Un rapport critique sur l’inflation pourrait montrer que les hausses de prix se sont atténuées

L’inflation pourrait enfin se calmer, grâce à la chute des prix de l’essence et à la disparition des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Les économistes s’attendent à ce que l’indice des prix à la consommation de juillet ait augmenté de 0,2 %, contre 1,3 % en juin, selon Dow Jones. D’une année sur l’autre, le rythme de l’inflation à la consommation en juillet devrait tomber à 8,7 %, contre 9,1 % en juin.

L’IPC est publié à 8 h 30 HE mercredi et devrait montrer que l’inflation a finalement atteint son maximum. Les investisseurs surveillent également de près le rapport à la recherche d’indices sur l’agressivité de la Réserve fédérale dans l’augmentation des taux d’intérêt pour lutter contre la hausse des prix.

“Vous avez environ quatre facteurs d’inflation en ce moment. Vous avez les prix des matières premières. Cela s’en va. Vous avez des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Cela s’en va, mais il vous reste encore le logement et le marché du travail, et cela va apparaître dans l’inflation des services », a déclaré Aneta Markowska, économiste en chef chez Jefferies. “Vous avez toujours un problème avec l’inflation des services, et cela est dû aux pénuries de logements et de main-d’œuvre. Cela ne va pas disparaître de si tôt, jusqu’à ce que la Fed parvienne à détruire la demande et cela ne s’est pas produit.”

Hors énergie et produits alimentaires, l’IPC devrait augmenter de 0,5 % en juillet en raison de la hausse des prix des loyers et des services, mais il s’agit d’une baisse par rapport à 0,7 % en juin. L’IPC de base devrait toujours être supérieur à celui de juin sur une base annuelle, gagnant 6,1 % par rapport aux 5,9 % de juin.

“Tout le monde est prêt pour des nouvelles raisonnablement bonnes, donc il faut que ce soit de bonnes nouvelles. Si ce n’est pas aussi bon que les gens le pensent, ce sera exceptionnellement de mauvaises nouvelles”, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics.

Zandi a déclaré qu’il s’attend à ce que l’inflation globale n’augmente que de 0,1%. “Cela mettrait une année sur l’autre à 8,7%, inconfortablement élevé, douloureusement élevé mais allant dans la bonne direction. Je pense que le taux d’inflation de 9,1% que nous avons subi en juin sera le pic … cela dépend en grande partie du pétrole prix », a-t-il déclaré.

Anticipations d’inflation en baisse

Le rapport intervient alors que les attentes des consommateurs et du marché en matière d’inflation sont en baisse. Une enquête de la Réserve fédérale de New York cette semaine a montré que les consommateurs s’attendaient à ce que l’inflation se poursuive à un rythme de 6,2 % au cours de la prochaine année et à un taux annuel de 3,2 % au cours des trois prochaines années. C’est une forte baisse par rapport aux résultats respectifs de 6,8% et 3,6% dans une enquête de juin.

“C’est l’un des aspects les plus positifs de la situation de l’inflation – les anticipations d’inflation sont arrivées. Les attentes des consommateurs sont arrivées, ce qui n’est pas surprenant avec la baisse des prix de l’essence”, a déclaré Zandi. “Mais plus important encore, les attentes du marché obligataire sont revenues… Elles sont de retour à portée de main de l’objectif de la Fed. C’est un très bon signe.”

Les mesures du marché obligataire pour l’inflation, telles que l’équilibre sur 10 ans, montrent que les investisseurs voient un rythme d’inflation plus lent qu’il y a quelques mois à peine. Selon Ian Lyngen, responsable de la stratégie des taux américains chez BMO Capital Markets, le seuil de rentabilité sur 10 ans est maintenant de 2,50 %, en baisse par rapport à un sommet de 3,07 % plus tôt cette année.

Cela signifie que les acteurs du marché s’attendent désormais à un taux d’inflation moyen de 2,50 % par an au cours des 10 prochaines années. Lyngen a déclaré que les risques autour de l’IPC de juillet penchent vers un nombre encore plus bas que prévu.

“Il y a tout simplement trop de jokers pour que nous ayons une opinion particulièrement forte, autre que de dire que cela est compatible avec le pic d’inflation et sera échangé comme tel”, a-t-il déclaré.