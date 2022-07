Un rapport australien sur l’état de l’environnement sonne l’alarme de la crise climatique

Le continent habité le plus sec du monde a déjà perdu plus d’espèces de mammifères que tout autre continent au cours des 200 dernières années — à peu près quand l’industrialisation de masse a décollé — et continue d’avoir l’un des taux de déclin des espèces les plus élevés parmi les pays développés, selon un rapport sur l’état de l’environnement publié mardi.

SYDNEY – La faune unique de l’Australie est de plus en plus menacée par les incendies de forêt, la sécheresse et le changement climatique, selon un rapport d’expert très attendu qualifié de “choquant” par le nouveau ministre de l’environnement du pays.

Alors qu’une vague de chaleur historique et mortelle brûle l’Europe occidentale, le rapport contenait un avertissement important pour les villes australiennes, dont beaucoup se développent à un rythme plus rapide que les zones métropolitaines d’autres pays riches. Cette croissance a conduit à une augmentation de la chaleur urbaine, des déchets et de la pollution et a mis sous pression des ressources de plus en plus rares telles que l’eau et l’énergie, ont déclaré les auteurs du rapport.