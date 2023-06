Un rapport du renseignement américain sur les origines du COVID-19 rejette certains points soulevés par les partisans de la théorie des fuites de laboratoire

WASHINGTON (AP) – Des responsables américains ont publié vendredi un rapport de renseignement qui a rejeté certains points soulevés par ceux qui soutiennent que le COVID-19 a fui d’un laboratoire chinois, réitérant à la place que les agences d’espionnage américaines restent divisées sur la façon dont la pandémie a commencé.

Le rapport a été publié à la demande du Congrès, qui a adopté en mars un projet de loi donnant aux renseignements américains 90 jours pour déclassifier les renseignements liés à l’Institut de virologie de Wuhan.

Les responsables du renseignement sous le président Joe Biden ont été poussés par les législateurs à publier plus de documents sur les origines de COVID-19. Mais ils ont soutenu à plusieurs reprises que l’obstruction officielle de la Chine aux examens indépendants a rendu peut-être impossible de déterminer comment la pandémie a commencé.

Le dernier rapport a provoqué la colère de certains républicains qui ont soutenu que l’administration retient à tort des informations classifiées et des chercheurs qui accusent les États-Unis de ne pas être disponibles.

John Ratcliffe, qui a été directeur américain du renseignement national sous l’ancien président Donald Trump, a accusé l’administration Biden d' »obscurcissement continu ».

« La fuite du laboratoire est la seule théorie soutenue par la science, l’intelligence et le bon sens », a déclaré Ratcliffe dans un communiqué.

Il y a eu un nouvel intérêt de la part des chercheurs suite à la révélation plus tôt cette année que la branche du renseignement du ministère de l’Énergie avait publié un rapport plaidant pour un incident lié au laboratoire.

Mais le rapport de vendredi indique que la communauté du renseignement n’est pas allée plus loin. Quatre agences pensent toujours que le virus a été transféré des animaux aux humains, et deux agences – le département de l’énergie et le FBI – pensent que le virus a fui d’un laboratoire. La CIA et une autre agence n’ont pas fait d’évaluation.

Situé dans la ville où la pandémie aurait commencé, l’Institut de virologie de Wuhan a fait l’objet d’un examen minutieux pour ses recherches antérieures sur les coronavirus de chauve-souris et ses failles de sécurité signalées.

Le laboratoire a créé des virus génétiquement modifiés dans le cadre de ses recherches, selon le rapport, y compris des efforts pour combiner différents virus.

Mais le rapport indique que les services de renseignement américains « ne disposent cependant d’aucune information, indiquant que tout travail de génie génétique du WIV a impliqué le SRAS-CoV-2, un progéniteur proche ou un virus de la colonne vertébrale suffisamment lié pour avoir été à l’origine de la pandémie ». .”

Et les rapports de plusieurs chercheurs de laboratoire tombés malades avec des symptômes respiratoires à l’automne 2019 ne sont pas non plus concluants, selon le rapport.

Les services de renseignement américains, selon le rapport, « continuent d’évaluer que ces informations ne soutiennent ni ne réfutent aucune des hypothèses sur les origines de la pandémie, car les symptômes des chercheurs auraient pu être causés par un certain nombre de maladies et certains des symptômes n’étaient pas compatibles avec COVID-19 .”

En réponse au rapport, les présidents républicains du House Intelligence Committee et un sous-comité restreint sur la pandémie ont déclaré conjointement qu’ils avaient recueilli des informations en faveur de l’hypothèse d’une fuite de laboratoire. Les représentants Mike Turner et Brad Wenstrup, tous deux de l’Ohio, ont crédité le bureau américain du directeur du renseignement national d’avoir franchi une « étape prometteuse vers la transparence ».

« Bien que nous apprécions le rapport de l’ODNI, la corroboration de toutes les preuves disponibles ainsi qu’une enquête plus approfondie sur les origines du COVID-19 doivent se poursuivre », ont déclaré Turner et Wenstrup.

Mais Alina Chan, une biologiste moléculaire qui soutient depuis longtemps que le virus pourrait provenir du laboratoire de Wuhan, a noté que la version publique du rapport n’incluait pas les noms des chercheurs tombés malades ou d’autres détails mandatés par le Congrès.

Le projet de loi exigeant l’examen a permis aux responsables du renseignement de caviarder publiquement les informations afin de protéger les sources et les méthodes de l’agence.

« Il devient très difficile de croire que le gouvernement n’essaie pas de cacher ce qu’il sait sur #OriginOfCovid lorsque vous voyez un rapport comme celui-ci qui ne contient aucune des informations demandées », a tweeté Chan.

Marchand Nomaan, Associated Press