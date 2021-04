Les inspecteurs de la santé américains ont commandé une usine de Baltimore qui fabriquait le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson pour remédier à une série de problèmes qui pourraient potentiellement contaminer le vaccin et compromettre gravement sa sécurité.

Le rapport de 12 pages de la Food and Drug Administration (FDA) a révélé une litanie de problèmes de santé et de sécurité dans l’usine du Maryland, où la production du jab Janssen de J & J a été interrompue le mois dernier après que 15 millions de doses aient été gâchées.

Les détails alarmants, publiés mercredi, sont le résultat d’une enquête de la FDA menée entre le 12 et le 20 avril dans l’usine appartenant à Emergent Biosolutions Inc.

Après avoir examiné les images de vidéosurveillance et visité le site en personne, les inspecteurs ont fait un certain nombre d’observations, notamment que le bâtiment abritant la chaîne de production n’était pas maintenu dans un état propre et que le personnel n’était pas correctement formé pour éviter la contamination croisée.

De la peinture écaillée sur les murs et les sols a été repérée, selon les inspecteurs «Affecte la capacité de l'entreprise à nettoyer et désinfecter adéquatement la zone.»





Des employés d’une zone de fabrication ont été vus jeter des sacs non scellés de déchets médicaux dans un ascenseur et enlever leurs vêtements de protection à proximité des matières premières.

L’hygiène personnelle a également été signalée comme un problème, un membre du personnel qui se déplaçait entre les différentes zones de fabrication n’a été enregistré qu’une seule fois dans le journal des douches de l’usine.

Parmi les autres problèmes cités figuraient le personnel qui ne nettoyait pas correctement «Défaut de mener des enquêtes approfondies» lié à une fuite lors du remplissage d’un lot.

La FDA a informé Emergent Biosolutions Inc. des problèmes et l’entreprise est désormais tenue d’y répondre.

Les préoccupations soulevées dans le rapport pourraient prendre des mois à se résoudre, selon des experts cités par Reuters. La FDA et J&J n'ont pas publié de date de redémarrage de la production.





Dans une déclaration mercredi, J&J s’est engagé à veiller à ce que les observations de la FDA à l’usine soient prises en compte. «Rapidement et de manière complète.»

La société a ajouté qu’elle renforcerait la capacité de production mondiale en faisant appel à 10 sites de fabrication dans différents pays, en plus de sa propre usine à Leiden, aux Pays-Bas.

La FDA a déclaré que son enquête sur l’usine de Baltimore n’était pas liée à un examen en cours de cas extrêmement rares de coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin Janssen.

La semaine dernière, le régulateur a recommandé une pause dans le déploiement du jab aux États-Unis pour permettre à son enquête sur les caillots d’avoir lieu.

Un examen des cas de coagulation aux États-Unis effectué par l’Agence européenne du médicament a révélé un lien possible entre la maladie et l’inoculation, mais a déclaré que les avantages du vaccin l’emportaient sur ses risques.

