Un rapport du FBI montre une forte augmentation des crimes haineux aux États-Unis et une baisse des crimes violents

Les données du rapport annuel du FBI sur la criminalité montrent une baisse globale des crimes violents aux États-Unis, mais une forte augmentation des crimes haineux.

Le nouvelles statistiques de l’agence fédérale, publiés lundi, montrent qu’en 2022, les délits violents ont diminué jusqu’aux niveaux d’avant la pandémie.

Les crimes violents ont chuté de 1,7 %, ce qui contraste fortement avec les affirmations des hommes politiques des deux partis politiques selon lesquelles la criminalité est en hausse.

Les meurtres et homicides sans négligence ont diminué de 6,1 % par rapport à l’année précédente. Les viols et les agressions ont également diminué, respectivement de 5,4 % et 1,1 %.

Mais les crimes contre les biens et les crimes haineux ont considérablement augmenté en 2022. Les crimes contre les biens ont augmenté de 7,3 %, les cas de vols ayant augmenté de 1,3 % à l’échelle nationale.

Les incidents de crimes haineux ont également augmenté, selon les données du FBI.

Plus de 11 634 incidents de crimes haineux ont été signalés en 2022, contre 10 840 l’année précédente.

La majorité des crimes haineux visaient les Noirs, avec 51,9 % des victimes de crimes haineux ciblées en raison de « préjugés anti-noirs ou afro-américains », indique le rapport.

Les données de 2022 ont également montré une forte augmentation des préjugés antihispaniques.

Le nombre de crimes haineux contre les personnes LGBTQ+ a également augmenté, avec 1 947 incidents de crimes haineux en 2022 ciblant une personne en raison de son orientation sexuelle, contre 1 711 l’année précédente.

Joe Biden a publié une déclaration de la Maison Blanche, qui dit : « Les crimes de haine antisémites ont augmenté de 25 % entre 2021 et 2022, et l’antisémitisme représentait plus de la moitié de tous les crimes de haine fondés sur la religion signalés. Les crimes haineux anti-LGBTQI+ ont augmenté de 16 %, et les Américains musulmans et Afro-Américains continuent d’être surreprésentés parmi les victimes.

Le président américain a ajouté : « Ces données rappellent que la haine ne disparaît jamais, elle ne fait que se cacher. Tout crime de haine est une tache sur l’âme de l’Amérique. »

Plusieurs groupes de défense ont publié des déclarations condamnant l’augmentation de la violence ciblée contre les groupes minoritaires.

Le président de Campagne des droits de l’hommel’une des plus grandes organisations de défense des droits LGBTQ+ du pays, a qualifié l’augmentation signalée de « choquante et déchirante », mais « pas inattendue ».

« Les données du FBI constituent un autre indicateur alarmant de l’état d’urgence dans lequel se trouve notre communauté », a déclaré la présidente de l’organisation, Kelley Robinson, dans un communiqué..

Robinson a ajouté que les données du FBI sur les crimes haineux sont incomplètes.

Les données pour 2022 surviennent après que le FBI a remanié son processus de collecte de données lorsque près des deux cinquièmes des services de police n’ont pas participé au processus de déclaration volontaire de 2021, l’Associated Press a rapporté.

Alors que 14 631 organismes chargés de l’application des lois ont contribué au rapport 2022, certains États n’exigent pas de leurs agences qu’elles signalent ou collectent de manière agressive des données sur les crimes haineux, Axios a signalé.

« Si nous voulons mettre un terme à cette violence, nous avons besoin d’un compte rendu complet du nombre de crimes haineux qui ont lieu – et cela nécessite que chaque juridiction intensifie ses efforts », a déclaré Robinson.

Margaret Huang, présidente et directrice générale du Southern Poverty Law Center, a également critiqué les données du FBI comme étant « gravement incomplètes » dans un communiqué.

« Le manque de données nationales précises et complètes sur les incidents de crimes haineux entrave grandement notre capacité, en tant que nation, à s’attaquer aux causes profondes, à concevoir des stratégies de prévention et à fournir le soutien nécessaire aux victimes et aux communautés », a déclaré Huang.

« Malheureusement, nous ne pouvons pas interdire la haine, mais nous pouvons – et devons – faire davantage pour soutenir les personnes ciblées par la violence haineuse – en particulier les communautés noires, hispaniques, asiatiques, juives, LGBTQ+ et immigrées », a ajouté Huang.