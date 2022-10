Un rapport de l’ONU prévient que les émissions mondiales continueront d’augmenter dans le cadre des engagements climatiques actuels

En 2018, les climatologues des Nations Unies ont averti que si le monde voulait empêcher les températures moyennes mondiales d’augmenter de plus de 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) – l’un des objectifs de l’accord de Paris sur le climat – l’humanité devrait réduire ses émissions à peu près. de moitié d’ici 2030.

Un rapport de l’ONU publié mercredi a révélé que le monde est sur la bonne voie pour augmenter émissions de 10,6 pour cent par rapport aux niveaux de 2010, et c’est si les pays respectent effectivement leurs engagements actuels. Cela pourrait entraîner une augmentation des températures moyennes mondiales jusqu’à 2,9 degrés Celsius ou 5,22 degrés Fahrenheit.

C’est une sombre prédiction alors que les dirigeants mondiaux se préparent à se réunir à la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, le mois prochain, pour élaborer leurs plans de lutte contre le changement climatique, et cela rappelle qu’il existe un gouffre caverneux entre ce que les pays disent et ce qu’ils font.

Les effets de ces actions, ou de leur absence, sont déjà apparents et continueront de s’aggraver. L’UNICEF a averti cette semaine que 559 millions d’enfants sont déjà confrontés à de fréquentes vagues de chaleur. D’ici 2050, à peu près tous les enfants sur Terre connaîtront plus de chaleur extrême, même dans des scénarios d’émissions de gaz à effet de serre plus optimistes.

“Ces catastrophes ne sont pas inévitables ou” naturelles “- elles sont de notre fait”, a écrit la militante pour le climat Vanessa Nakate dans le rapport.

Le Lancet a également publié cette semaine son évaluation de la santé et du changement climatique, notant que la hausse des températures moyennes accroît la propagation de certaines maladies, compromet la sécurité alimentaire, exacerbe les inégalités existantes et menace le système de santé dans son ensemble.

“Une action urgente est donc nécessaire pour renforcer la résilience du système de santé et prévenir une augmentation rapide des pertes de vies humaines et prévenir la souffrance dans un climat en évolution”, selon le rapport.

Les conférences sur le climat comme la COP27 sont le principal vecteur de coordination entre les pays pour répondre à ces problèmes. Mais le processus a été atrocement lent, et malgré la pression pour des réductions plus agressives des émissions, d’autres préoccupations économiques pourraient à nouveau freiner les progrès.

Les pays promettent de faire plus que jamais, mais c’est encore loin d’être suffisant

L’Accord de Paris de 2015 a mis en place un processus dans lequel les pays élaboreraient leurs propres plans pour atteindre les objectifs de l’accord, limitant le réchauffement de ce siècle à moins de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, avec un objectif plus ambitieux de rester en dessous de 1,5. Celsius.

Il était clair dès le départ que ce que les pays avaient promis de faire ne suffirait pas, mais l’idée était qu’à mesure que les économies se développaient et que les technologies s’amélioraient, les pays intensifieraient leurs engagements, décrits dans des plans connus sous le nom de contributions déterminées au niveau national (NDC). Et jusqu’à présent, les pays ont accru leurs ambitions.

Cependant, tout le monde n’avance pas au même rythme. Il y a un an, lors de la dernière grande réunion sur le climat à Glasgow, plus de 130 pays, dont la Chine, les États-Unis et l’Inde, les trois plus grands émetteurs de dioxyde de carbone au monde, se sont engagés à éliminer à terme leurs contributions au changement climatique. Mais depuis lors, seules 24 des 193 parties à l’Accord de Paris ont augmenté leurs CDN.

Et les NDC ne sont que des promesses – les pays doivent ensuite agir en conséquence, et jusqu’à présent, ils n’ont pas bougé l’aiguille. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continué d’augmenter. Bien que la pandémie de Covid-19 ait entraîné une baisse, les émissions ont plus que rebondi cette année.

Pourtant, alors que les dirigeants se réunissent à Charm el-Cheikh, le changement climatique n’est peut-être pas au centre de leurs préoccupations. L’inflation augmente dans le monde entier et de nombreux gouvernements se préparent à une récession. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a déclenché une flambée des prix du carburant et des prix des céréales. Certains pays augmentent maintenant leur utilisation du charbon et d’autres combustibles fossiles, renversant des années de déclin. Les énergies renouvelables sont moins chères que jamais, mais la majeure partie de l’économie mondiale fonctionne toujours au charbon, au pétrole et au gaz naturel.

Mais pour d’autres pays, le changement climatique est impossible à ignorer. Les inondations au Pakistan cet été ont tué plus de 1 100 personnes, aggravées par la fonte des glaciers. La chaleur extrême, la sécheresse et les incendies de forêt ont touché plus de 900 millions de personnes en Chine. Une vague de chaleur gargantuesque a brûlé une grande partie de l’Inde. En conséquence, certains délégués à la réunion appellent non seulement à une plus grande urgence pour lutter contre le changement climatique, mais à des réparations, car les pays qui ont le moins contribué aux émissions mondiales de gaz à effet de serre sont souvent ceux qui souffrent le plus du réchauffement. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a explicitement appelé à une telle indemnisation le mois dernier.

“Il est grand temps d’avertir les producteurs, les investisseurs et les facilitateurs de combustibles fossiles”, a-t-il déclaré lors de l’Assemblée générale des Nations Unies. “Les pollueurs doivent payer.”

C’est une vente difficile, cependant, et les pays riches comme les États-Unis répugnent à reconnaître toute responsabilité. Sans réparations cependant, certains pays seront plus réticents à prendre des mesures agressives pour réduire leurs propres émissions. Cette tension a fait dérailler les conférences sur le climat passées et pourrait ne pas être résolue lors de celle-ci. Ainsi, même si les températures moyennes mondiales augmentent et que leurs effets s’amplifient, l’élan est lent à se créer et les émissions mondiales de gaz à effet de serre continueront d’augmenter entre-temps.