Un rapport de l’ONU met en garde contre des « conséquences irréversibles »

Le rapport, dont la publication officielle est prévue l’année prochaine, est le récapitulatif le plus complet à ce jour des impacts du changement climatique sur notre planète et nos espèces.

« Le pire est encore à venir, affectant la vie de nos enfants et petits-enfants bien plus que la nôtre », prévient le rapport.

Des millions de personnes dans le monde sont confrontées à un avenir désastreux de faim, de sécheresse et de maladie, selon un projet de rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies, qui a été divulgué aux médias cette semaine.

« Le changement climatique va fondamentalement remodeler la vie sur Terre dans les prochaines décennies, même si les humains peuvent maîtriser les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète », selon l’Agence France-Presse, qui a obtenu le projet de rapport.

Le rapport met en garde contre une série de seuils au-delà desquels la reprise après la dégradation du climat pourrait devenir impossible, a déclaré The Guardian. Le rapport met en garde : « La vie sur Terre peut se remettre d’un changement climatique drastique en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes… les humains ne le peuvent pas.

« Le pire est encore à venir, affectant la vie de nos enfants et petits-enfants bien plus que la nôtre », poursuit le rapport.

Extinction d’espèces, maladies plus répandues, chaleur invivable, effondrement des écosystèmes, villes menacées par la montée des eaux – ces effets climatiques dévastateurs et d’autres s’accélèrent et deviendront inévitablement évidents dans les décennies à venir, selon l’AFP.

Plus haut depuis plus de 4 millions d’années :Les niveaux de dioxyde de carbone sur Terre atteignent un niveau record malgré la pandémie

« Ils sont au bord de l’existence » :Les déserts californiens ont perdu près de 40% des plantes à cause d’un temps plus chaud et plus sec, selon les données satellitaires

Le projet de rapport de 4 000 pages du GIEC, dont la publication officielle est prévue l’année prochaine, offre le récapitulatif le plus complet à ce jour des impacts du changement climatique sur notre planète et nos espèces, a déclaré l’AFP.

Le changement climatique, également connu sous le nom de réchauffement climatique, est causé par la combustion de combustibles fossiles tels que le pétrole, le gaz et le charbon, qui libèrent des gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et le méthane dans l’atmosphère terrestre. Ces gaz à effet de serre ont provoqué un réchauffement de notre atmosphère à des niveaux qui, selon les scientifiques, ne peuvent être dus à des causes naturelles.

Jusqu’à présent, depuis la révolution industrielle des années 1800, la Terre s’est réchauffée de 1,1 degré Celsius (ce qui correspond à environ 2 degrés Fahrenheit), selon la NASA.

Le rapport met en garde contre « des conséquences progressivement graves, séculaires et, dans certains cas, irréversibles ». Le rapport indique également que les millions de personnes qui vivent le long des côtes presque partout dans le monde pourraient être frappées par de multiples calamités climatiques à la fois : sécheresse, vagues de chaleur, cyclones, incendies de forêt et inondations.

Simon Lewis, professeur de science du changement global à l’University College de Londres, a déclaré au Guardian que « rien dans le rapport du GIEC ne devrait être une surprise, car toutes les informations proviennent de la littérature scientifique. Mais dans l’ensemble, le message clair du GIEC est que des vagues de chaleur, des incendies, des inondations et des sécheresses de plus en plus graves arrivent avec des impacts désastreux pour de nombreux pays.

« En plus de cela, il y a des changements irréversibles, souvent appelés points de basculement, comme les endroits où les températures élevées et les sécheresses empêchent certaines parties de la forêt amazonienne de persister. Ces points de basculement peuvent alors être liés, comme le renversement de dominos », a déclaré Lewis.

Dans une déclaration à la suite de la fuite du rapport, le GIEC a déclaré qu’il ne commentait pas le contenu des projets de rapports tant que les travaux étaient toujours en cours. Le rapport officiel, conçu pour influencer les décisions politiques critiques, ne devrait pas être publié avant février 2022, a déclaré l’AFP.