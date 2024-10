Un rapport du service météorologique trace le chemin de la tornade dans le nord du comté de Palm Beach

D’un mobil-home rendu « pratiquement méconnaissable » à une traînée de verre brisé, de toits arrachés et de voitures renversées, un aperçu préliminaire Un rapport du National Weather Service publié vendredi suit le parcours de 30 minutes de destruction dévastatrice d’une tornade tropicale alors qu’elle traversait Wellington, The Acreage, Palm Beach Gardens et Jupiter Farms mercredi après-midi avant l’ouragan Milton.

Déchirant le nord du comté de Palm Beach, la tornade a fait sept blessés, mais aucun décès, selon le rapport.

Propulsée par l’ouragan Milton, la tornade était le produit de conditions telles que le chauffage diurne, l’air sec et des changements rapides de direction et de vitesse du vent qui maximisaient sa puissance, a déclaré samedi Sammy Hadi, météorologue du service météorologique basé à Miami.

Le résultat a été une tornade d’une force inhabituelle qui a effondré le toit d’un supermarché Publix qui venait d’être achevé et a porté des coups inattendus à des maisons vieilles d’un an, construites selon les spécifications de tempête les plus récentes dans la communauté grandissante d’Avenir à l’ouest de Palm Beach Gardens, a noté Hadi : briser des vitres résistantes aux chocs et lancer des voitures à au moins 100 mètres.

Avec des vents allant jusqu’à 140 mph et une largeur parfois de 200 à 300 mètres (deux à trois fois la longueur d’un terrain de football), la tornade a probablement parcouru plus de 30 miles dans le comté de Palm Beach avant de franchir la limite du comté de Martin. . Son impact là-bas sera documenté dans les semaines à venir alors que le bureau de Melbourne du National Weather Service suivra la trajectoire de la tornade là-bas.

Le rapport préliminaire publié vendredi soir décrit la destruction sur un tronçon de 21 milles depuis une maison mobile double largeur nivelée dans la section Rustic Ranches de Wellington jusqu’aux maisons et arbres endommagés alors que la tornade se déplaçait à travers les communautés de Lakefield West, Meadow Wood et Binks Forest. , traversant Southern Boulevard et rassemblant des forces à l’approche de Northlake Boulevard, à l’extrémité nord de The Acreage.

Le développement Publix at Avenir, qui était presque terminé, a été lourdement endommagé après une tornade provoquée par l’ouragan Milton le 10 octobre 2024 à Palm Beach Gardens, en Floride.

La tempête « a causé ses dégâts les plus considérables » dans la communauté Avenir, indique le rapport.

Mais une grande partie de la puissance de la tornade n’a pas été mesurée, car elle a traversé des champs ouverts. De plus, des preuves radar et des séquences vidéo de l’ouest de Delray Beach indiquent que sa trajectoire s’étendait bien vers le sud et dépassait 30 milles.

Le NWS évalue la force d’une tornade en fonction de la vitesse du vent et des dégâts qu’elle laisse sur une échelle nommée en l’honneur du météorologue Ted Fujita et affinée en 2007 sous le nom de « Fujita améliorée » – EF – dans des catégories à partir de 0, considérées comme « faibles » avec des vents de 65. -85 mph à 5, « violent » avec des vents supérieurs à 200 mph. La tornade de Milton a été classée EF3, avec des vents allant de 136 à 165 mph.

La tornade qui a balayé mercredi de Wellington jusqu’à la limite du comté de Martin a été d’une force inhabituelle pour une tornade tropicale, a déclaré Hadi samedi, mais elle n’est pas inconnue. Une tornade EF3 a été enregistrée plus tôt cette saison des tempêtes lors de l’ouragan Bertha et une autre plus récemment lors de l’ouragan Helene.

Cet article a été initialement publié sur le Palm Beach Post : Rapport : une tornade a creusé un chemin de 21 milles à travers le comté de Palm Beach