Un rapport de Mozilla révèle que les nouvelles voitures fournissent beaucoup de vos informations

Mauvaise nouvelle : votre voiture est une espionne. Si votre véhicule a été fabriqué au cours des dernières années, vous conduisez probablement dans une machine de collecte de données susceptible de collecter des informations personnelles aussi sensibles que votre race, votre poids et votre activité sexuelle. Les voitures Volkswagen savent si vous attachez votre ceinture de sécurité et avec quelle force vous freinez.

C’est ce que révèlent les nouvelles découvertes de Mozilla *Confidentialité non incluse projet. L’organisation à but non lucratif a constaté que toutes les grandes marques de voitures ne respectent pas les normes de confidentialité et de sécurité les plus élémentaires dans les nouveaux modèles connectés à Internet, et les 25 marques examinées par Mozilla ont échoué au test de l’organisation. Mozilla a découvert que des marques telles que BMW, Ford, Toyota, Tesla et Subaru collectent des données sur les conducteurs, notamment la race, les expressions faciales, le poids, les informations sur la santé et l’endroit où vous conduisez. Certaines des voitures testées ont collecté des données que vous ne vous attendriez pas à ce que votre voiture connaisse, notamment des détails sur l’activité sexuelle, la race et le statut d’immigration, selon Mozilla.

« Beaucoup de gens considèrent leur voiture comme un espace privé – un endroit où appeler leur médecin, avoir une conversation personnelle avec leur enfant sur le chemin de l’école, pleurer à chaudes larmes après une rupture ou conduire dans des endroits où ils ne veulent peut-être pas que le monde à savoir », a déclaré Jen Caltrider, directrice du programme du projet *Privacy Not Included, dans un communiqué de presse. « Mais cette perception ne correspond plus à la réalité. Aujourd’hui, toutes les nouvelles voitures sont des cauchemars en matière de confidentialité sur roues qui collectent d’énormes quantités d’informations personnelles.

Les voitures modernes utilisent divers outils de collecte de données, notamment des microphones, des caméras et les téléphones que les conducteurs connectent à leur voiture. Les fabricants collectent également des données via leurs applications et sites Web, et peuvent ensuite vendre ou partager ces données avec des tiers.

Le pire contrevenant était Nissan, a déclaré Mozilla. La politique de confidentialité du constructeur automobile suggère que le constructeur collecte des informations, notamment sur l’activité sexuelle, des données de diagnostic de santé et des données génétiques, bien qu’il n’y ait aucun détail sur la manière exacte dont ces données sont collectées. Nissan se réserve le droit de partager et de vendre « les préférences, caractéristiques, tendances psychologiques, prédispositions, comportements, attitudes, intelligence, capacités et aptitudes » à des courtiers en données, aux forces de l’ordre et à d’autres tiers.

Les autres marques ne s’en sortent pas beaucoup mieux. Volkswagen, par exemple, collecte vos comportements de conduite tels que votre ceinture de sécurité et vos habitudes de freinage et les associe à des détails tels que l’âge et le sexe pour une publicité ciblée. La politique de confidentialité de Kia se réserve le droit de surveiller votre « vie sexuelle » et Mercedes-Benz expédie des voitures avec TikTok préinstallé sur le système d’infodivertissement, une application qui possède sa propre application. un fourré de problèmes de confidentialité.

« BMW NA fournit à nos clients des avis complets sur la confidentialité des données concernant la collecte de leurs informations personnelles. Pour un contrôle individuel, BMW NA permet aux conducteurs de véhicules de faire des choix granulaires concernant la collecte et le traitement de leurs informations personnelles », a déclaré Phil DiIanni, porte-parole de BMW. DiIanni a déclaré que BMW n’avait pas examiné l’étude, mais a déclaré que « BMW NA ne vend pas les informations personnelles de nos clients à bord du véhicule » et que la société prend « des mesures complètes pour protéger les données de nos clients ».

La porte-parole de Mercedes-Benz, Andrea Berg, a refusé de commenter, car la société n’a pas examiné l’étude, mais Berg a déclaré que l’application MercedesMe Connect offre aux utilisateurs des paramètres de confidentialité et la possibilité de se désinscrire de certains services. Gizmodo a contacté les autres fabricants cités dans cette histoire, mais aucun n’a immédiatement fourni de commentaires.

Les problèmes de confidentialité et de sécurité vont au-delà de la nature des données que les constructeurs automobiles siphonnent à votre sujet. Mozilla a déclaré qu’il n’était pas en mesure de déterminer si les marques chiffraient les données qu’elles collectent, et seule Mercedes-Benz a répondu aux questions de l’organisation.

Mozilla a également constaté que de nombreuses marques automobiles se livrent à un « lavage de la vie privée », c’est-à-dire qu’elles présentent aux consommateurs des informations suggérant qu’ils n’ont pas à se soucier des problèmes de confidentialité, alors que c’est exactement le contraire qui est vrai. De nombreux leaders Les constructeurs sont signataires de l’Alliance pour l’Innovation Automobile de «Principes de protection de la vie privée des consommateurs.» Selon Mozilla, il s’agit d’un ensemble non contraignant de vagues promesses organisées par les constructeurs automobiles eux-mêmes.

Brian Weiss, porte-parole de t l’Alliance pour l’Automobile Innovation, a partagé un lien vers une lettre écrite par l’organisation au congrès à ce sujet s Principes de confidentialité. Ces principes » sont en vigueur aujourd’hui et exécutoires par la Federal Trade Commission », a déclaré Weiss.

Les questions autour du consentement sont également une plaisanterie. Subaru, par exemple, affirme qu’en étant passager dans la voiture, vous êtes considéré comme un « utilisateur » qui a donné à l’entreprise son consentement pour recueillir des informations vous concernant. Mozilla a déclaré qu’un certain nombre de marques automobiles affirment qu’il est de la responsabilité des conducteurs d’informer les passagers des politiques de confidentialité de leur voiture, comme si les politiques de confidentialité étaient compréhensibles pour les conducteurs en premier lieu. Toyota, par exemple, propose une constellation de 12 politiques de confidentialité différentes pour votre plus grand plaisir de lecture.