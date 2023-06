Un rapport de l’ONU montre que les liens entre Al-Qaïda et les talibans restent solides et met en garde contre la menace de l’EIIS

Un nouveau rapport accablant du Conseil de sécurité des Nations Unies affirme que le groupe terroriste ISIS-K, la filiale afghane de l’EI, est la menace terroriste actuelle la plus grave opérant en Afghanistan, avec environ 4 000 à 6 000 combattants. Depuis la chute du pays, l’Etat islamique a bénéficié de capacités opérationnelles accrues et d’une liberté de mouvement à l’intérieur de l’Afghanistan.

Le plus troublant pour les États-Unis et leurs alliés est l’affirmation du rapport selon laquelle la relation entre les talibans et al-Qaïda et d’autres groupes terroristes reste « forte et symbiotique ». Après l’effondrement du gouvernement Ashraf Ghani soutenu par les États-Unis en août 2021, les porte-parole des talibans ont assuré que l’Afghanistan ne redeviendrait pas un refuge pour les groupes terroristes et qu’ils ne permettraient à aucun groupe terroriste d’organiser une attaque depuis le territoire afghan.

L’accord de Doha de 2020, négocié sous l’ancien président Trump, a jeté les bases du retrait de toutes les forces américaines en échange d’un engagement des talibans d’empêcher toute organisation terroriste d’utiliser le sol afghan pour menacer ou attaquer les États-Unis ou leurs alliés.

Le rapport indique que non seulement les relations d’Al-Qaïda avec les talibans sont solides, mais qu’al-Qaïda protège les hauts responsables talibans et a tenté d’infiltrer les rangs du gouvernement. Dans au moins deux cas, deux gouverneurs provisoires talibans sont affiliés à al-Qaïda et un autre taliban associé au groupe est le directeur adjoint de la direction générale du renseignement. Il est également confirmé par des interlocuteurs que les talibans ont fourni à al-Qaïda des « indemnités sociales » mensuelles, une partie de l’argent allant aux combattants des groupes affiliés.

Pour de nombreux membres de la résistance afghane, le rapport confirme ce pour quoi ils se battent depuis que l’Afghanistan est tombé aux mains des talibans.

« Ce rapport sert de validation de nos affirmations concernant l’apartheid et l’oppression des talibans. Il confirme également l’augmentation alarmante de la production de drogue dans le pays. En outre, il met en évidence la présence, la mobilisation et la menace croissantes de plus de 21 groupes terroristes en Afghanistan. , mettant ainsi en danger la sécurité régionale et internationale », a déclaré Ali Maisam Nazary, responsable des relations extérieures du Front de résistance nationale (NRF), à Fox News Digital.

« Le moment est venu pour la communauté internationale de reconnaître la gravité des menaces qui pèsent sur l’Afghanistan et sa fragilité. Il est crucial d’abandonner les stratégies ratées qui n’ont pas réussi à apporter des changements positifs au cours des deux dernières années ou à faire face aux dangers imminents provenant de l’Afghanistan. « , a déclaré Nazary.

Le rapport de l’ONU met également en lumière les divisions au sein des talibans. Il note que le groupe lutte contre les divisions internes entre les factions de Kandahar qui sont isolationnistes, religieusement conservatrices et indifférentes à la perception internationale, et le centre du pouvoir basé à Kaboul qui a tenté de renommer les talibans comme plus pragmatiques et ouverts à l’engagement international.

La fragmentation se concentre sur la répartition du pouvoir entre les responsables de l’État et des provinces, avec un conflit entre le ministre de l’Intérieur par intérim Sirajuddin Haqqani et le premier vice-Premier ministre par intérim, le mollah Baradar.

La compétition pour le pouvoir est si féroce qu’elle représente une menace réelle pour la stabilité de l’État afghan.

« Les divisions internes des talibans pourraient cependant saper la capacité des talibans à garantir la sécurité et à contrer la province du Khorasan de l’État islamique (ISIS-K). Les divisions internes des talibans entravent probablement leur capacité à avoir une stratégie de sécurité efficace qui peut s’attaquer aux réseaux de l’ISIS-K dans le nord et l’est Afghanistan », a déclaré Peter Mills, chercheur sur l’Afghanistan à l’Institut pour l’étude de la guerre, à Fox News Digital.

Le rapport note également qu’Al-Qaïda utilise l’Afghanistan comme plaque tournante logistique pour recruter de nouveaux combattants et reconstruit tranquillement ses capacités d’opérations extérieures, en contradiction directe avec les promesses 2021 des talibans envers la communauté internationale.

Les talibans ont rejeté les conclusions du rapport et ont déclaré que les affirmations étaient fausses. « Ce rapport n’est pas basé sur les réalités du terrain. Il n’y a pas de centre de recrutement ni de centre de financement et de formation d’al-Qaïda en Afghanistan. Ce n’est qu’une affirmation et une accusation », a déclaré un porte-parole des talibans à Fox News Digital.

Le rapport note qu’Al-Qaïda est devenue une organisation plus décentralisée depuis qu’elle a été décimée après l’invasion américaine de l’Afghanistan en 2001 et que les liens et contacts directs avec les branches régionales sont plus faibles, ce qui suggère que leur capacité à coordonner des attaques à grande échelle entre affiliés est faible. À long terme, al-Qaïda sera en mesure de capitaliser et de se renforcer sur l’instabilité persistante en Afghanistan, indique le rapport.

Il y a environ 400 combattants d’Al-Qaïda en Afghanistan, dont environ 2 000, y compris des membres de la famille et des sympathisants. Le groupe terroriste est actuellement présent dans les principaux centres tels que Kaboul, Kandahar et Helmand et il établit également de nouveaux camps d’entraînement, selon le rapport.

La relation du groupe terroriste avec les talibans est de longue date, avec des liens personnels de mariage et un partenariat partagé dans la lutte armée cimentés par des liens de deuxième génération. Al-Qaïda a promis fidélité au chef taliban, le mollah Omar, dans les années 1990 en échange d’un refuge sûr en Afghanistan et le mollah Omar a refusé de remettre Oussama ben Laden aux autorités américaines après le 11 septembre. Les dirigeants talibans ont également consulté les dirigeants d’Al-Qaïda au cours des près de deux ans de négociations avec les États-Unis – et ont promis d’honorer la relation historique entre les groupes militants islamistes.

La NRF, considérée comme l’unité de résistance afghane la plus redoutable, a demandé une assistance et un soutien accrus dans ses efforts pour affronter les talibans, mais ces appels sont jusqu’à présent tombés dans l’oreille d’un sourd.