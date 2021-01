Selon un nouveau rapport des Centers for Disease Control and Prevention, les pays d’Europe qui ont rapidement mis en œuvre des mesures strictes pour contrôler la propagation du nouveau coronavirus ont enregistré des taux de mortalité plus bas jusqu’en juin 2020 que ceux qui imposent de telles politiques plus tard.

L’étude, publiée mercredi, est la dernière volée d’un débat permanent entre chercheurs et responsables de la santé publique sur les mesures de confinement efficaces et le moment où elles doivent être mises en place. Il n’est pas facile de répondre à la question: chaque analyse contient des hypothèses et il peut être difficile de comparer un État ou un pays avec un autre.

L’analyse du CDC implique des données de 37 pays qui ont institué des mesures telles que la fermeture d’entreprises non essentielles, l’annulation d’événements publics, la fermeture d’écoles, la limitation de la taille des rassemblements et la demande aux gens de rester chez eux. Les pays différaient quant au nombre de ces mesures qu’ils mettaient en œuvre et à quel moment.

Pour évaluer la rigueur avec laquelle les pays ont tenté de contrôler la propagation du virus, les chercheurs du CDC ont utilisé l’indice de stringence d’Oxford, qui comprend neuf politiques censées empêcher la propagation du virus. L’indice est pondéré pour tenir compte de la rigueur de chaque politique, comme la fermeture d’entreprises ou la limitation de la taille des rassemblements.