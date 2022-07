Un rapport dénonce la “déshumanisation” de la police en Europe

Une «culture de l’extrémisme» au sein des forces de l’ordre s’approfondit à la fois au Royaume-Uni et en Europe continentale, selon un groupe de réflexion

Les forces de police en Grande-Bretagne et en Europe continentale ont développé un «culture de l’extrémisme» qui s’approfondit maintenant, a affirmé le groupe de réflexion britannique Institute of Race Relations (IRR) dans un nouveau rapport. Selon l’étude, «déshumanisation» et un «sentiment de supériorité» sont des facteurs aggravant encore la situation.

Dans une recherche intitulée “Racisme, radicalisation et la” fine ligne bleue “de l’Europe”, qui a été publiée dans le numéro de juillet de la revue Race & Class, la responsable de l’IRR, Liz Fekete, affirme que le racisme “s’est ancré dans la police.”

« Officiers »sentiment d’impunité” combiné avec le supposé “un rôle et un statut particuliers dans la société » conduit, dans certains cas, à «collusion et collaboration avec des groupes d’extrême droite militarisés,» a-t-elle déclaré.

“Il est frappant de constater que dans plusieurs pays, comme la France, la Belgique, l’Allemagne et la Hongrie, les candidats d’extrême droite à la mairie et au parlement ont été d’anciens officiers de haut rang,», a-t-elle affirmé.

Selon le rapport, alors que les cas d’abus de pouvoir par la police se multiplient, les tentatives d’appeler les policiers à rendre des comptes se heurtent à «une réponse particulièrement agressive,« surtout dans ces pays »où le soutien à la police et à l’armée est perçu comme un devoir patriotique», comme la France.

Fekete a établi un parallèle avec les États-Unis, où le mouvement antiraciste Black Lives Matter, déclenché par le meurtre de George Floyd par un policier, a été accueilli par un contre-mouvement Blue Lives Matter, qui a insisté sur le fait que les attaques contre les forces de l’ordre devaient être traitées comme un crime haineux. Dans ses recherches, Fekete note qu’il existe une tendance similaire de “refondre… les policiers en victimes” en Europe.

Elle soutient que même aux Pays-Bas, qui sont connus pour «un modèle libéral et communautaire« de la police, les syndicats des forces de l’ordre »réagissent de manière agressive aux critiques, en particulier aux tentatives de freiner le profilage racial par l’introduction de mesures de surveillance.

“Nous assistons à une réaction idéologique de la part des politiciens, des dirigeants de la police, des syndicats de la police et des organismes connexes qui interviennent de manière agressive dans l’espace public pour défendre l’utilisation d’armes mortelles, des techniques de contention dangereuses et le profilage racial dans les rues,», a-t-elle affirmé.

La « les biais systématiques» – le racisme, un «mentalité déshumanisante,” et “sentiment général d’impunité et de droit” – se révèlent de manière particulièrement vivante dans les groupes WhatsApp privés des policiers et les babillards électroniques Facebook, qui, comme le déclare Fekete, “rendent la lecture inconfortable.”

“La crise actuelle du maintien de l’ordre est symptomatique de la crise plus large de la démocratie,», a-t-elle déclaré en commentant l’enquête.

Le rapport fait suite à un certain nombre de scandales britanniques sur le comportement de la police. En février, l’Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC) a demandé à Scotland Yard de prendre des mesures immédiates pour éradiquer le racisme, lutter contre l’intimidation et former les agents sur le “utilisation appropriée des médias sociaux.” Le rapport de 15 pages du FIPOL a exposé «le racisme, la misogynie, le harcèlement et l’échange de messages offensants sur les réseaux sociaux» dans les rangs de la police métropolitaine.