Un rapport de l’ONU indique que 17% des aliments sont gaspillés au niveau des consommateurs

Revue nationale

La mère de toutes les bulles boursières

Selon les critères de Warren Buffett, les cours actuels des actions sont les plus surévalués au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans le graphique ci-dessous, le ratio de la valeur boursière, représentée par l’indice Wilshire 5000 de toutes les actions publiques, au PIB est supérieur de 25% au précédent record historique, le pic de la bulle boursière du NASDAQ en 2000, qui est indexé à 100 dans le graphique. La hausse apparemment incessante du marché boursier coïncide avec les bilans des banques centrales qui ont continué à gonfler depuis la grande crise financière. Si les grandes banques centrales ne ciblent généralement pas directement les niveaux des marchés boursiers, l’un des objectifs de leurs politiques a été de pousser les marchés financiers vers des investissements plus risqués, qui incluent bien entendu les actions. Les marchés financiers mondiaux sont interdépendants, de sorte que les actions des banques centrales internationales peuvent affecter ce qui se passe aux États-Unis et vice versa. Le graphique suivant compare les avoirs en titres des principales banques centrales au niveau du marché boursier américain. Il existe une correspondance étroite entre les titres boursiers et ceux de la banque centrale, mais les deux devraient croître avec le PIB, de sorte que le graphique suivant compare le ratio de la valorisation boursière au PIB dans le premier graphique avec un ratio de PIB similaire. pour les actifs de la banque centrale. Alors que les avoirs de dette des banques centrales grimpent par rapport au PIB, les valorisations des actions montent en flèche. Certains analystes, dont la Fed, citent des taux d’intérêt réels bas (après inflation) pour justifier les valorisations élevées des actions. Les taux d’intérêt affectent certainement le marché à court terme, comme on l’a vu récemment, mais, à long terme, la corrélation entre les taux réels et la mesure de valorisation des actions dans le graphique ci-dessus est inférieure à la moitié de la liquidité fournie par la banque centrale. achats de titres. La surévaluation des actions est évidente pour les investisseurs expérimentés qui parcourent les marchés à la recherche de valeurs historiquement raisonnables. Pendant ce temps, la saga GameStop (et il y a beaucoup d’autres exemples parmi lesquels choisir) rappelle inconfortablement certains des excès de la bulle dotcom. Ce n’est pas parce que le marché boursier est surévalué qu’il ne peut pas être surévalué davantage. Le graphique suivant compare le marché boursier américain de la dernière décennie avec la bulle NASDAQ des années 1990 et la bulle boursière japonaise qui s’est effondrée dans les années 1990. Alors que les actions américaines sont actuellement au plus haut de tous les temps du ratio Buffett, les bulles du NASDAQ et du Japon ont augmenté encore plus par rapport à leurs points de départ. La bulle actuelle pourrait faire de même si les banques centrales continuent d’injecter des liquidités sur les marchés financiers. Ce qui ressort clairement du premier graphique, c’est que le repli boursier dû à la bulle du NASDAQ a précédé et contribué à la récession de 2000, comme l’a reconnu le président de la Fed, Jerome Powell. L’éclatement de la bulle japonaise était également lié à une récession. Les actions sont cependant une participation insignifiante du système bancaire américain, qui n’a en grande partie pas été affectée par la bulle du NASDAQ, bien que les banques japonaises ayant d’importantes participations croisées aient été paralysées pendant des années. Le risque financier plus important qu’un repli boursier est que les valorisations historiquement élevées imprègnent l’ensemble du système financier. Le marché boursier américain est un indicateur des actifs risqués dans le monde. Les écarts entre les taux d’emprunt du gouvernement américain et ceux des emprunteurs de premier ordre ont considérablement baissé et sont historiquement assez bas. Les taux des emprunteurs «junk bond» de qualité inférieure à la catégorie investissement les plus risqués sont à des niveaux historiquement bas. Les futures turbulences sur les marchés obligataires résultant du renversement inévitable de conditions monétaires extrêmement faciles peuvent constituer une menace pour la stabilité financière, mais le plus grand risque pour le système financier est un ralentissement du logement, comme cela s’est produit lors de la grande crise financière. L’immobilier est la composante la plus importante des actifs bancaires. Heureusement, comme l’illustre le graphique suivant, qui compare les prix des logements aux revenus, les valeurs immobilières sont d’environ 20% inférieures aux niveaux surexploités de l’ère de la GFC. Malheureusement, une récente appréciation rapide des prix des logements peut modifier cet équilibre favorable. Le graphique ci-dessous montre que les prix des logements s’apprécient plus rapidement que les revenus personnels par un taux annualisé de 20 pour cent, le taux le plus rapide enregistré. Bien sûr, il y a un fort rebond après la pandémie, mais si ce taux se maintient, il ne faudra pas longtemps avant que le logement ne fasse apparaître des signes avant-coureurs critiques. Le plan de décembre de la Fed était de maintenir les taux à des niveaux les plus bas jusqu’à ce que le chômage soit minimisé et que l’inflation dépasse 2%, ce qu’ils prévoyaient de prendre 3 ans. Si les prix des logements continuent de s’apprécier à des taux récents, trois années supplémentaires de relance maximale les placeraient bien dans la zone de danger de la GFC. La reprise pandémique progresse plus vite que la Fed et de nombreux autres prévisionnistes ne le prévoyaient. En mars 2020, la Fed prévoyait une baisse de 6,5% pour l’année. Les prévisionnistes interrogés en mai par la Fed de Philadelphie s’attendaient à une baisse de 5,6%. Le ralentissement de 2020 était de 3,5%, et ces mêmes prévisionnistes s’attendent à une croissance de plus de 4% pour 2021, donc une reprise globale est en vue. Les marchés financiers commencent déjà à avancer leurs attentes quant au moment où la Fed commencera à relever les taux (environ deux ans), et il ne serait pas surprenant que cela commence à anticiper une date encore plus proche en temps voulu. . Plus d’années de relance maximale gonfleraient davantage la bulle boursière et créeraient peut-être une bulle immobilière encore plus meurtrière. La Fed a été déterminée à voir le chômage baisser complètement avant tout resserrement, un objectif louable, mais même un léger repli à la suite de l’éclatement de la bulle boursière aurait de graves conséquences si proche après la pandémie. La création d’une autre bulle immobilière serait catastrophique. Les secteurs des affaires et du travail déprimés pourraient ne pas se redresser complètement cette année, mais tous les stimulants monétaires dans le monde ne convertiront pas les avions, les bars et les restaurants en maisons, ni les équipages de conduite et le personnel de service en constructeurs d’habitations, ni dans d’autres secteurs en plein essor. Lorsque la pandémie le permet, les économies en espèces sont extrêmement élevées et la demande refoulée pour ces personnes et leurs services est abondante. La concentration sur un seul objectif ne tient pas compte des décalages importants et des effets complexes de la politique monétaire dans toute une économie. Le moment est venu pour la Fed de prévoir de stabiliser la politique et les marchés, et cela doit être soigneusement communiqué et exécuté pour minimiser la volatilité telle que le «taper tantrum» de 2013. Si l’inflation peut surgir à court terme alors que la reprise se poursuit, l’inflation à long terme est en baisse depuis quarante ans, il est donc peu probable qu’elle pose un problème majeur. Le plus grand risque économique est l’instabilité financière et, malgré son excellent travail initial pour calmer la panique pandémique, le plus grand risque d’instabilité financière est actuellement. . . la Fed.