Un rapport de l’UE accuse quatre États membres d’abuser de logiciels espions

Tous les États membres de l’UE ont des logiciels espions à leur disposition, qu’ils l’admettent ou non, a déclaré un député néerlandais.

Au moins quatre pays de l’UE s’engagent dans “utilisation illégitime” des logiciels espions, certains l’utilisant comme méthode de contrôle, a affirmé mardi l’eurodéputée néerlandaise Sophie in’t Veld, alors qu’elle présentait un nouveau rapport sur la question.

Le projet de document de 159 pages a été produit par la commission PEGA du Parlement européen, qui enquête sur la surveillance illégale des citoyens de l’UE. Il accuse directement la Pologne, la Hongrie, la Grèce et l’Espagne d’abuser du logiciel et dit qu’il y a “des soupçons” sur son utilisation à Chypre.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Bruxelles, le législateur a souligné que la tendance inquiétante posait un “grave menace pour la démocratie” sur le continent et que le bloc est mal équipé pour faire face à de tels “une attaque contre la démocratie de l’intérieur.”

In’t Veld a noté que le rapport, qui a mis plus de sept mois à être rassemblé, était encore incomplet car presque tous les gouvernements de l’UE ont ignoré ou refusé catégoriquement de coopérer avec le comité ou de fournir des informations utiles sur l’utilisation des logiciels espions. Néanmoins, le député européen a déclaré que l’enquête a révélé « 900 pièces d’un puzzle de 1 000 pièces », et que l’image était claire.

“Le scandale des logiciels espions n’est pas une série de cas nationaux isolés d’abus, mais une affaire européenne à part entière”, indique le rapport de la commission, notant que les États membres de l’UE ont activement utilisé l’outil à des fins politiques et pour dissimuler la corruption et les activités criminelles. Certains gouvernements sont même allés jusqu’à intégrer des logiciels espions dans un système “délibérément conçu pour un régime autoritaire”, ajoute le rapport.

In’t Veld a affirmé que si l’abus de logiciels espions était “surtout vu à travers le trou de la serrure de la politique nationale”, c’était en fait un “affaire entièrement européenne” qui affecte directement les institutions de l’UE, les députés européens, les commissaires et les fonctionnaires des commissions et les ministres.

Le législateur a poursuivi en notant que les auteurs de ces abus siègent actuellement au Conseil européen, ce qui compromet davantage l’intégrité des élections et de la prise de décision dans l’UE, et affecte un large éventail de lois et de politiques européennes.

In’t Veld a proposé un certain nombre de mesures pour lutter contre l’utilisation illégale de logiciels espions par les gouvernements de l’UE, telles que l’introduction d’un moratoire sur l’utilisation de systèmes de surveillance à moins que certaines conditions ne soient remplies, et la création d’un cadre pour la “utilisation responsable” de tels outils.

Le comité PEGA a été créé en mars pour enquêter sur l’utilisation illégale présumée de logiciels de surveillance de logiciels espions, y compris le programme Pegasus développé par Israël, qui aurait été utilisé pour cibler plus de 50 000 personnes, dont des journalistes, des avocats, des procureurs et même des chefs de l’UE. États.