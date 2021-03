La Grande-Bretagne n’est plus un pays où «le système est délibérément truqué» contre les minorités ethniques, une revue historique de la race a conclu – suscitant des accusations de complaisance face aux progrès vers une société antiraciste.

Critiquant l’utilisation du terme «racisme institutionnel» comme étant «utilisé trop libéralement», le rapport de 258 pages de la Commission sur les disparités raciales et ethniques a suggéré que des facteurs tels que le contexte socio-économique, la culture et la religion ont une impact sur les chances dans la vie que l’existence du racisme ».

Dans son avant-propos, le président de la commission, le Dr Tony Sewell, a écrit: «En termes simples, nous ne voyons plus une Grande-Bretagne où le système est délibérément truqué contre les minorités ethniques».

«Les obstacles et les disparités existent, ils sont variés et, ironiquement, très peu d’entre eux sont directement liés au racisme. Trop souvent, le «racisme» est l’explication fourre-tout et peut être simplement implicitement accepté plutôt qu’explicitement examiné ».

Cependant, les auteurs ont déclaré que «le racisme pur et simple existe toujours», le Royaume-Uni n’était pas une «société post-raciale», et ont souligné: «Nous prenons la réalité du racisme au sérieux et nous ne nions pas qu’il est une véritable force au Royaume-Uni. ».

Le rapport a été commandé par Boris Johnson l’été dernier en réponse aux manifestations de Black Lives Matter qui se sont répandues dans le monde entier, soulignant le racisme endémique et l’injustice après la mort de George Floyd aux États-Unis.

Dans une déclaration, le Premier ministre a suggéré que la commission avait «établi un programme positif pour le changement» et a déclaré que le gouvernement «examinera leurs recommandations en détail et évaluera les implications pour la future politique gouvernementale».

Le rapport – réalisé au milieu de la pandémie de coronavirus – souligne que certaines minorités ethniques ont été confrontées à un impact disproportionné de la maladie, mais lorsque l’on examine la santé de la population globale «il est également évident qu’il y a plus d’une histoire à raconter».

«L’espérance de vie ou la mortalité globale montre que les minorités ethniques réussissent globalement mieux que la population blanche et ont en fait de meilleurs résultats pour bon nombre des 25 principales causes de décès», ont ajouté les auteurs.

Dans ses 24 recommandations, le rapport appelle la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) à recevoir un financement supplémentaire du gouvernement pour contester les politiques ou pratiques qui «causent un désavantage racial important et injuste».

Dans une section sur les programmes scolaires, il a également appelé à la ressource pédagogique qui examine l’influence du Royaume-Uni – en particulier à l’époque de l’Empire – pour enseigner comment la britannicité a influencé les pays du Commonwealth et vice-versa.

Cependant, il a ajouté: «Il y a une nouvelle histoire sur l’expérience des Caraïbes qui parle de la période de l’esclavage non seulement sur le profit et la souffrance, mais sur la façon dont les Africains se sont transformés culturellement en une Afrique / Grande-Bretagne remodelée».

La ministre de l’ombre du travail, Marsha De Cordova, a riposté en déclarant: «Le gouvernement doit expliquer de toute urgence comment il est arrivé à publier un contenu qui glorifie la traite des esclaves et se dissocier immédiatement de ces propos».

Entre autres recommandations, le rapport exhorte également à:

la création d’un Office indépendant des disparités en matière de santé

une journée scolaire prolongée priorisant les zones défavorisées

action supplémentaire pour contester les actions racistes et discriminatoires en ligne

mettre fin à l’utilisation d’acronymes «inutiles» tels que BAME

Cependant, à la suite de la publication du rapport, les politiciens de l’opposition, les militants pour l’égalité raciale et les syndicats ont critiqué ses principales conclusions en les qualifiant d’insultantes en «allumant au gaz» les minorités ethniques en Grande-Bretagne.

David Lammy, qui a mené une étude sur les disparités raciales dans le système de justice pénale en 2017, a décrit le rapport comme une «insulte à quiconque et à tout le monde dans ce comté qui est victime de racisme institutionnel».

Sa collègue travailliste, Mme de Cordova, a ajouté: «Ce rapport a été l’occasion de s’engager sérieusement dans la réalité de l’inégalité et du racisme institutionnel au Royaume-Uni. Au lieu de cela, nous avons une polémique qui divise les statistiques. Minimiser le racisme institutionnel dans une pandémie où les Noirs, les Asiatiques et les minorités ethniques sont morts de manière disproportionnée et sont maintenant deux fois plus susceptibles d’être au chômage est une insulte.

Le Dr Halima Begum, directeur général du groupe de réflexion sur l’égalité raciale Runnymede Trust, a mis en doute l’aptitude du président, le Dr Sewell et chef de l’unité politique numéro 10, Munira Mirza, qui a joué un rôle dans la mise en place de la commission – qui ont tous deux a mis en doute l’existence du racisme institutionnel.

«Si ces deux individus nient dès le départ l’existence du racisme institutionnel, alors quel espoir avons-nous qu’ils allaient examiner la question de manière objective, sinon suivre le mantra du gouvernement?» dit-elle.

La secrétaire nationale du syndicat GMB pour les services publics, Rehana Azam, a déclaré: «Seul ce gouvernement pourrait produire un rapport sur la race au 21e siècle qui met en lumière les communautés ethniques noires, asiatiques et minoritaires.

Décrivant le rapport comme «profondément cynique», elle a poursuivi: «Le racisme institutionnel existe, c’est l’expérience vécue par des millions de travailleurs noirs et issus de minorités ethniques.

«Nous sommes moins payés, nous sommes plus susceptibles d’occuper des emplois à haut risque pendant la pandémie, nous sommes plus susceptibles de mourir de covid, nous sommes plus susceptibles d’être arrêtés et fouillés, d’être arrêtés et de partir en prison.

Frances O’Grady, secrétaire générale du Trade Union Congress (TUC), a déclaré: «Nous espérions que la commission recommanderait des mesures pour éradiquer le travail précaire et inciter les employeurs à agir pour combler leurs écarts ethniques.

«Au lieu de cela, la commission a choisi de nier les expériences des travailleurs noirs et des minorités ethniques et de se contenter des progrès du Royaume-Uni vers une société antiraciste.»

Le secrétaire général du syndicat des enseignants (NASUWT), le Dr Patrick Roach, a déclaré que le racisme structurel «continue de gâcher et de blesser notre communauté et notre économie, freinant nos communautés et sapant les chances dans la vie».

«Les communautés noires ont été systématiquement échouées par une réponse gouvernementale censée nous protéger tous pendant la pandémie, le refus de publier des preuves de leurs évaluations d’impact sur l’égalité raciale et par une commission gouvernementale qui n’a pas su saisir les réalités. Les preuves du racisme en Grande-Bretagne aujourd’hui sont là pour que tout le monde puisse les voir.