Un rapport britannique révèle que l’ancien Premier ministre Boris Johnson a menti au Parlement sur le scandale du « Partygate »

Un comité de législateurs britanniques a sévèrement réprimandé jeudi l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, affirmant qu’il avait menti au Parlement au sujet des partis bafouant le verrouillage et qu’il était complice d’une campagne visant à intimider ceux qui enquêtaient sur sa conduite pendant la pandémie de coronavirus.

Le comité des privilèges de la Chambre des communes a conclu que les actions de Johnson constituaient une violation si flagrante des règles qu’elles justifiaient une suspension de 90 jours du Parlement, où il siégeait toujours après avoir quitté son poste de Premier ministre l’année dernière. La sanction du comité aurait été plus que suffisante pour déclencher une élection partielle qui aurait pu coûter à Johnson son siège au Parlement, mais il a évité cette ignominie en démissionnant la semaine dernière après que le comité l’ait informé à l’avance de ses conclusions.

La publication du rapport cinglant de 77 pages du comité des Communes jeudi a déclenché un échange de récriminations en colère. Johnson a répété son affirmation selon laquelle le panel était un « tribunal kangourou » déterminé à l’évincer du Parlement. Le comité a déclaré que la défense qu’il avait fournie était une justification après coup et « rien de plus qu’un artifice ».

L’ANCIEN PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE BORIS JOHNSON Démissionne DU PARLEMENT, AFFIRME QU’IL A ÉTÉ REJETÉ POUR LE SCANDALE « PARTYGATE »

Le rapport et la réaction à celui-ci mettent en évidence la bataille sur l’héritage de Johnson alors que la Grande-Bretagne se prépare à des élections qui pourraient modifier radicalement la politique sociale et économique dans un pays qui lutte pour surmonter une crise du coût de la vie et des plaintes concernant les services gouvernementaux allant des soins de santé à l’application de la loi.

Le Parti conservateur, qui gouverne le Royaume-Uni depuis 2010, est loin derrière le Parti travailliste plus libéral dans les sondages d’opinion.

Le Premier ministre Rishi Sunak a désespérément tenté de détourner l’attention de Johnson depuis qu’il a pris ses fonctions en octobre, promettant de réduire l’inflation, de contrôler l’immigration et de réduire la dette publique avant une élection qui doit avoir lieu d’ici décembre 2024. Mais Johnson se profile en arrière-plan, toujours vénéré par de nombreux conservateurs pour avoir remporté une victoire écrasante en décembre 2019, puis avoir permis la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

L’attention restera sur Johnson pour l’instant, car l’ensemble de la Chambre des communes doit débattre du rapport du comité, offrant une autre occasion aux partisans et aux détracteurs de l’ancien premier ministre de se battre. Après le débat, les législateurs voteront sur l’opportunité de maintenir les conclusions du panel et les sanctions recommandées.

Les agences de presse britanniques ont révélé pour la première fois que des membres du personnel de Johnson avaient organisé une série de fêtes en 2020 et 2021 lorsque de tels rassemblements étaient interdits par les restrictions pandémiques. Le scandale du « partygate » a provoqué la colère du public, distrait les législateurs et était au centre du rapport de jeudi.

Johnson a d’abord nié que des fêtes aient eu lieu, puis a assuré à plusieurs reprises aux législateurs que les règles et les directives relatives à la pandémie étaient suivies à tout moment.

RISHI SUNAK POUR PRENDRE LE ROYAUME-UNI EN TANT QUE LEADER MONDIAL DE L’IA LORS DE LA RÉUNION AVEC BIDEN: RAPPORT

Le comité, qui a recueilli le témoignage de Johnson et de hauts responsables de son gouvernement au cours de son enquête de 14 mois, a conclu que ces assurances étaient trompeuses et que Johnson n’avait pas corrigé le dossier lorsqu’on lui avait demandé de le faire. Cela équivalait à un « outrage grave » au Parlement, a conclu le comité.

« L’outrage était d’autant plus grave qu’il a été commis par le Premier ministre, le doyen du gouvernement », a déclaré la commission. « Il n’y a aucun précédent pour qu’un premier ministre ait été accusé d’avoir délibérément induit la Chambre en erreur. Il a induit la Chambre en erreur sur une question de la plus haute importance pour la Chambre et pour le public, et l’a fait à plusieurs reprises. »

Johnson et sa femme, Carrie, ont été condamnés à une amende par la police métropolitaine l’année dernière pour avoir enfreint les lois COVID-19 lors d’une fête d’anniversaire pour Johnson en juin 2020 dans sa résidence et son bureau de Downing Street. Il a été contraint de démissionner de son poste de Premier ministre en septembre après la démission de dizaines de ministres de son gouvernement à la suite d’une série de scandales, dont le partygate.

