Un rapport de l’ONU prévient que le monde est loin de prendre les mesures nécessaires pour éviter une catastrophe climatique | Actualités climatiques

Le monde est loin de prendre les mesures nécessaires pour éviter de graves perturbations climatiques dues à la hausse des températures, prévient un nouveau rapport majeur.

Un « bilan mondial » établi par les Nations Unies en amont du sommet sur le climat COP28 plus tard cette année indique que les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites beaucoup plus rapidement pour avoir un espoir de maintenir la hausse de la température mondiale à 1,5°C maximum.

La température a jusqu’à présent augmenté de près de 1,2°C depuis l’époque préindustrielle, mais les scientifiques sont préoccupés par les signes croissants de perturbations atmosphériques.

La période entre juin et août a été la plus chaude depuis le début des relevés et 2023 a été marquée par d’énormes incendies de forêt, des précipitations extrêmes et une diminution de la glace de mer en Antarctique.

Le rapport de l’ONU indique que les engagements pris par les pays pour réduire les émissions de dioxyde de carbone sont toujours supérieurs de 20,3 à 23,9 gigatonnes à ce dont ils ont besoin pour atteindre 1,5°C en 2030.

Il exhorte les dirigeants du monde à « éliminer progressivement » tout pétrole, gaz et charbon, en utilisant un langage qui agacera certains pays qui se sont opposés dans le passé aux documents officiels signalant la fin de l’ère des combustibles fossiles.

Et il affirme que la déforestation doit cesser d’ici 2030.

Ani Dasgupta, directrice du World Resources Institute, a déclaré : « La prose polie des Nations Unies passe sous silence ce qui constitue un bilan vraiment accablant des efforts mondiaux en matière de climat.

« Il y a quelques points positifs qui méritent d’être célébrés, comme l’adoption rapide des énergies renouvelables et des véhicules électriques ces dernières années.

« Mais dans l’ensemble, le rapport révèle qu’il y a plus de lacunes que de progrès – des lacunes qui ne peuvent être effacées que par un changement transformationnel dans des systèmes tels que l’énergie, l’alimentation, les terres et les transports.

« L’avenir de notre planète dépend de la capacité des dirigeants nationaux à utiliser cette sombre évaluation comme catalyseur d’une transformation audacieuse des systèmes. »

L’ONU a examiné les promesses faites par les pays qui ont signé l’Accord de Paris en 2015.

Ils se sont engagés à réduire leurs émissions conformément à un objectif visant à maintenir le réchauffement bien en dessous de 2 °C et aussi près que possible de 1,5 °C.

Le nouveau bilan mondial constituera la base des discussions lors du sommet sur le climat à Dubaï en décembre.

Gareth Redmond-King de l’Energy and Climate Intelligence Unit, une organisation à but non lucratif menant des recherches et des analyses indépendantes sur les questions énergétiques et climatiques, a déclaré : « Il nous suffit de regarder autour de nous en cet été le plus chaud de l’hémisphère nord, en proie à des incendies et des inondations. pour voir le coût humain et financier du changement climatique.

« Les conclusions de l’inventaire mondial sont claires : ces coûts ne feront qu’augmenter jusqu’à ce que nous arrêtions de brûler des combustibles fossiles, passions plus rapidement aux énergies renouvelables et arrivions ainsi à zéro émission nette. »