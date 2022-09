Pékin a rejeté l’évaluation comme “de la désinformation et des mensonges fabriqués par les forces anti-chinoises”

L’organisme de surveillance des droits de l’homme des Nations unies a publié un rapport accusant la Chine d’éventuelles “crimes contre l’humanité” dans la province du Xinjiang, affirmant que Pékin a ciblé les musulmans ouïghours avec des arrestations arbitraires et même des tortures. Le gouvernement chinois a toutefois nié les accusations.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a publié mercredi l’évaluation de 48 pages, quelques minutes avant que la plus haute responsable du bureau, Michelle Bachelet, ne mette fin à son mandat à l’agence. Le rapport alléguait que Pékin avait commis “graves violations des droits de l’homme” contre le groupe ethnique ouïghour au Xinjiang, citant des entretiens avec 26 anciens détenus dans des établissements de la province, ainsi que des informations recueillies par Bachelet lors d’une visite de six jours en Chine plus tôt cette année.

“L’étendue de la détention arbitraire et discriminatoire de membres ouïghours et d’autres groupes à prédominance musulmane… peut constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l’humanité”, conclut le rapport, alléguant également « des restrictions injustifiées à l’identité et à l’expression religieuses, ainsi qu’aux droits à la vie privée et à la circulation » au Xinjiang.

La Chine, qui a précédemment rejeté des accusations telles que “mensonges du siècle” Swifty a répondu au document de l’ONU, en publiant une longue réponse réfutant diverses affirmations faites dans le rapport.

“Cette soi-disant” évaluation “va à l’encontre du mandat du HCDH et ignore les réalisations en matière de droits de l’homme réalisées ensemble par des personnes de tous les groupes ethniques du Xinjiang et les dommages dévastateurs causés par le terrorisme et l’extrémisme”, La mission chinoise de l’ONU a déclaré, ajoutant que le rapport “déforme les lois et les politiques de la Chine, diffame et calomnie gratuitement la Chine et s’immisce dans les affaires intérieures de la Chine”.

Le gouvernement a ensuite rejeté les affirmations de l’ONU comme “la désinformation et les mensonges fabriqués par les forces anti-chinoises”, soulignant qu’il a « pris des mesures pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme conformément à la loi » au Xinjiang. Alors qu’il disait que le terrorisme était autrefois “rampant” dans la région, les citoyens sont désormais “vivre une vie heureuse dans la paix et le contentement” grâce aux initiatives de lutte contre l’extrémisme.

Avant la dernière évaluation du HCDH, les États-Unis avaient également accusé la Chine de graves abus contre les minorités musulmanes l’année dernière, le Département d’État allant jusqu’à affirmer que Pékin avait commis “génocide” au Xinjiang. La Chine a également rejeté cette accusation à l’époque, affirmant qu’elle était “simplement un mensonge” tout en faisant valoir que ses politiques dans la région avaient réussi à arrêter “Terrorisme et extrémisme”.