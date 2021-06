Un rapport du CDC révèle que les taux d’hospitalisation des adolescents sont en hausse

Les experts de la santé exhortent les parents à vacciner leurs adolescents contre le COVID-19 après qu’un rapport publié par les Centers for Disease Control and Prevention a montré que les hospitalisations avaient augmenté plusieurs mois avant l’autorisation du vaccin pour les personnes de 12 ans et plus.

Le système de surveillance de l’agence COVID-NET – qui couvre environ 10 % de la population du pays – a révélé que les taux d’hospitalisation chez les adolescents de 12 à 17 ans avaient augmenté du 1er mars au 24 avril après avoir baissé en janvier et février, selon l’étude publiée vendredi dans Morbidity du CDC. et rapport hebdomadaire sur la mortalité.

Parmi les 204 adolescents patients hospitalisés pour COVID-19 du 1er janvier au 31 mars, plus de 30 % ont été admis en unité de soins intensifs et près de 5 % ont eu besoin d’une ventilation mécanique. Plus de 35% des patients hospitalisés étaient noirs et 31% latinos.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’elle était « profondément préoccupée » et « attristée » par les conclusions du rapport.

« Une grande partie de cette souffrance peut être évitée », a-t-elle déclaré. « Je demande aux parents, aux proches et aux amis proches de se joindre à moi pour discuter avec les adolescents de l’importance de ces stratégies de prévention et de les encourager à se faire vacciner.

Environ 70 % des adolescents hospitalisés avaient une ou plusieurs affections médicales sous-jacentes, les plus courantes étant l’obésité, les maladies pulmonaires chroniques, y compris l’asthme et les troubles neurologiques.

Mais le Dr Henry Bernstein, pédiatre au Cohen Children’s Medical Center à New Hyde Park, New York, a déclaré qu’il était important de noter que près de 30 % des adolescents hospitalisés étaient « en parfaite santé ».

« Donc, ce ne sont pas seulement ceux qui ont des conditions sous-jacentes qui doivent être vaccinés », a déclaré Bernstein, qui est également membre du Comité consultatif du CDC sur la pratique de la vaccination (ACIP). « Tout le monde doit être vacciné.

Cependant, les taux d’hospitalisation des adolescents du 1er mars au 24 avril étaient encore environ 12,5 fois inférieurs à ceux des adultes de 18 ans et plus, et certains experts craignent que les responsables de la santé ne se précipitent pour vacciner les enfants et les adolescents sans données de sécurité suffisantes lorsqu’ils ne sont pas à risque de maladie grave. .

Le consentement parental est-il nécessaire pour se faire vacciner contre la COVID ? :Voici comment certains adolescents abordent leurs familles anti-vaccins.

Un groupe de sécurité des vaccins avec le CDC a annoncé le 17 mai qu’il enquêtait sur des rapports de myocardite survenant chez de jeunes adultes et adolescents qui ont reçu les vaccins à ARNm COVID-19. La maladie est une inflammation du muscle cardiaque qui peut affecter le système électrique du cœur, réduisant sa capacité à pomper, selon la clinique Mayo.

Bien que les cas aient été apparemment bénins et que les patients se soient rétablis, on ne sait pas s’ils peuvent souffrir d’effets à long terme ou de cicatrices du muscle cardiaque, a déclaré le Dr Cody Meissner, chef des maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour enfants Tufts.

« Le problème que l’on doit résoudre avec n’importe quel vaccin est de savoir si un effet secondaire du vaccin l’emporte sur un avantage de la maladie qui est prévenu … à l’heure actuelle, il ne semble pas y avoir de décès dans le groupe d’âge de 12 à 17 ans, » il a dit. « Le mandat éthique n’est pas de faire vacciner nos enfants et adolescents, le mandat éthique est de ne pas faire de mal. »

Au 4 juin, environ 2,3 millions d’enfants de 12 à 17 ans aux États-Unis avaient été entièrement vaccinés, selon les données du CDC.

« Il y a un train qui quitte la gare, et tout le monde saute dessus et ça me rend un peu nerveux », a déclaré Meissner. « C’est trop rapide. »

Certains experts de la santé affirment que le rapport n’est peut-être pas une description précise du véritable impact de COVID-19 sur la population adolescente, car il ne documentait que les hospitalisations avec des tests positifs et ne tenait pas compte des patients admis pour un syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants, ou MIS -C.

« La majorité des enfants atteints de MIS-C n’ont pas nécessairement un test PCR positif. Ils sont plus susceptibles d’avoir des preuves d’anticorps d’avoir eu l’infection, mais ces choses ne sont pas testées », a déclaré Bernstein. « En fait, nous sous-estimons peut-être la maladie grave associée au COVID-19 chez les adolescents. »

Meissner soutient que la maladie est trop rare pour faire la différence.

La Food and Drug Administration a autorisé l’utilisation du vaccin COVID-19 développé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech le 10 mai pour les enfants de 12 ans et plus. Avant cela, le vaccin était autorisé pour les personnes de plus de 16 ans.

Le vaccin à ARNm de Moderna et le vaccin à injection unique de Johnson & Johnson sont actuellement autorisés pour les adultes de 18 ans et plus. Moderna a rapporté le 25 mai que son vaccin s’est avéré sûr et efficace pour les enfants dès l’âge de 12 ans et demandera l’autorisation de la FDA pour son utilisation élargie ce mois-ci.

Walensky a exhorté les adolescents à continuer de suivre les recommandations de santé publique jusqu’à ce qu’ils soient complètement vaccinés.

« Jusqu’à ce qu’ils soient complètement vaccinés, les adolescents doivent continuer à porter des masques et à prendre des précautions lorsqu’ils sont à proximité d’autres personnes non vaccinées pour se protéger, ainsi que leur famille, leurs amis et leur communauté », a-t-elle déclaré.

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.