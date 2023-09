Un rapport de l’ONU montre que le monde n’est pas en bonne voie pour éviter la catastrophe

Une vue aérienne prise le 7 septembre 2023 montre le village inondé de Farkadona, près de la ville de Karditsa, dans le centre de la Grèce. Will Vassilopoulos | Afp | Getty Images

La lutte pour garantir un avenir vivable à tous sur Terre nécessite une action climatique beaucoup plus urgente – et seuls des changements transformationnels suffiront à remettre sur les rails. Telle est l’évaluation qui donne à réfléchir lors du dialogue technique du tout premier « bilan mondial » des Nations Unies, un processus d’une importance cruciale qui examine ce que les pays ont fait pour prévenir une catastrophe climatique. Le rapport de synthèse global, publié vendredi, jette les bases de la prochaine conférence sur le climat COP28 aux Émirats arabes unis plus tard cette année. Près de 200 pays se réuniront à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre pour discuter de la manière d’utiliser les conclusions techniques de l’ONU pour intensifier les mesures nationales. Parmi ses conclusions, l’ONU a déclaré que depuis l’adoption de l’Accord historique de Paris en 2015, l’accord avait conduit « une action climatique quasi universelle en fixant des objectifs et en envoyant des signaux au monde concernant l’urgence de répondre à la crise climatique ». « Alors que l’action se poursuit, il reste encore beaucoup à faire sur tous les fronts », indique le rapport de l’ONU. « Il y a une fenêtre d’opportunité qui se réduit rapidement pour assurer un avenir vivable et durable pour tous. » Le bilan mondial de l’ONU a été conçu dans le cadre de l’Accord de Paris dans le cadre d’un effort mondial visant à accélérer l’action climatique. L’accord stipule que les pays devraient dresser un inventaire en 2023 pour évaluer les progrès réalisés, puis tous les cinq ans. Le processus actuel devrait s’achever à la COP28.

La prose polie des Nations Unies passe sous silence ce qui constitue un bilan véritablement accablant des efforts mondiaux en faveur du climat. Ani Dasgupta Président-directeur général du World Resources Institute

Comme on s’y attendait largement, le rapport de l’ONU a confirmé que le monde n’est actuellement pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs à long terme de l’Accord de Paris. L’accord de 2015 indique que l’objectif à long terme est de garantir que le réchauffement climatique reste « bien en dessous » de 2 degrés Celsius et de « poursuivre les efforts » pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 degré Celsius – le seuil auquel les scientifiques estiment qu’il permettrait d’éviter les pires phénomènes. et des impacts climatiques potentiellement irréversibles. Le monde s’est déjà réchauffé d’environ 1,1 degré Celsius, affirment les scientifiques, après plus d’un siècle de combustion de combustibles fossiles ainsi que d’utilisation inégale et non durable de l’énergie et des terres. En effet, c’est cette augmentation de température qui alimente une série d’événements météorologiques extrêmes dans le monde entier. « La prose polie des Nations Unies passe sous silence ce qui constitue un bilan vraiment accablant des efforts mondiaux en faveur du climat », a déclaré Ani Dasgupta, présidente et directrice générale de l’Institut des ressources mondiales à but non lucratif, dans un communiqué.

Un agent de la circulation portant un masque facial se dirige dans un épais smog à Harbin, dans la province chinoise du Heilongjiang. VCG | Getty Images

« Les émissions de carbone ? Toujours en hausse. Les engagements financiers des pays riches ? En souffrance. Le soutien à l’adaptation ? À la traîne », a déclaré Dasgupta. « Il y a quelques points positifs qui méritent d’être célébrés, comme l’adoption rapide des énergies renouvelables et des véhicules électriques ces dernières années. Et de nombreux pays se sont ralliés aux objectifs de zéro émission nette et ont adopté d’importantes lois sur le climat », ont-ils ajouté. « Mais dans l’ensemble, le rapport révèle qu’il y a plus de lacunes que de progrès – des lacunes qui ne peuvent être effacées que par un changement transformationnel dans des systèmes tels que l’énergie, l’alimentation, les terres et les transports. »

« Un exercice d’accélération »

L’ONU a déclaré que ses conclusions montraient que des recherches supplémentaires étaient nécessaires sur plusieurs soi-disant « lacunes en matière d’information ». Il a déclaré que davantage d’informations étaient nécessaires pour mieux comprendre les scénarios d’émissions si les températures moyennes mondiales dépassent temporairement puis reviennent en dessous de 1,5 degrés Celsius, la mesure dans laquelle des mesures d’élimination du carbone sont nécessaires et les pertes et dommages économiques et non économiques potentiels pendant une période de dépassement.

Un homme se rafraîchit avec l’eau d’une fontaine pendant l’un des jours les plus chauds de la troisième vague de chaleur à Guadalajara, dans l’État de Jalisco, au Mexique, le 12 juin 2023. (Photo d’ULISES RUIZ / AFP) (Photo d’ULISES RUIZ/ AFP via Getty Images) Ulises Ruiz | Afp | Getty Images

Des recherches supplémentaires seraient également nécessaires, selon l’ONU, pour déterminer quels impacts climatiques sont réversibles et lesquels sont irréversibles. Ceci est particulièrement important, ajoute-t-il, pour déterminer comment éviter et réagir aux points de basculement. Il s’agit de seuils à partir desquels de petits changements peuvent entraîner des changements spectaculaires dans l’ensemble du système de survie sur Terre. L’agence météorologique de l’ONU a averti plus tôt cette année qu’au cours des cinq prochaines années, les températures moyennes mondiales risquaient d’augmenter de plus de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. « Le Bilan offre aux pays qui se préparent à la COP28 à Dubaï un inventaire clair – non pas des échecs – mais des lacunes et des opportunités que les gouvernements, les entreprises et les dirigeants financiers peuvent aborder ensemble, dans le cadre d’une collaboration systémique plus approfondie », a déclaré Maria Mendiluce, PDG de l’ONG mondiale. profit Coalition We Mean Business. Beaucoup espèrent un changement de paradigme lors des négociations de la COP28, en particulier après l’impasse d’une réunion de l’ONU en juin en raison du manque de progrès sur des questions telles que le financement climatique et le rythme de réduction de la pollution par le carbone. « Le bilan mondial d’aujourd’hui donne une orientation claire sur la manière dont nous pouvons répondre aux attentes de l’Accord de Paris en prenant des mesures décisives au cours de cette décennie critique », a déclaré Sultan al-Jaber, président des négociations de l’ONU sur le climat de cette année.

