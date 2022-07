Un rapport du Sénat demande une loi criminalisant la stérilisation forcée ou contrainte

Le comité sénatorial des droits de l’homme demande au gouvernement fédéral d’interdire la stérilisation forcée ou contrainte et de présenter des excuses officielles aux femmes qui ont été soumises à cette pratique.

Ces recommandations font partie des 13 de la deuxième partie d’un nouveau rapport du Sénat — Les cicatrices que nous portons : Stérilisation forcée et contrainte de personnes au Canada — publié jeudi.

« La stérilisation forcée et forcée a une longue histoire au Canada, y compris en tant que stratégie pour subjuguer et éliminer les peuples des Premières nations, métis et inuits », indique le rapport.

Le comité sénatorial des droits de la personne a commencé à étudier la question en 2019 et a constaté que, loin d’être un problème d’un passé lointain, la stérilisation forcée et contrainte avait toujours lieu au Canada et que les femmes autochtones n’étaient pas les seules personnes touchées.

“Le comité a appris que d’autres groupes vulnérables ont également été soumis de manière disproportionnée à ces procédures, notamment les femmes noires et racialisées, les personnes handicapées, les enfants intersexués et les personnes institutionnalisées”, indique le rapport.

Bien que la stérilisation forcée ou forcée puisse relever de la catégorie des voies de fait dans le Code criminel, le comité a déclaré qu’il souhaitait qu’elle soit codifiée comme un crime dans la loi par l’adoption du projet de loi S-250, ce qui en ferait une infraction passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans. en prison.

“Ce que nous avons vu jusqu’à présent n’a pas fonctionné, car je crois qu’il y a une stérilisation en cours aujourd’hui, au moment où nous parlons”, a déclaré mercredi la sénatrice Yvonne Boyer, membre du comité qui a présenté le S-250.

“Nous avons besoin de dents supplémentaires et je pense que l’adoption de ce projet de loi pourrait les faire s’arrêter et réfléchir un peu plus avant de refaire quelque chose comme ça.”

Les recommandations

Le rapport indique que des femmes et des filles, dont certaines n’avaient que 14 ans, ont été “contraintes par le confinement, la manipulation ou les menaces” à la stérilisation, tandis que “d’autres n’ont tout simplement pas été consultées avant la procédure”.

Le rapport recommande également :

Exiger que les associations médicales, les organismes professionnels de gouvernance et de délivrance des licences dénoncent la stérilisation forcée et contrainte.

Demander au gouvernement fédéral, dirigé par des survivants, d’élaborer un cadre d’indemnisation pour les survivants.

S’assurer que les données sur la pratique sont collectées à l’échelle nationale et que des mécanismes sont en place pour enquêter et répondre aux plaintes.

Exiger que tous les étudiants en médecine et en sciences infirmières étudient les questions de santé autochtones.

Lancement d’une campagne fédérale d’éducation sur les droits des patients adaptée aux groupes les plus touchés par la stérilisation.

Accroître les investissements dans les sages-femmes communautaires dans les collectivités nordiques et éloignées.

Augmenter le nombre de fournisseurs de soins de santé autochtones tout en offrant une formation sur les compétences culturelles aux professionnels de la santé de tous les horizons.

Le rapport indique également qu’un comité parlementaire devrait continuer d’étudier la question et de surveiller les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour donner suite aux recommandations du rapport.

« La stérilisation forcée et contrainte est malheureusement une pratique inhumaine enracinée dans le racisme et les préjugés conscients ou inconscients. Elle démontre, une fois de plus, la perception d’une vision coloniale supérieure selon un mode de vie préconçu, qui continue de dévaloriser la vie des peuples autochtones, », a déclaré la sénatrice Michèle Audette, ancienne membre du comité.