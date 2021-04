Guterres a également souligné comment certains gouvernements ont utilisé l’urgence de santé publique comme excuse pour des répressions sévères. «Utilisant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont déployé des réponses de sécurité sévères et des mesures d’urgence pour écraser la dissidence, criminaliser les libertés fondamentales, faire taire les reportages indépendants et restreindre les activités des organisations non gouvernementales», a-t-il écrit.

Un an après le début de la pandémie, il existe un nombre croissant de preuves pour étayer ce que le chef de l’ONU a décrit comme son «rétrécissement» de «l’espace civique». Human Rights Watch a documenté au moins 83 gouvernements dans le monde qui ont utilisé la pandémie «pour justifier la violation de l’exercice de la liberté d’expression et de réunion pacifique … Les victimes comprennent des journalistes, des militants, des travailleurs de la santé, des groupes d’opposition politique et d’autres qui ont critiqué les réponses du gouvernement au coronavirus . » Le Comité pour la protection des journalistes a constaté qu’en 2020, un nombre record de journalistes avaient été emprisonnés dans le monde, dont certains faisaient des reportages sur la pandémie.

Selon Pen America, une organisation de défense de la liberté d’expression, en 2020, au moins 273 écrivains, universitaires et intellectuels publics dans 35 pays étaient en prison ou injustement détenus en relation avec leur écriture, leur travail ou l’activisme associé. C’est une augmentation considérable par rapport à l’estimation de l’organisation d’au moins 238 écrivains et intellectuels publics en 2019.

Et la pandémie est en partie à blâmer. «Les écrivains ont contribué à exposer les vérités et à contrer les mensonges d’une manière qui a façonné la réponse de santé publique mondiale», a noté Pen America dans son rapport pour le «Freedom to Write Index», publié mercredi. «Dans le même temps, l’urgence a permis de couvrir la répression des droits de l’homme et l’expansion du pouvoir gouvernemental sur la parole et l’expression.»

Ces répressions ont eu lieu sur presque tous les continents: «En Ouganda, le romancier et journaliste Kakwenza Rukirabashaija a été arrêté et torturé en avril, sous des accusations prétendument liées au COVID mais qui semblent avoir été motivées par le mécontentement des autorités face à son écriture», note le rapport. . «En Chine, des policiers ont utilisé le prétexte d’un ‘contrôle de prévention des coronavirus’ pour trouver et arrêter l’essayiste et activiste Xu Zhiyong au domicile de son avocat, et pour placer le poète Li Bifeng en ‘quarantaine forcée’ comme forme de détention. À Cuba, la police a invoqué une «violation du code de la santé» liée au coronavirus en novembre comme prétexte pour faire une descente au siège du mouvement artistique San Isidro, arrêtant plus d’une douzaine de membres du mouvement.

C’est la deuxième année que l’organisation mène ce qu’elle décrit comme un «recensement» des écrivains détenus dans le monde. La pandémie a aggravé l’adversité de ceux qu’ils surveillaient, de nombreux écrivains et voix dissidentes contractant le coronavirus en prison. En juin 2020, le chroniqueur saoudien Saleh al-Shehi est décédé des suites de complications liées au covid. «Les écrivains mettent en lumière la manière dont ces gouvernements n’ont pas suffisamment réagi à la crise», a déclaré Summer Lopez, directeur des programmes de libre expression à Pen America. «Les écrivains essaient de donner une vision à la façon dont les choses pourraient être différentes, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons vu beaucoup de personnes ciblées.»

La Chine a mené le classement de l’organisation des écrivains emprisonnés avec 81. Ceux-ci incluent au moins 33 artistes, universitaires et autres personnalités culturelles du Xinjiang, la région extrême-occidentale qui est le théâtre d’une répression gouvernementale radicale contre les minorités ethniques, y compris les Ouïghours. «Ce nombre n’est peut-être que la pointe de l’iceberg», a déclaré Karin Karlekar, auteur principal du rapport de Pen America, à Today’s WorldView, faisant référence à la difficulté de produire des rapports précis dans la région, où des millions de personnes auraient été emmenées dans des camps de détention. ces dernières années. «C’est un tel trou noir d’information.»

L’histoire continue sous la publicité

Karlekar a également mis en garde contre la détérioration de la situation dans le pays voisin de la Chine, l’Inde, site «d’attaques continues contre des journalistes, de harcèlement de dissidents, d’intellectuels de gauche et de personnes qui se prononcent en faveur des droits des minorités». L’Inde était la seule démocratie reconnue dans le top 10 des pays classés par Pen America pour leur rôle dans l’incarcération des intellectuels publics et des dissidents.

La Biélorussie, qui n’avait aucun cas documenté en 2019, a grimpé en flèche avec 18 en 2020 – un reflet du rôle que de nombreux auteurs, célébrités et universitaires ont joué au cours des semaines de manifestations contre le président de longue date Alexander Loukachenko l’année dernière.