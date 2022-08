Un rapport de l’ONU sur les droits de l’homme au Xinjiang attendu mercredi après de longs retards

Le rapport de la commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, Michelle Bachelet, est arrivé dans les dernières heures de son dernier jour de travail et a mis fin aux spéculations selon lesquelles il pourrait ne jamais devenir public. L’examen étroitement surveillé avait fait l’objet de critiques de la part des défenseurs des droits de l’homme, qui craignaient qu’il ne blanchisse les abus parrainés par l’État, et des responsables chinois, qui ont insisté sur le fait que l’enquête était politiquement motivée. et s’est fermement opposé à sa publication.

Bachelet s’est rendue au Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, en mai, participant à une tournée gouvernementale de six jours hautement orchestrée qui, selon les critiques, n’a guère fait plus que fournir aux responsables une victoire de propagande. À la fin du voyage, Bachelet a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de déterminer l’ampleur d’un programme de rééducation et d’incarcération destiné aux Ouïghours de souche, soulignant que la visite n’était “pas une enquête”. S’adressant aux militants et aux proches des Ouïghours détenus ou disparus qui avaient écrit à son bureau, elle a déclaré : « Je vous ai entendu.

Malgré des témoignages, des archives publiques, des fuites de directives gouvernementales et de dossiers de police, des images satellite et des visites dans la région de diplomates et de journalistes qui ont révélé le recours au travail forcé et les détentions massives d’environ 1 à 2 millions d’habitants dans des camps de rééducation , Pékin affirme que sa campagne de plusieurs années au Xinjiang porte sur la lutte contre le terrorisme et la réduction de la pauvreté. Il nie ou minimise également les preuves d’enfants séparés de leurs parents, les rapports sur les taux de natalité réprimés des résidents ouïghours et les preuves que l’identité et la culture ouïghoures sont restreintes.