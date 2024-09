Un rapport de l’Agence de l’éducation met en évidence les domaines dans lesquels les écoles du Vermont ont besoin d’aide

Alors que l’année scolaire débute dans tout le Vermont, le système éducatif de l’État est à nouveau au premier plan des préoccupations des parents et des autres résidents. Conscient de cela, le Vermont a lancé une initiative visant à analyser et à repenser le système éducatif du Vermont.

L’Agence de l’éducation a achevé sa première phase de collecte de données auprès de tous les niveaux scolaires de l’État.

Ce premier rapport fournit un aperçu des données essentielles, allant des inscriptions des étudiants et des résultats scolaires aux niveaux de dotation en personnel et aux dépenses.

La tournée Listen and Learn est la première étape pour repenser l’avenir du système éducatif de l’État. L’Agence de l’éducation élabore un plan pour garantir à tous les élèves un accès équitable à des opportunités éducatives de haute qualité.

Cette première phase impliquera les dirigeants locaux et régionaux de l’éducation et les communautés scolaires pour garantir que le travail s’aligne sur les besoins et les priorités des parties prenantes, conformément à la Site Web de l’Agence de l’éducationLes opportunités d’engagement ouvriront des dialogues entre les parties prenantes et les dirigeants de l’éducation et impliqueront des séances d’écoute avec les éducateurs, les familles, les étudiants et les membres de la communauté.

Vous trouverez ci-dessous les résultats de cette tournée, répartis en cinq catégories : inscriptions, données démographiques, résultats des étudiants, personnel et dépenses.

Le Vermont en un coup d’oeil

Au cours de l’année scolaire 2022-23, le Vermont comptait 82 828 élèves inscrits dans les écoles publiques, y compris les élèves de maternelle, de maternelle à terminale et les élèves adultes. Il existe 288 écoles publiques dans 119 districts qui font partie de 52 syndicats de surveillance ou districts de surveillance.

Un district de surveillance est un syndicat de surveillance qui ne comprend qu’un seul district, comme Burlington ou Montpelier. Essentiellement, un syndicat de surveillance est une entité collaborative au service de plusieurs districts scolaires, tandis qu’un district de surveillance dessert un seul district scolaire avec des fonctions administratives similaires. Il existe 59 syndicats de surveillance. Sur ce total, 12 sont des districts de surveillance.

En outre, il existe 17 centres d’enseignement professionnel et technique. En dehors des écoles publiques, il existe 127 écoles indépendantes et autres établissements agréés et reconnus, souvent gérés par des organismes de bienfaisance, et 9 679 élèves sont scolarisés dans des écoles indépendantes, dont 3 541 reçoivent une aide financière pour les frais de scolarité. 3 505 élèves supplémentaires sont scolarisés à domicile.

Comparé à d’autres États, le Vermont possède de très petites écoles, se classant au 46e rang du pays. L’État dispose des niveaux de personnel les plus élevés de tous les États et se classe parmi les premiers en termes de dépenses par élève.

Selon l’étude, les élèves du Vermont affichent des performances élevées en lecture et des performances plus moyennes en mathématiques.

Un document de l’Agence de l’éducation du Vermont montrant comment lire les résultats des tests standardisés de l’État. Photo prise en novembre 2021.

Inscription

Entre 2003-2004 et 2022-2023, le nombre total d’inscriptions – y compris la pré-maternelle, la maternelle à la terminale et les adultes – dans les écoles publiques du Vermont a diminué de 6,2 %, passant de 88 343 élèves à 82 828 élèves.

Dans le même temps, les inscriptions dans les écoles primaires et secondaires ont diminué de 14,2 %. Une grande partie de ce changement s’est produit avant la pandémie, car il a été partiellement compensé par une augmentation du nombre d’élèves de maternelle.

Démographie

La situation démographique des élèves à l’échelle de l’État est similaire entre 2019-20 et 2022-23. Les données démographiques varient considérablement, les petites écoles ayant en moyenne des pourcentages plus élevés d’élèves en éducation spécialisée et économiquement défavorisés.

La méthodologie est issue de l’observation d’élèves qui fréquentaient des classes d’éducation spécialisée, qui étaient admissibles au programme de déjeuner réduit et d’élèves apprenant l’anglais.

Résultats des étudiants

Avant la pandémie, le pourcentage d’élèves compétents ou plus variait entre 51 et 57 % en anglais et entre 34 et 49 % en mathématiques, variant selon la tranche d’âge, en particulier pour les mathématiques.

Les tranches d’âge sont un moyen de planifier, d’enseigner et d’évaluer l’apprentissage des élèves à différents points du continuum sans les confiner à un niveau scolaire spécifique, selon le ministère de l’Éducation. Après la pandémie, les taux de compétence étaient environ 10 % inférieurs pour toutes les tranches d’âge et toutes les matières.

Cependant, les résultats de 2022-23 du nouveau programme d’évaluation complet du Vermont semblent supérieurs à ceux de 2021-22, mais le changement d’outil d’évaluation rend la comparaison difficile. Les résultats des élèves du Vermont à l’évaluation nationale des progrès de l’éducation étaient supérieurs à ceux des autres États en 2015, mais ont diminué depuis lors pour se rapprocher de la moyenne nationale.

Si l’on examine les taux d’obtention de diplômes en 4 et 6 ans dans le Vermont, tous deux ont atteint un pic en 2018-2019 et sont restés plus bas après la pandémie.

Dotation en personnel

Depuis 2019-2020, le nombre d’enseignants, de dirigeants et de membres du personnel de service aux élèves pour 100 élèves a augmenté. En moyenne, les niveaux de dotation en personnel étaient liés à la taille de l’école, le nombre de membres du personnel pour 100 élèves augmentant à mesure que la taille de l’école diminuait.

Depuis 2019-2020, les salaires moyens ont augmenté pour toutes les catégories de personnel. Les salaires moyens des enseignants sont passés de 61 970 $ à 69 562 $ (12,2 %); ceux des dirigeants sont passés de 84 623 $ à 95 526 $ (12,9 %); ceux du personnel des services aux élèves sont passés de 56 170 $ à 62 616 $ (11,5 %); et ceux du personnel des services de soutien sont passés de 42 692 $ à 50 229 $ (17,7 %).

Dépenses

Depuis l’exercice 2020, les dépenses totales par élève à l’échelle de l’État, en fonction du nombre total d’inscriptions, sont passées de 22 782 $ à 27 537 $. Cette augmentation est en partie due à un financement fédéral plus important pour faire face à l’impact de la pandémie. Les dépenses totales par élève semblent être largement liées à la taille de l’école.

Les dépenses consacrées à l’éducation spécialisée à l’échelle de l’État dans les écoles ont augmenté de l’exercice 2020 à l’exercice 2023, passant de 26 032 $ à 28 288 $ par élève en éducation spécialisée.

À l’avenir, l’État espère utiliser ces informations pour prendre des décisions sur la manière de maximiser l’efficacité du système éducatif du Vermont.

