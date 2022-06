Un rapport de capture d’État détaille la corruption en Afrique du Sud sous Zuma

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

JOHANNESBURG – Pendant trois ans, les Sud-Africains ont regardé en direct à la télévision une enquête massive sur la corruption visant certaines de ses personnalités les plus puissantes. Les accusations étaient centrées sur l’ancien président du pays, Jacob Zuma, et ses associés, et les méfaits relatés étaient tentaculaires et salaces. Mercredi soir, la commission chargée d’enquêter sur ces allégations a publié les dernières sections de son rapport sur les audiences, le début du dernier chapitre d’un bilan public qui saisit le pays depuis 2018.

« Le rapport est bien plus qu’un bilan de corruption, de fraude et d’abus généralisés », a déclaré le président Cyril Ramaphosa mercredi soir lors d’une cérémonie annonçant la publication des derniers volumes de la Commission judiciaire d’enquête sur la capture de l’État. « C’est aussi un instrument par lequel le pays peut travailler pour s’assurer que de tels événements ne se reproduisent plus jamais. »

Comme les sections précédentes du rapport, celle-ci détaille la corruption endémique du gouvernement sous Zuma, le prédécesseur de Ramaphosa, dont l’administration a détourné des ressources destinées à certaines des personnes les plus pauvres du pays et rempli les poches de certains de ses plus riches.

Dans un cas, plus de 20 millions de dollars destinés aux petits producteurs laitiers noirs dans le cadre d’un programme appelé Zero Tolerance for Hunger ont été distribués à une famille de riches dirigeants d’entreprise indiens et à leurs associés. Dans un autre, un chemin de fer appartenant à l’État, sur lequel des millions de personnes de la classe ouvrière se rendaient au travail, est tombé en « ruine presque totale », selon l’enquête, à la suite de vols et de mauvaise gestion. Le radiodiffuseur public du pays – la principale source d’information pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir le câble – était dirigé par un PDG qui avait publié des articles critiquant le gouvernement et avait accordé de précieux contrats au fils de Zuma. Les autorités de l’agence de renseignement de l’État ont volé de l’argent et mis en place un réseau d’espionnage parallèle, selon le rapport.

Mais sa sortie est intervenue à un moment où la propre crédibilité de Ramaphosa est mise à mal. Plus tôt ce mois-ci, allégations a fait surface que le président avait dissimulé le vol de millions de dollars d’une ferme de gibier qu’il possède.

« Le ticket de Ramaphosa était de lutter contre la corruption, mais les gens demandent maintenant : ‘A-t-il toujours la capacité de pointer du doigt ses camarades ?' », déclare Hlengiwe Ndlovu, maître de conférences en gouvernance à l’Université du Witwatersrand à Johannesburg. « Il a perdu beaucoup de son autorité.

Au cœur des enquêtes de la commission au cours des quatre dernières années se trouvent Zuma et la famille Gupta, un trio de dirigeants d’entreprises indiens proches de lui qui ont amassé une fortune importante sous son administration, en grande partie grâce à des contrats gouvernementaux. Pour les partisans de Zuma, la commission était une chasse aux sorcières coûteuse contre la figure de grand-père avec peu d’éducation formelle, dont le mépris pour la politique de «nation arc-en-ciel» de ses prédécesseurs l’a rendu populaire parmi la classe ouvrière noire du pays.

Mais les preuves contre l’ancien président étaient accablantes. Les dénonciateurs ont détaillé avoir payé des fonctionnaires du gouvernement avec des Audi, des morceaux d’agneau de première qualité et, une fois, un sac à main Louis Vuitton bourré de plus de 20 000 $. Avec l’aide de Zuma, les Guptas ont infiltré les plus hauts niveaux du gouvernement sud-africain, amassant des richesses grâce aux contrats gouvernementaux et installant leurs partisans dans le cabinet du pays. Au total, des dizaines de milliards de dollars ont probablement été volés sous l’administration de Zuma entre 2009 et 2017, selon estimations du gouvernement.

L’enquête est issue d’un rapport de 2017 du protecteur public sud-africain, Thuli Madonsela, sur la « capture de l’État » – une expression qui est rapidement devenue synonyme de pillage des ressources gouvernementales par des citoyens privés ayant des liens politiques.

De 2018 à 2020, la commission a tenu 429 jours d’audiences télévisées. Ses enquêteurs ont appelé près de 300 témoins, qui ont détaillé la corruption et le copinage stupéfiants dans de nombreuses agences gouvernementales et entreprises d’État les plus puissantes d’Afrique du Sud, y compris son Trésor, son agence fiscale, son service public d’électricité, son chemin de fer, son radiodiffuseur public, sa compagnie aérienne et son service de police. Dans certains cas, des cabinets internationaux engagés pour auditer ou conseiller le gouvernement, notamment Bain & Company, McKinsey et KPMG, ont également été impliqué.

Bon nombre des institutions étudiées ont joué un rôle crucial dans l’effort de reconstruction de l’Afrique du Sud après la fin de l’apartheid, son système de domination blanche, en 1994. Après des décennies où les Sud-Africains n’ont pas payé leurs impôts en guise de protestation, par exemple, le South African Revenue Service s’est battu pour reconstruire sa réputation d’institution digne de confiance et a acquis une réputation mondiale d’efficacité. Mais sous Zuma, des milliers de collecteurs d’impôts ont été expulsés de l’agence car elle s’est retrouvée mêlée à une histoire fictive. scandale planté par le président et ses associés pour éviter de payer leurs impôts.

Mais alors que la commission touchait à sa fin, son héritage restait incertain. Le rapport n’ordonnait pas en fait la poursuite de toute personne impliquée dans la corruption, mais fournissait des recommandations pour que des accusations soient portées et que des enquêtes supplémentaires soient menées.

« Si vous regardez l’histoire de commissions comme celle-ci en Afrique du Sud, elles sont très douées pour braquer les projecteurs sur un coin sombre et faire [information] public », déclare Bianca Goodson, une lanceuse d’alerte qui a témoigné devant la commission. « Mais ce qui se passe à partir de là est moins clair. »

Alors que la commission s’apprêtait à publier la dernière section de son rapport début juin, la police de Dubaï a annoncé qu’elle avait arrêté deux des frères Gupta, Atul et Rajesh, qui s’étaient enfuis là-bas au moment où l’enquête a commencé en 2018. Zuma lui-même est déjà en prison, arrêté en juillet 2021 pour avoir refusé de se présenter à l’enquête.