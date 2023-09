Un rapport de l’ONU affirme que le monde est loin d’être sur la bonne voie pour freiner le réchauffement climatique, mais propose des moyens d’y remédier

Alors que le monde est loin d’avoir respecté son engagement de 2015 de freiner le réchauffement climatique, un nouveau rapport des Nations Unies, essentiel aux prochaines négociations sur le climat, détaille la rapidité et l’ampleur avec lesquelles les systèmes énergétiques et financiers doivent changer pour revenir sur une voie plus sûre.

« La fenêtre d’opportunité permettant d’assurer un avenir vivable et durable pour tous se ferme rapidement », avertit le rapport de vendredi.

Le monde doit réduire ses émissions de gaz caloporteurs de 43 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2019, et de 60 % d’ici 2035, indique le rapport. Pour y parvenir, le rapport indique que « l’élimination progressive des combustibles fossiles est nécessaire », en utilisant une expression que les négociateurs internationaux sur le climat ont évité auparavant. Il a également déclaré que l’élimination progressive du moteur à combustion interne serait d’une grande aide.

Et la manière dont l’argent circule – comme les investissements, les subventions, les prêts, les allocations et les paiements pour les personnes et les lieux touchés par les conditions météorologiques extrêmes du réchauffement – ​​doit également changer, recommande le rapport. Il a déclaré que les pays devaient mettre un terme aux subventions annuelles de 450 milliards de dollars au charbon, au pétrole et au gaz naturel.

« Arrêter et inverser la déforestation » et adopter de meilleures pratiques agricoles sont essentiels à la lutte contre le changement climatique, indique le rapport. Il a noté qu’environ 95 % de la déforestation se produit sous les tropiques, mais que ce sont les consommateurs mondiaux qui sont responsables de la perte d’arbres.

« Nous devons de toute urgence perturber le statu quo et nous unir comme jamais auparavant pour passer de l’ambition à l’action et de la rhétorique aux résultats concrets », a déclaré le président des prochaines négociations internationales sur le climat, Sultan Al Jaber, dans un communiqué.

Le premier rapport du genre, appelé « Bilan mondial » des efforts de lutte contre le climat, mettait tellement l’accent sur le changement qu’il utilisait des variantes du mot « transformer » plus de 50 fois sur 47 pages.

« Le rapport met vraiment en lumière ce type de transformation des systèmes qui doit avoir lieu », a déclaré David Waskow, directeur de l’initiative internationale sur le climat au World Resources Institute. «Nous avons dépassé le stade du changement progressif si nous voulons prendre au sérieux ce qui doit être fait.»

L’ancien vice-président américain Al Gore a déclaré sur les réseaux sociaux : « Ce dernier rapport montre que nous échouons, non pas parce que nous ne connaissons pas les réponses, mais parce que nous ne faisons pas nos devoirs. »

Cela survient alors que les dirigeants des 20 plus grandes économies, responsables de 80 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, se réunissent en Inde. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, leur a demandé d’agir rapidement face au réchauffement car « la crise climatique s’aggrave considérablement ».

En 2015, dans le cadre de l’accord historique de Paris, les pays du monde entier ont convenu d’essayer de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) ou au moins 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle. Il fait déjà 1,1 degré (2 degrés Fahrenheit) depuis le milieu des années 1800.

Limiter le réchauffement à 1,5 degré est une autre fenêtre d’opportunité qui se referme rapidement, indique le rapport. Plus tôt cette année, l’Organisation météorologique mondiale a déclaré qu’il y avait deux chances sur trois qu’au cours des cinq prochaines années, la Terre dépasse ce seuil pendant un an.

Le rapport « ressemble à un dernier avertissement », a déclaré Bill Hare, PDG de Climate Analytics, climatologue. « Si vous ne vous ressaisissez pas, nous allons cuisiner. »

Le monde vient de vivre l’été le plus chaud jamais enregistré, et les températures des océans continuent de battre des records.

La manière dont fonctionne l’accord de Paris est que chaque pays prend ses propres engagements et efforts en matière de pollution par le carbone – et tous les cinq ans, il est censé les augmenter. L’essentiel est qu’entre ces cinq années, les négociateurs sur le climat parviennent à ce qui ressemble à une note à mi-parcours des efforts mondiaux et à une feuille de route pour prévenir un réchauffement plus dangereux.

C’est le « bilan mondial » publié vendredi. Après trois années de travail mené par des scientifiques, des responsables gouvernementaux et d’autres, l’agence climatique des Nations Unies a publié un rapport technique censé déboucher sur quelque chose de plus important en décembre prochain, lorsque les dirigeants mondiaux et les négociateurs climatiques se réuniront à Dubaï.

Les négociateurs prévoient d’utiliser ce rapport et les discussions plus tard cette année pour déterminer ce que les nations et le monde dans son ensemble feront ensuite pour lutter contre le changement climatique.

« Ce rapport sur le bilan mondial donne une orientation claire sur la manière dont nous pouvons répondre aux attentes de l’accord de Paris en prenant des mesures décisives au cours de cette décennie critique », a déclaré Al Jaber, un dirigeant du secteur pétrolier. « Pour maintenir l’objectif de 1,5 à portée de main, nous devons agir avec « ambition et urgence » pour réduire les émissions de 43 % d’ici 2030. »

Il y a deux ans, les négociateurs sur le climat se sont battus pour adopter un langage appelant à la fin ou à l’élimination progressive de l’utilisation continue du charbon – où les émissions ne sont pas captées et stockées – et ont plutôt opté pour un langage de « réduction progressive » plus faible. Puis, l’année dernière, une proposition visant à éliminer ou à réduire progressivement tous les combustibles fossiles a été faite, mais n’a jamais été mise à l’ordre du jour ni officiellement débattue.

« Il ne fait aucun doute que le terme « élimination progressive » est un marqueur important », a déclaré Waskow du World Resources Institute.

Le rapport met en évidence les progrès réalisés en matière d’énergies renouvelables et d’autres efforts pour lutter contre le réchauffement. Mais « les progrès ne sont pas suffisants », a déclaré Tom Evans, conseiller politique principal du groupe de réflexion européen E3G. « Nous sommes hors piste. Nous sommes loin de là où nous devrions être.

« Ce qu’il faut retenir du rapport ne devrait pas seulement être que nous sommes hors de la bonne voie », a déclaré Evans. « Ce qu’il faut retenir de ce rapport, c’est : voici ce que nous pouvons faire à ce sujet. »

Seth Borenstein, Associated Press