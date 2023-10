Un rapport de commentaires publics agace les responsables | Actualités, Sports, Emplois

Un article récent sur un rapport de la Coalition de New York pour un gouvernement ouvert sur les commentaires du public lors des réunions a irrité certains responsables locaux.

L’article citait le rapport selon lequel 27 % des villes du comté de Chautauqua n’autorisent pas les commentaires publics lors des réunions. Les villes étaient Busti, Charlotte, Cherry Creek, Clymer, Kiantone, Sherman et Villenova.

Les avocats des sept villes ont contacté l’OBSERVATEUR pour répondre à l’article.

Joel Seachrist, qui représente Busti, Clymer et Sherman ; Lyle Hajdu, l’avocat de Kiantone ; et Dana Lundberg, avocate de Charlotte et Cherry Creek, a signé une lettre. « Nos villes s’engagent à favoriser la transparence, l’engagement du public et un discours ouvert. » prétendaient-ils. « Nous avons toujours accueilli favorablement les commentaires du public lors des réunions du conseil municipal, car ils font partie intégrante de notre processus démocratique. »

La lettre exigeait le retrait de l’article précédent.

Le procureur de la ville de Villenova, Donald Michalak, est intervenu dans une lettre séparée. Il a également demandé une correction en envoyant par courrier électronique un PDF d’une copie papier du règlement des conférenciers des réunions publiques de Villenova.

Annemarie Reeb de la Coalition de New York pour un gouvernement ouvert, qui a coordonné le rapport, a répondu : « Dans les sept villes, il n’y avait aucune information en ligne confirmant que la ville autorisait les commentaires du public. Nous n’avons pas demandé à nos bénévoles (de collecte de données) de contacter des agents publics ou d’utiliser d’autres moyens pour recueillir ces informations autres que le lien vers le site Web qui leur a été fourni.

Reeb a ajouté : « La transparence du gouvernement est importante pour les contribuables et les sites Web de nos municipalités devraient en tenir compte. Le rapport de la Coalition ne traite pas seulement du droit des citoyens à s’impliquer dans le gouvernement de leur ville locale, par le biais de commentaires publics, mais nous mettons également en lumière les sites Web des gouvernements municipaux locaux.»

Le superviseur de la ville de Busti, Jesse Robbins, a également exprimé ses inquiétudes concernant l’article du rapport, déclarant que les réunions du gouvernement de sa ville sont ouvertes aux commentaires des citoyens.

« Si vous regardez en haut de notre procès-verbal, il est indiqué que tout le monde est autorisé à prendre la parole lors des réunions » il a dit. « Tout le monde a la possibilité de s’exprimer. Même si vous arrivez en retard, je mettrai généralement la réunion en pause, je vous demanderai pourquoi vous êtes là et je vous donnerai l’occasion de parler.

« Cela ne me dérange pas qu’on me crie dessus quand j’ai tort, mais cela me dérange quand on me crie dessus parce que j’ai fait la bonne chose. » ajouta-t-il en appelant la ville « 100% ouvert. »

Robbins a conclu, « Nous ne repoussons pas les gens. Ils méritent d’être entendus. Si je ne peux pas les aider, je trouverai un moyen de leur fournir ce dont ils ont besoin. Je veux m’assurer que les gens sont heureux.

La journaliste Sara Holthouse a contribué à cet article.







