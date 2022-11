Un rapport des renseignements américains vilipende un allié clé – WaPo

Un rapport classifié suggère que les EAU ont manipulé la politique étrangère de Washington par des “exploits légaux et illégaux”

Les Émirats arabes unis, sans doute l’un des alliés arabes les plus fiables de Washington, ont joué avec la politique étrangère américaine en s’immisçant dans le système politique américain en utilisant des tactiques à la fois légales et illégales, auraient affirmé des responsables du renseignement dans un rapport classifié.

Les activités en question couvraient plusieurs administrations américaines et exploitaient “vulnérabilités” dans le système américain, y compris le recours aux contributions politiques et l’application laxiste des lois conçues pour protéger contre l’ingérence étrangère, a rapporté samedi le Washington Post. Certaines tactiques “ressemble à de l’espionnage” a ajouté le journal, citant trois sources non identifiées qui ont vu le rapport classifié.

Le rapport illustre comment le système politique américain est déformé par l’argent étranger, a déclaré un législateur de Washington au Post, affirmant qu’un «Une ligne rouge très claire doit être établie contre le jeu des EAU dans la politique américaine. Je ne suis pas convaincu que nous ayons jamais soulevé cela avec les Emiratis à un niveau élevé. »

Les principaux décideurs américains auraient reçu des informations sur le rapport de renseignement classifié au cours des dernières semaines. Il s’agit d’un avis inhabituel pour les agences de renseignement américaines, car il concerne un allié proche – plutôt qu’un adversaire, comme la Russie, la Chine ou l’Iran – et pourrait être interprété comme une plongée dans la politique intérieure, a déclaré Bruce Riedel, chercheur principal au Établissement Brookings.

Yousef Al Otaiba, l’ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington, a défendu l’influence démesurée de la nation riche en pétrole aux États-Unis. “C’est durement gagné et bien mérité” a-t-il déclaré au Post. “C’est le produit de décennies de coopération étroite entre les Émirats arabes unis et les États-Unis et d’une diplomatie efficace. Il reflète des intérêts communs et des valeurs partagées.

Les Émirats arabes unis ont dépensé plus de 154 millions de dollars en lobbyistes depuis 2016, selon les archives du gouvernement américain, ainsi que des centaines de millions de dollars qui ont été donnés aux collèges et groupes de réflexion américains. Bon nombre de ces institutions ont produit des documents d’orientation contenant des recommandations favorables aux intérêts des Émirats arabes unis.

Ces investissements ont apparemment été fructueux, car Washington a approuvé la vente de certaines des armes les plus avancées fabriquées aux États-Unis, notamment les drones MQ-9 Predator et les avions de combat F-35, aux Émirats arabes unis. Aucune autre nation arabe n’a bénéficié de tels privilèges parce que les dirigeants américains ont cherché à éviter “diminuer l’avantage militaire qualitatif d’Israël” au Moyen-Orient, a déclaré le Post.

Bordant l’Arabie saoudite au sud-ouest et Oman à l’est, les Émirats arabes unis, riches en pétrole, sont membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Environ 2 000 soldats et aviateurs américains sont stationnés sur la base aérienne d’al-Dhafra à Abu Dhabi, et les deux pays ont soutenu la guerre de l’Arabie saoudite contre les Houthis au Yémen, bien que le Pentagone ait cessé de soutenir “attaque” opérations là-bas en 2021, et les Émirats arabes unis ont retiré leurs troupes terrestres au début de 2020.

Début août, Washington a autorisé la vente pour 2,2 milliards de dollars de 96 missiles du système Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), afin d’aider Abu Dhabi à repousser d’éventuelles menaces de missiles balistiques dans la région. Cependant, après que les membres de l’OPEP+ ont annoncé leur décision de réduire la production de pétrole le mois dernier, plusieurs législateurs américains ont accusé les alliés de Washington de « Aux côtés de la Russie » et a proposé de retirer les troupes et les systèmes de défense antimissile des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite en guise de punition.