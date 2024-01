Un rapport de la police de la RFEF affirme que l’audio du VAR de Madrid-Almería a été divulgué

La Fédération Espagnole de Football [RFEF] ont déposé une plainte auprès de la police après la fuite d’extraits audio du VAR de la victoire 3-2 du Real Madrid contre Almería.

Le journaliste Gerard Romero a publié des conversations entre l’arbitre Francisco José Hernández Maeso et l’officiel du VAR Alejandro Hernández Hernández, au cours desquelles ils ont évoqué d’éventuels actes d’agression de la part de Vinícius Júnior de Madrid et de Chumi d’Almeria.

Aucune de ces interactions n’a conduit Hernández Maeso à revenir sur sa décision initiale sur le terrain ou à revoir les incidents sur le moniteur au bord du terrain.

Si Hernández Maeso avait été envoyé au moniteur, la RFEF aurait elle-même diffusé l’audio dans le cadre d’une nouvelle initiative introduite le mois dernier.

Cependant, les séquences filtrées sont des moments du jeu où l’écran n’a pas été utilisé, contrairement aux décisions qui ont conduit aux deux premiers buts madrilènes et au but refusé d’Almería en seconde période.

“Mardi, nous avons déposé un rapport auprès de la Guardia Civil [the Spanish police] après la publication d’audios du système VAR, de portée totalement privée et professionnelle, relatifs au match de Liga entre le Real Madrid et Almería”, a indiqué la RFEF dans un communiqué.

“Nous avons également ouvert une enquête interne et considérons l’infraction susmentionnée comme extrêmement grave. Nous espérons qu’une réponse sera trouvée dans les plus brefs délais pour clarifier les responsables.

“Entre-temps, toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer la sécurité de toutes les communications de la RFEF.”

Dans la première conversation publiée par Romero, Hernández Maeso et Hernández Hernández discutent d’un incident au cours duquel Vinícius semble attraper Alejandro Pozo au visage avec son coude, mais ils concluent qu’il n’y en a pas assez pour que VAR intervienne.

Dans la seconde, ils regardent un affrontement entre Chumi et le Madrilène Dani Ceballos, tombé au sol après l’affrontement, mais ils décident que la décision sur le terrain de ne rien attribuer doit être maintenue.

À aucune des deux occasions, l’arbitre n’a été convoqué pour regarder l’écran, comme ce fut le cas à trois autres moments de la seconde période lorsque Madrid est revenu d’un score de 2-0 pour s’imposer 3-2.

Après avoir regardé les rediffusions, Hernández Maeso a infligé un penalty à Madrid pour handball ; a exclu un but d’Almería pour une faute lors de la préparation de Dion Lopy sur Jude Bellingham ; et a accordé l’égalisation de Vinícius qui a été marquée avec le haut de son bras, estimant que le contact était suffisamment haut pour accorder le but. Au début, les trois décisions étaient allées dans l’autre sens.

Madrid a ensuite remporté le match grâce à un but de Dani Carvajal à la 99e minute pour rester à un point du leader de la Liga, Gérone, avec un match en moins.

La RFEF et la Liga ont annoncé pour la première fois en décembre que les conversations entre les arbitres et le VAR seraient rendues publiques dans le cadre d’un nouvel accord entre les deux instances.

En conséquence, les discussions qui ont lieu entre les officiels lorsqu’un incident a été examiné à l’aide du moniteur au bord du terrain sont mises à la disposition des diffuseurs après la fin de chaque journée.