistes d’être allées trop loin à gauche.

« Regardez, il y a des gens dans la coalition démocrate qui pensent que nous devrions littéralement démanteler les services de police et ne pas les avoir », a déclaré lundi le stratège politique Matt Bennett, co-fondateur de Third Way, dans une interview.

« C’est très impopulaire auprès de toutes sortes d’électeurs, y compris je dirais dans certains cas, en particulier les électeurs de couleur ne veulent pas de cela. »

Bennett a déclaré que les conclusions du rapport indiquent clairement que lorsqu’on les interroge sur des éléments politiques spécifiques, tels que l’élimination de l’immunité qualifiée pour les mauvais policiers; faire travailler des professionnels de la santé mentale avec la police; ou mettre fin à la militarisation des forces de l’ordre locales, la plupart des démocrates et leurs alliés des électeurs swing ont soutenu ces idées.

« Ce qui se trouve en fait dans les gros projets de loi qui bougent réellement au Congrès, ces choses sont populaires », a-t-il déclaré. « Le problème avec le financement de la police n’était pas la politique, c’était le slogan. »

Les démocrates doivent être « sans vergogne à propos de la race »

Bennett admet qu’il s’agit d’un équilibre délicat entre ne pas s’aliéner les électeurs de gauche qui soutiennent qu’ils se présenteraient en plus grand nombre si les candidats démocrates se penchaient sur ces idées plutôt que de les fuir.

« Les républicains sont meilleurs en colère que nous – ils le sont tout simplement », a-t-il déclaré. « Pas au niveau de la rue ou des militants, mais nos politiciens ne le sont pas. »

Les espoirs démocratiques à mi-parcours de 2022 reposaient en grande partie sur la forte reprise économique du pays après COVID-19. Mais l’étude n’a pas renoncé à une leçon plus large sur ce qui a fonctionné et ce qui a échoué pour les démocrates lors des campagnes de l’année dernière.

Tout au long de l’analyse, le défi le plus cité, en dehors de la pandémie, était l’incapacité ou la réticence du parti à s’attaquer de front aux problèmes de justice raciale.

« Le Parti démocrate ne doit pas s’excuser sur la race », indique le rapport. « Et nous devons expliquer à tous les Américains pourquoi cela est bénéfique pour tout le monde. »

Kevin Olasanoye, directeur national de la politique et de l’organisation du Collectif PAC, qui se concentre sur les candidats noirs, a déclaré à USA TODAY que plutôt que de couvrir les électeurs de certains messages ou slogans, le rapport devrait être un guide pour les démocrates sur la nécessité de se définir d’abord, et qu’éviter la race ou la diversité est un choix périlleux.

« Les démocrates ne font pas un aussi bon travail à mon avis en jouant l’offensive sur certaines de ces questions », a déclaré Olasanoye.

Le rapport a souligné que les électeurs noirs ont fait la différence dans les courses les plus importantes dans les États importants, mais les démocrates n’ont pas réussi à mobiliser ces électeurs au même rythme que les républicains ont fait les électeurs blancs.

Dans la course au Sénat de Caroline du Nord, les électeurs noirs ont augmenté leur part de l’électorat en 2020 et ont vu une participation accrue par rapport à 2016, mais le GOP a également connu une légère amélioration parmi les électeurs noirs ruraux/exurbains.

Le rapport a déclaré que les agents de la campagne démocrate étaient conscients que s’il n’y avait pas eu de « police de financement » ou de « socialisme », les républicains auraient trouvé un autre sifflet racial pour décrire les démocrates comme déconnectés.

« La vérité, c’est comme, où le parti dans son ensemble est beaucoup trop sur ses talons », a déclaré Olasanoye. « Donc, à mon avis, si nous regardons prospectivement ce que nous devrions faire, je pense que la réponse est qu’il y avait un calcul national sur la race il y a moins d’un an, et les démocrates doivent définir qui ils veulent être sur les solutions partie de ce débat. »