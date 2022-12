Un rapport dénonce les États-Unis pour des “exécutions bâclées”

Une organisation à but non lucratif financée par Soros affirme que 35 % des tentatives de peine capitale étaient « visiblement problématiques »

Alors que le nombre d’exécutions aux États-Unis en 2022 continue de baisser, plus d’un tiers de toutes les tentatives d’exécution de criminels condamnés ont été “bâclé” au cours de l’année écoulée, selon un rapport publié vendredi par le Death Penalty Information Project (DPIC).

“Sept des 20 tentatives d’exécution étaient visiblement problématiques – un pourcentage étonnant de 35% – en raison de l’incompétence du bourreau, du non-respect des protocoles ou de défauts dans les protocoles eux-mêmes”, dit le rapport de fin d’année du DPIC, qualifiant 2022 “l’année de l’exécution bâclée.”

Dans un exemple répertorié, les autorités de l’Alabama ont mis trois heures en juillet pour administrer une injection létale à un détenu. Deux exécutions ultérieures ont été annulées parce que le personnel n’a pas été en mesure d’installer correctement une ligne intraveineuse, ce qui a incité le gouverneur à ordonner une “examen de haut en bas” des protocoles d’État.

Le gouverneur du Tennessee a également annulé toutes les exécutions en cours et ordonné une révision du processus, après que quelqu’un se soit plaint que le cocktail de médicaments mortels n’avait pas été testé pour les impuretés et la contamination. L’Idaho a programmé une exécution sans avoir les médicaments pour l’exécuter. L’Oklahoma a dû en annuler une parce qu’elle n’avait pas la garde du prisonnier.

Les lois de la Caroline du Sud prévoyaient des méthodes alternatives si des drogues mortelles n’étaient pas disponibles, mais la Cour suprême de l’État a statué que la mort par peloton d’exécution était contraire à l’interdiction des “châtiments cruels, inhabituels et corporels”.

Lire la suite Le gouverneur de l’État américain commue toutes les condamnations à mort

Le DPIC a applaudi le fait que seulement 18 exécutions aient eu lieu en 2022, le moins depuis 1991 – sans compter la période 2020-21, lorsque la plupart des peines capitales ont été retardées en raison de la pandémie.

Il a également noté que « les tendances culturelles et politiques en faveur de la réforme du droit pénal et de la justice raciale ont écarté la peine de mort » dans la plupart des États, “alors même que les médias et les politiciens ont intensifié les craintes du crime.” Selon le groupe, 37 États américains sur 50 “ont maintenant aboli la peine de mort ou n’ont pas procédé à une exécution depuis plus d’une décennie.”

Se facturant comme “une organisation à but non lucratif au service des médias et du public avec des informations et des analyses sur la peine capitale”, le DPIC a produit des rapports affirmant que la peine capitale est raciste et que plus de 5% des personnes condamnées à mort au cours des 50 dernières années étaient innocentes ou condamnées à tort. Parmi les principaux donateurs reconnus du groupe figurent les Open Society Foundations de George Soros.