Il a cherché à sauver sa carrière politique en attaquant le comité des privilèges et ses membres, affirmant que leur enquête était injuste et antidémocratique. La majorité des sept membres du panel sont des collègues conservateurs.

Johnson a qualifié les conclusions du comité de « charge de tripes complètes » et a déclaré que le rapport était une « charade » conçue pour justifier les efforts de ses adversaires pour l’évincer.

« C’est un jour épouvantable pour les députés et pour la démocratie », a déclaré Johnson dans un communiqué teinté de fureur. « Cette décision signifie qu’aucun député n’est à l’abri d’une vendetta ou d’une expulsion sur de fausses accusations par une infime minorité qui veut le voir partir de la Chambre des communes. »

S’il n’avait pas démissionné, une suspension de 10 jours ou plus aurait permis aux électeurs de Johnson de faire circuler une pétition de rappel pour l’évincer de la Chambre des communes. Le comité a conclu que les déclarations trompeuses de Johnson justifiaient une suspension suffisamment longue pour déclencher une telle demande de rappel.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais il a ajouté que ses efforts pour attaquer la réputation du comité et saper les processus démocratiques de la chambre législative et sa complicité dans une campagne publique pour intimider le comité constituaient un nouvel outrage au Parlement qui justifiait une suspension de 90 jours.

Étant donné que Johnson a déjà démissionné, le panel a recommandé de ne pas lui accorder le laissez-passer parlementaire traditionnellement accordé aux anciens membres.

S’ils sont approuvés par l’ensemble de la Chambre des communes, les sanctions proposées par le comité n’empêcheraient pas Johnson de se présenter à l’avenir. Mais sa réaction aux conclusions, ainsi que ses attaques contre ses collègues conservateurs, pourraient rendre un retour politique impossible, a déclaré Steven Fielding, professeur émérite de politique à l’Université de Nottingham.

« Il aime en quelque sorte se comparer implicitement à (le chef de guerre Winston) Churchill, qui a connu toutes sortes de catastrophes dans sa carrière politique et qui est pourtant revenu dans les circonstances les plus improbables », a déclaré Fielding. « Mais je ne pense pas qu’il soit un Churchill à cet égard. »

Les révélations des rassemblements de fêtes alimentés par l’alcool, qui ont eu lieu à une époque où des millions de personnes n’avaient pas le droit de voir leurs proches ou même d’assister aux funérailles familiales, ont provoqué la colère de nombreux Britanniques et ajouté à une série de scandales éthiques qui ont entraîné la chute de Johnson.

Johnson a reconnu les législateurs trompeurs lorsqu’il leur a assuré qu’aucune règle n’avait été enfreinte, mais il a insisté sur le fait qu’il ne l’avait pas fait délibérément.

En mars, il a déclaré au comité qu’il « croyait honnêtement » que les rassemblements auxquels il avait assisté, y compris l’envoi d’un membre du personnel et sa propre fête d’anniversaire surprise, étaient des « rassemblements de travail légaux » destinés à remonter le moral des membres du personnel surmenés aux prises avec un pandémie mortelle.

Sunak était le secrétaire au Trésor de Johnson pendant la pandémie et parmi des dizaines de personnes condamnées à une amende pour avoir assisté à une série de fêtes de bureau et de « vendredis à l’heure du vin » en 2020 et 2021 dans les bâtiments gouvernementaux.

Le COVID-19 Bereaved Families for Justice, un groupe représentant les proches des personnes décédées dans la pandémie, a déclaré que le rapport du comité était un rappel douloureux que pendant qu’ils disaient au revoir à leurs proches sur Zoom, le chef de leur pays à l’époque organisait des fêtes .

David Garfinkel, porte-parole du groupe, a déclaré que Johnson devrait à nouveau être interdit d’exercer ses fonctions.

« Johnson n’a montré aucun remords », a déclaré Garfinkel dans un communiqué. « Au lieu de cela, il nous a menti en face lorsqu’il nous a dit qu’il avait fait » tout ce qu’il pouvait « pour protéger nos proches. Il a encore menti quand il a dit que les règles n’avaient pas été enfreintes dans le numéro 10, et il a menti depuis quand il l’a nié encore et encore.