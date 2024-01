Un rapport de l’OMS révèle que la consommation de tabac diminue à l’échelle mondiale, mais pas autant qu’espéré : NPR

basculer la légende Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images

Les taux de consommation de tabac dans le monde sont en baisse, mais pas autant qu’espéré, selon un nouveau rapport sur la consommation mondiale de tabac de l’Organisation mondiale de la santé.

En 2022, il y avait environ 1,25 milliard de consommateurs de tabac âgés de 15 ans et plus. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 1,36 milliard de 2000, alors même que la population mondiale a augmenté.

En 2000, environ 33 % des adultes consommaient des produits du tabac. En 2020, ce chiffre était tombé à environ 22 %, selon le rapport libéré mardi. Ce chiffre devrait descendre à environ 18 % d’ici 2030. Le rapport considère les personnes âgées de 15 ans et plus comme adultes.

La bonne nouvelle est que les chiffres montrent que les méthodes connues de lutte antitabac peuvent fonctionner, déclare Stella Bialous, professeur au Département des sciences sociales et comportementales de l’Université de Californie à San Francisco et chercheuse en matière de lutte antitabac. Elle n’a pas été impliquée dans le rapport.

“Toutes les politiques que nous connaissons fonctionnent réellement lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre”, dit-elle. Cela implique de fournir des environnements sans fumée, de restreindre ou d’interdire le marketing ou la publicité, d’ajouter des avertissements sanitaires et d’augmenter les prix.

“Toutes ces choses fonctionnent. Tous les pays ne font pas ces choses dans la mesure du possible. Et je pense que c’est là que nous verrions les tendances décliner un peu plus fortement”, dit-elle.

L’OMS a souligné que le Brésil et les Pays-Bas ont enregistré d’énormes baisses de la consommation de tabac, tout en ajoutant que six pays – le Congo, l’Égypte, l’Indonésie, la Jordanie, Oman et la Moldavie – ont des taux de consommation qui continuent d’augmenter.

Aux États-Unis, en 2022, environ 20 % des adultes déclaraient consommer du tabac, contre environ 30 % en 2000. Les chiffres américains sont proches de la moyenne mondiale.

Les taux les plus élevés de toutes les régions se trouvent en Asie du Sud-Est, où environ 27 % des personnes consomment du tabac, suivie par l’Europe avec 25 %. L’Europe devrait connaître les taux de tabagisme les plus élevés au monde d’ici 2030.

Les pays du monde entier s’étaient fixé pour objectif de réduire la consommation de tabac de 30 % d’ici 2025 par rapport à 2010. À l’heure actuelle, les taux sont en baisse d’environ 25 % par rapport à 2010 et sont susceptibles d’être légèrement en deçà de l’objectif de réduction de 30 %. Seuls 56 pays atteindront cet objectif, selon l’OMS.

À l’échelle mondiale, environ 36 % des hommes consommaient du tabac, contre environ 8 % des femmes, en 2020. Le taux américain en 2022 était de 24 % des hommes et d’environ 17 % des femmes.

Bialous dit qu’un point d’inquiétude dans le rapport concerne certaines régions où les adolescentes âgées de 13 à 15 ans consomment désormais du tabac à des taux plus élevés que les femmes adultes, comme en Afrique et en Méditerranée orientale. Elle craint que ces filles puissent « continuer à consommer du tabac et « rattraper » les hommes », qui consomment davantage de tabac. Cela « mérite une attention continue pour s’assurer que cela n’entraîne pas une prévalence plus élevée chez les femmes adultes », ajoute-t-elle.

Le rapport n’inclut pas de données complètes sur les cigarettes électroniques

Les chiffres globaux sur la consommation de tabac du rapport de l’OMS n’incluent pas les cigarettes électroniques en raison de données insuffisantes, indique-t-il. Aux États-Unis, les parents et les régulateurs s’inquiètent du fait que les adolescents deviennent accros au vapotage de nicotine. Les études ne sont pas concluantes quant à savoir si le vapotage conduit au tabagisme, dit Bialous.

Cependant, les cigarettes restent pour le moment le « cheval de bataille » de l’industrie mondiale du tabac, dit-elle.

“Ils restent le principal produit du tabac consommé dans le monde, si l’on considère l’échelle mondiale. Mais l’industrie du tabac s’attend à une” baisse de la consommation, dit-elle. “Et l’une des choses qu’ils font est de proposer toutes sortes de nouveaux produits à base de nicotine, qu’ils prétendent être sûrs. Et maintenant, de plus en plus d’études sont menées. [showing] qu’ils ne le sont pas.”

En plus du vapotage, l’industrie investit dans les sachets et les pastilles de nicotine, dit-elle.

Ruediger Krech, directeur du Département de promotion de la santé de l’OMS, a déclaré que l’industrie du tabac était responsable de l’attrait continu des cigarettes et des autres produits du tabac. “L’industrie saisit l’opportunité de manipuler les politiques de santé et de vendre ses produits mortels”, a-t-il déclaré. a déclaré dans un communiqué.

Bialous dit qu’une autre façon de réduire la consommation de tabac, à laquelle on ne pense pas autant, consiste à aider les consommateurs existants à arrêter de fumer.

“Chacun de ces numéros est une personne. Et la plupart d’entre eux, si vous proposez de l’aide pour arrêter de fumer, voudront peut-être profiter de cette aide et essayer d’arrêter avec du soutien. Et cela ne leur est pas proposé actuellement”, dit-elle.