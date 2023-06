Un rapport de l’ONU cible 35 États américains pour des lois interdisant les préjugés anti-israéliens

La Commission d’enquête des Nations Unies (COI) a publié jeudi un nouveau rapport qui attaquait les droits des États américains à adopter une législation interdisant la discrimination contre Israël par le biais de boycotts et blanchissait l’antisémitisme des organisations politiques palestiniennes et consacrait plutôt son travail à attaquer l’État juif, a déclaré L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan.

« Encore une fois, le COI biaisé a publié un autre faux rapport sur Israël. Ce comité illégitime composé de trois antisémites est incapable de rédiger un rapport impartial sur le conflit israélo-palestinien. La preuve en est leur incapacité à inclure la moindre référence à l’antisémitisme palestinien dans leur dernière attaque contre l’État juif malgré l’Autorité palestinienne qui incite continuellement à la haine des juifs et le Hamas qui cherche la destruction d’Israël », a déclaré Erdan à Fox News Digital.

Il a conclu que « quiconque tient compte de ce rapport doit tirer la laine de ses yeux et chercher la vérité ».

Dans ce que les critiques considèrent comme un organe des Nations Unies s’ingérant dans la politique intérieure des États-Unis, la COI a signalé les États qui interdisent les mesures de boycott anti-israélien. Dans la section intitulée « Autorités israéliennes et autres acteurs de soutien : délégitimation de la société civile », le rapport se penche sur les politiques des États américains qui ont adopté des lois pour mettre fin à la discrimination antisémite contre l’État juif. Selon le rapport, 35 États des États-Unis ont adopté une législation anti-boycott. »

Certains des États les plus peuplés des États-Unis, dont la Floride, New York, le New Jersey, l’Illinois et le Texas, ont des lois qui contrecarrent la campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) ciblant Israël. Les États interdisent aux entreprises privées, qui se livrent à de telles activités, de recevoir des contrats publics ou des affaires de l’État. Les parlements allemand et autrichien ont adopté des résolutions déclarant que BDS était une campagne antisémite.

Anne Bayefsky, présidente de Human Rights Voices et directrice de l’Institut Touro sur les droits de l’homme et l’Holocauste, a déclaré à Fox News que « le rapport est également une attaque directe des Nations Unies contre la législation américaine anti-BDS ou » anti-boycott « . répandu à travers ce pays et à travers l’affiliation à un parti. Le BDS vise la ruine politique et économique d’Israël, mais l’inquisition de l’ONU affirme qu’il ne s’agit que d’une « protestation légitime ». La grande majorité des Américains reconnaissent le subterfuge et le BDS comme un antisémitisme inacceptable en contradiction avec les libertés fondamentales américaines. »

Un examen de Fox News Digital du rapport, totalisant 78 pages, a montré que le COI défendait Al-Haq, une ONG palestinienne qui a été classée comme entité terroriste par Jérusalem parce qu’elle a des liens avec le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). ). Les États-Unis et l’Europe ont classé le FPLP comme une organisation terroriste.

Le COI a affirmé que son « rapport examinait les attaques, les restrictions et le harcèlement des acteurs de la société civile en Israël et dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Il a constaté que la majorité des violations sont commises par les autorités israéliennes dans le cadre de l’objectif du gouvernement israélien de assurer et consacrer son occupation permanente au détriment des droits du peuple palestinien ». Le nom officiel du groupe parrainé par l’ONU est la « Commission d’enquête sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et Israël ».

La COI a également accusé Israël de « délégitimer et de réduire au silence la société civile » en interdisant les groupes palestiniens de défense des droits de l’homme et en qualifiant leurs membres de « terroristes ».

Les membres du COI ont été en proie à des allégations d’attiser l’antisémitisme au fil des ans.

En 2022, Miloon Kothari, membre du CIO, a été largement dénoncé pour avoir attisé l’antisémitisme après avoir déclaré à un obscur blog anti-israélien : « Nous sommes très découragés par les médias sociaux qui sont largement contrôlés par – que ce soit le lobby juif ou les ONG spécifiques.

« Beaucoup d’argent est dépensé pour essayer de nous discréditer », a déclaré Kothari.

Bayefsky a déclaré: « Au fond, les colporteurs d’antisémitisme s’opposent à être exposés en tant que colporteurs d’antisémitisme – comme les colporteurs d’antisémitisme l’ont fait à travers les âges. Ce à quoi nous assistons en temps réel, ce sont trois inquisiteurs choisis par l’ONU – dont aucun n’est Juif ou victime d’antisémitisme – annonçant depuis leur perchoir de l’ONU qu’ils savent mieux ce qui compte comme antisémitisme que les victimes juives de l’antisémitisme. »

Au cours de la dispute de 2022 sur l’antisémitisme présumé de Kothari, la présidente du COI, la sud-africaine Navi Pillay, a rejeté avec véhémence l’accusation d’antisémitisme portée contre elle et d’autres membres du COI.

« Nous ne sommes pas antisémites ! Pillay a souligné à l’époque, ajoutant. « J’ai 81 ans, et c’est la première fois que je suis accusé d’antisémitisme… Dans mon propre pays, cela ne sera pas bien reçu. »

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont déclaré que Kothari avait fait des remarques antisémites en remettant en question le droit d’Israël d’être membre de l’ONU et en faisant allusion à un « lobby juif ».

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a créé le COI, dirigé par une équipe de trois membres d’experts des droits de l’homme, en 2021, à la suite d’une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas à Gaza.

L’organisation de défense des droits de l’homme basée à Los Angeles, Simon Wiesenthal Center, a alors envoyé une lettre à l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, exhortant l’administration Biden à prendre des mesures contre la commission d’enquête.

Le Centre Wiesenthal a qualifié les commentaires de Kothari d’antisémites et a exhorté l’ambassadeur à « dénoncer publiquement les déclarations diffamatoires, les fausses accusations et les remarques anti-juives de Kothari contre l’allié de l’Amérique, Israël, et le peuple juif ».

La commission est la première à avoir un mandat « continu » de l’organe des droits de l’homme de l’ONU. Les critiques disent que son examen annuel d’Israël témoigne d’un parti pris anti-israélien au sein du conseil des 47 États membres et d’autres organes de l’ONU.

Interrogé sur le rapport COI, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré à Fox News Digital que « la commission d’enquête a été créée par les États membres qui siègent au Conseil des droits de l’homme. Le secrétaire général a eu aucune implication dans son travail, sa dotation ou sa création. »

Dujarric a poursuivi que « ses opinions sur la nécessité pour les Israéliens et les Palestiniens de trouver une solution politique au conflit actuel afin que les peuples puissent vivre côte à côte dans la paix et la sécurité ont été claires et cohérentes ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.