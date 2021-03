Un rapport du Pentagone cite une menace d’extrémisme dans l’armée

« Les militaires sont très appréciés par ces groupes pour avoir conféré une légitimité à leurs cibles et augmenté leur capacité à mener des attaques », indique le rapport. « En plus de la violence potentielle, la suprématie blanche et le nationalisme blanc sont une menace pour le bon ordre et la discipline au sein de l’armée. »

Par exemple, le rapport a noté qu’un Marine a été licencié en 2018 pour avoir des liens avec un groupe néonazi appelé Atomwaffen Division, et il a déclaré que le co-fondateur du groupe avait servi dans la Garde nationale de Floride.

Un autre Marine était déterminé à être le fondateur d’un autre groupe suprémaciste blanc appelé AIM, qui signifie American Identity Movement. Le groupe a diffusé de la propagande à travers une opération qu’il a baptisée «Project Siege» et comptait environ 500 membres en mars 2019. Le fondateur du groupe était un ancien sergent de la marine et un ancien chef était un vétéran de l’armée. Plusieurs autres membres de l’armée et des réserves ont été identifiés comme étant associés au groupe, et le rapport a noté que certains avaient été rétrogradés ou licenciés.

Le rapport décrivait une publication sur les réseaux sociaux, rapportée par un employé du service, qui prétendait voir « beaucoup de notre espèce » dans les armes de combat. Le message recommandait des moyens d’identifier les autres membres du groupe, en disant «portez simplement une chemise avec un logo fasciste obscur».

Het leger is zich al lang bewust van een klein aantal blanke supremacisten en andere extremisten in zijn gelederen, maar het probleem barstte in het publieke bewustzijn na de opstand van 6 januari in het Capitool, waar een buitensporig aantal militaire veteranen en enkele huidige militaire leden aanwezig marchandises. Cadeau. Il incomba rapidement à un nouveau chef du Pentagone, Lloyd Austin, de déterminer l’ampleur du problème et d’essayer de le résoudre.

Le 5 février, Austin a ordonné à tous les commandants et superviseurs à tous les niveaux de l’armée de tenir un «retrait» d’un jour – une pause des affaires normales – début avril pour discuter de l’extrémisme dans les rangs.

Lors de sa première conférence de presse au Pentagone deux semaines plus tard, Austin a déclaré que l’extrémisme menaçait les liens de confiance entre les militaires, qui comptent sur la cohésion pour les rendre efficaces sur le champ de bataille.

« Je crois vraiment et sincèrement que 99,9 pour cent de nos hommes et femmes en service croient au » serment qu’ils prêtent lorsqu’ils entrent dans l’armée, a déclaré Austin, ajoutant que le nombre réel d’extrémistes dans l’armée est inconnu.

« Je m’attends à ce que les chiffres soient faibles, mais en toute honnêteté, ils seront probablement un peu plus importants que la plupart d’entre nous ne le penseraient », a-t-il déclaré. « Mais je dirais simplement que, vous savez, un petit nombre peut avoir trop d’impact dans ce cas. »

Austin mentionne souvent avoir personnellement été témoin des dommages que le racisme et l’extrémisme peuvent infliger. En 1995, lorsque le Lt. Le colonel Austin a servi dans la 82nd Airborne Division à Fort Bragg, en Caroline du Nord, trois soldats blancs, décrits comme des skinheads se faisant appeler eux-mêmes, ont été arrêtés pour le meurtre d’un couple noir marchant dans la rue. Les chercheurs ont conclu que les deux étaient visés en raison de leur race. Le meurtre a déclenché une enquête interne et 22 soldats au total ont été associés à des skinheads et à d’autres groupes similaires ou se sont avérés avoir des opinions extrémistes.