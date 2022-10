Un rapport de la FIFA montre que le football féminin est en hausse

La FIFA a publié un rapport qui détaille la croissance mondiale du football féminin. Les revenus provenant des parrainages et des accords de diffusion ont considérablement augmenté dans l’ensemble du sport.

Bien que la pandémie de COVID-19 ait évidemment eu un impact négatif sur tous les sports au cours des deux dernières années, le football féminin a rebondi de manière considérable. Le nouveau rapport, intitulé Setting the Pace, a montré des chiffres très intéressants.

Comment la FIFA a mesuré le football féminin à la hausse

La FIFA a réalisé une enquête auprès de 30 des plus grandes ligues féminines du monde, qui comprend près de 300 clubs. Ce rapport, qui a pris neuf mois à réaliser, retrace essentiellement tout développement du jeu à partir de mai 2021.

Le nouveau rapport affirme que 77% des ligues interrogées ont actuellement un sponsor en titre. Il s’agit d’une différence spectaculaire par rapport à 2021 lorsqu’une étude similaire a montré que ce chiffre était d’environ 11 %.

Les revenus globaux ont également été mis en évidence dans le rapport. 7 % de tous les clubs interrogés ont généré un revenu total d’au moins 1 million de dollars. Cela comprend l’argent du match, la diffusion, la publicité, ainsi que les prix en argent. Ces ligues ont également enregistré une croissance annuelle de 24 % de leurs revenus commerciaux.

« Les changements sont clairs dans la deuxième édition du rapport. Nous le savons, nous le ressentons », a proclamé la responsable du football féminin de la FIFA, Sarai Bareman.

“Le football féminin est sur une trajectoire de croissance comme aucun autre sport dans ce monde”, a poursuivi Bareman. “C’est la plus grande opportunité de croissance que la FIFA en tant qu’organisation a aujourd’hui, mais plus important encore, notre sport, le football, a aujourd’hui. C’est la plus grande opportunité de croissance qui soit. Et vous n’avez pas besoin de regarder trop loin en arrière pour voir les indicateurs de cette croissance.

Hausse des revenus

Les ventes de marchandisage sont également en hausse pour ces clubs. Les équipes qui vendent des marchandises les jours de match gagnent environ 311 000 $ en moyenne. Comparez cela aux 116 000 $ de revenus de match pour les clubs qui n’offrent pas de marchandise.

Parallèlement aux revenus, l’engagement des fans est également clairement en hausse. Le match amical entre l’équipe nationale féminine des États-Unis et l’Angleterre plus tôt ce mois-ci a attiré 78 000 fans et s’est soldé en 24 heures.

Un quart de finale de l’UEFA Women’s Champions League en mars a vu encore plus de supporters dans les tribunes. Plus de 91 000 personnes ont acheté des billets pour le match de Barcelone et du Real Madrid au Camp Nou. Les fans n’ont sûrement pas été déçus car les hôtes ont remporté le match passionnant 5-2 contre leurs rivaux.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire