Un rapport Apple révèle un trimestre de vacances record en 2021

Apple a publié son rapport financier pour le premier trimestre de son exercice 2022, couvrant les mois d’octobre à décembre. Les chiffres ont révélé de nouveaux records de ventes, qui ont augmenté de 11 % pour atteindre 123,95 milliards de dollars et un bénéfice net qui a augmenté de 20 % pour atteindre 34,63 milliards de dollars.

Toutes les catégories de produits clés d’Apple ont augmenté d’une année sur l’autre – iPhones, ordinateurs Mac, appareils portables, haut-parleurs domestiques et accessoires, seuls les iPads ayant légèrement baissé.

Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré que le record avait été rendu possible grâce à « la gamme de produits et services la plus innovante de l’entreprise ». Il a ajouté que les clients essaient plus que jamais de rester connectés et qu’Apple fera tout ce qui est en son pouvoir pour « construire un monde meilleur », notamment en progressant vers la neutralité carbone d’ici 2030.

La source