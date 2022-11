Un rapport du Pentagone met en garde contre les plans de la Chine pour Taïwan et l’accumulation nucléaire

Commentez cette histoire Commentaire

La Chine a effectué plus d’essais de missiles balistiques l’année dernière que le reste du monde réuni et est en passe de posséder 1 500 armes nucléaires au cours de la prochaine décennie, prévient le Pentagone dans une nouvelle évaluation de la posture militaire en expansion rapide de Pékin. Les résultats sont détaillés dans un rapport pour le Congrès qui sera rendu public mardi dans un format non classifié. Il décrit les vastes désirs de la Chine de poursuivre sa domination mondiale, mais intervient alors que le Parti communiste chinois est peut-être confronté le défi interne le plus sérieux à son autorité depuis des décennies, avec des manifestations audacieuses contre les dures mesures de confinement du président Xi Jinping ayant inclus, dans certaines villes, des demandes d’éviction.

Les responsables du Pentagone, en détaillant le rapport, ont pris soin de ne pas établir de liens entre les manifestations – qui du jour au lendemain ont provoqué une répression de la part de la police – et la planification militaire de la Chine. Mais à tout le moins, le soulèvement représente une complication pour Xi alors qu’il tente d’exercer son autorité sur d’autres sujets réticents dans la région, y compris à Taïwan, où des responsables américains restent douteux qu’il puisse atteindre son objectif de domination incontestée.

De nombreux ont indiqué que 2027 – le 100e anniversaire de l’Armée populaire de libération de la Chine et une date cible que Xi a fixée pour moderniser ses capacités militaires – comme le moment où Taïwan doit craindre d’être attaqué. Cette date, cependant, “n’est pas un calendrier d’action”, a déclaré un haut responsable américain de la défense, qui a décrit les objectifs que la Chine s’était fixés d’ici là comme “ambitieux”.

“Nous savons ce qu’ils veulent accomplir, qui est vraiment d’avoir des capacités militaires plus crédibles pour un scénario taïwanais”, a déclaré ce responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter du nouveau rapport avant sa publication. “En termes de ce qu’ils seront réellement capables d’accomplir d’ici 2027, je pense que cela reste à voir.”

Au lieu de cela, le Pentagone estime que la Chine a tenté d’établir une “nouvelle normalité” en ce qui concerne Taïwan, avec plus de lancements de missiles, plus d’activités navales et plus de “franchissements de lignes médianes” au-dessus du détroit de Taïwan par des avions militaires chinois. Ces activités se sont intensifiées de façon spectaculaire après la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) à Taïwan plus tôt cette année et « ne sont pas descendues au niveau auquel nous étions habitués », a déclaré le responsable.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré qu’il s’engageait à maintenir le “statu quo” entourant le statut de Taiwan, mettant en garde son homologue chinois la semaine dernière contre toute action “déstabilisatrice”. Les États-Unis ont pris ombrage de la tendance de la Chine à menacer les navires américains et ceux des alliés américains naviguant dans la mer de Chine méridionale, qualifiant les rencontres rapprochées de “dangereuses et non professionnelles” et avertissant qu’elles pourraient entraîner des accidents catastrophiques. Austin et d’autres ont dit à leurs homologues chinois que si les mesures sont conçues pour empêcher les puissances occidentales d’exercer leurs droits à la liberté de navigation, elles ne fonctionneront pas.

Un résumé exécutif du rapport du Pentagone, partagé avec les journalistes avant la publication du document complet, souligne l’inquiétude de Washington face aux essais de missiles de Pékin et les implications géopolitiques de ses ambitions nucléaires. La Chine possède plus de 400 armes nucléaires, note-t-il, et les 135 essais de missiles balistiques qu’elle a effectués en 2021 “c’était plus que le reste du monde réuni”. Ces chiffres renforcent ce que l’on sait publiquement de son programme de développement nucléaire, qui fait depuis longtemps l’objet d’un examen minutieux alors que d’autres recherches ont détaillé la construction par le pays de silos de missiles et d’autres infrastructures pour soutenir son expansion.

L’arsenal nucléaire de la Chine est encore bien inférieur à celui des États-Unis, qui compte environ 5 500 ogives, ou de la Russie, qui en compte près de 6 000, selon la Fédération des scientifiques américains. Mais les progrès de la Chine – et ses plans d’augmentation de la production – mettent le régime communiste sur un pied où le Pentagone estime que ses dirigeants doivent venir à la table des négociations sur le contrôle des armements. Sa réticence à le faire, indique le rapport, « a un impact négatif sur la stabilité stratégique mondiale – un domaine de préoccupation mondiale croissante ».

“Je ne vois aucune indication claire qu’ils recherchent ici une capacité de première frappe, mais ils développent certainement un ensemble de capacités qui leur donneraient une gamme d’options pour une sorte de signalisation de dissuasion”, a déclaré le responsable. a déclaré un responsable de la défense. Cette capacité, a ajouté le responsable, “soulève des questions sur ce que sera leur intention à plus long terme”.

Menaçant davantage l’équilibre mondial, Selon le Pentagone, sont les relations que la Chine poursuit en dehors de sa sphère d’influence géographique directe pour étendre une empreinte militaire plus conventionnelle. Le rapport note comment la Chine et la Russie, par exemple, continuent d’organiser des exercices conjoints. Tel coopération – même si la Chine n’a pas fourni de fournitures militaires à la Russie pour son effort de guerre en Ukraine – démontre que Pékin “semble toujours voir beaucoup de valeur dans leur partenariat”, selon le responsable de la défense.

Le rapport fournit une liste de pays dans lesquels le Pentagone estime que la Chine a “probablement envisagé” d’établir des installations logistiques militaires “pour soutenir la projection des forces navales, aériennes et terrestres”, dans un style similaire à la base de soutien de l’armée chinoise à Djibouti, qui se trouve juste à quelques kilomètres d’une base américaine, Camp Lemonnier.