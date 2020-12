Le cinquième cycle de l’Enquête nationale sur la santé de la famille (NFHS) a révélé qu’il y a eu un changement de paradigme dans les méthodes de planification familiale dans le Maharashtra, les hommes se montrant plus disposés à assumer le contrôle des naissances.

Selon le rapport, l’utilisation des préservatifs est passée à 10,2% contre 7,1% au cours des quatre dernières années. L’augmentation a été plus marquée dans les zones urbaines, par rapport à la quatrième édition de la même enquête d’il y a quatre ans. Au contraire, l’utilisation de la pilule contraceptive chez les femmes a diminué de près de 1%, passant de 2,4% il y a quatre ans à 1,8% maintenant. Non seulement les pilules contraceptives, la stérilisation féminine globale est également tombée à 49,1%.

Basé sur données par Mumbai Mirror, l’utilisation du préservatif a doublé à Mumbai, mais le contrôle des naissances reste la responsabilité de la femme. Cependant, alors que la stérilisation féminine reste la méthode la plus courante, l’utilisation des préservatifs a augmenté. À Bombay, sept couples mariés sur dix se tournent vers les méthodes de planification familiale. En cinq ans, l’utilisation du préservatif chez les hommes est passée de 11,7% à 18,1%.

En banlieue, l’utilisation des préservatifs a doublé depuis la dernière enquête. Il est passé de 8,9% à 18%. Les experts ont déclaré à Mumbai Mirror que dans les zones urbaines, les femmes moins nombreuses sont enclines à prendre des pilules contraceptives en raison de multiples effets secondaires.

Dans l’ensemble, il y a eu une augmentation de l’utilisation des méthodes contraceptives modernes dans 17 États, selon le rapport NFHS.

Le rapport de la NFHS a également mis en lumière d’autres facteurs, comme la consommation d’alcool et de tabac. Le rapport montre que le Bihar, un État où l’ordonnance d’interdiction est en place, consomme plus d’alcool que le Maharashtra.

Le rapport a révélé que si 14 pour cent des hommes des zones urbaines consomment de l’alcool, 15,8 pour cent de leurs homologues ruraux ont fait de même. La consommation de tabac a également montré des résultats intéressants, les régions du nord-est étant en tête de liste.

Les conclusions font partie du rapport que le ministre de la Santé et du Bien-être familial de l’Union, le Dr Harsh Vardhan, a publié en tant que faits et indicateurs clés sur la population, la santé génésique et infantile, le bien-être de la famille, la nutrition et autres pour 22 États / Territoires de l’Union (UT) de la première phase de l’Enquête nationale sur la santé familiale 2019-2020 (NFHS-5) mardi.

La NFHS-5 comprend de nouveaux domaines d’intervention tels que les domaines élargis de la vaccination des enfants, les composants des micronutriments destinés aux enfants, l’hygiène menstruelle, la fréquence de la consommation d’alcool et de tabac, des composants supplémentaires des maladies non transmissibles (MNT), des tranches d’âge élargies pour mesurer hypertension et diabète chez tous, âgés de 15 ans et plus.