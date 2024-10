Un rapport appelle à la protection du travail des enfants alors que le Projet 2025 cherche à limiter les réglementations

Les gouvernements des États américains prennent des mesures pour éliminer les protections pour les mineurs alors que les taux de violations du travail des enfants, de blessures et d’absentéisme scolaire chronique augmentent, selon un rapport publié mercredi.

Le rapport par Governing For Impact, l’Economic Policy Institute et la Child Labour Coalition propose des mesures que l’administration Biden-Harris peut prendre en réponse à une récente augmentation des violations du travail des enfants dans tout le pays et à une tendance de certains États à adopter des lois qui font reculer les enfants au niveau de l’État. protection du travail.

Ses auteurs préviennent également que les mesures visant à affaiblir la protection des enfants vont probablement s’intensifier sous une seconde présidence Trump.

Les taux de blessures chez les travailleurs de moins de 18 ans ont presque doublé entre 2011 et 2020. Toutes les infractions liées au travail des enfants ont presque quadruplé entre 2015 et 2022, et les infractions liées aux métiers à risque ont plus que doublé au cours de la même période.

Dans le même temps, les législateurs de plus de 30 États ont pris des mesures pour affaiblir la protection contre le travail des enfants depuis 2021, citant souvent des allégations de pénurie de main-d’œuvre et soutenus par des groupes industriels dans ces efforts. Le rapport note que ces reculs au niveau des États sont souvent soit en conflit avec la loi fédérale, soit semé la confusion parmi les employeurs sur ce qui leur est applicable, conduisant à davantage de violations du travail des enfants.

Le projet 2025, un guide conservateur pour une deuxième administration Trump, qui s’aligne étroitement sur les politiques de Donald Trump et a été rédigé et promu par de nombreux anciens responsables et alliés de Trump, défenseurs de l’abolition de la protection contre le travail des enfants, cite le rapport.

« Certains jeunes adultes s’intéressent aux métiers intrinsèquement dangereux », Projet 2025 réclamations. « Avec le consentement des parents et une formation appropriée, certains jeunes adultes devraient être autorisés à apprendre et à exercer des métiers plus dangereux. »

« Si Trump gagne, nous savons à quoi nous attendre. Il tentera d’affaiblir et d’assouplir les protections contre le travail des enfants. Il l’a fait lors de son premier mandat », a déclaré Reid Maki, directeur de la défense du travail des enfants et coordinateur de la Child Labour Coalition. « Ils rechercheront les points faibles ou utiliseront de faux arguments pour tenter d’affaiblir les protections. »

Il a souligné que l’administration Trump avait tenté à plusieurs reprises de réduire les protections contre le travail des enfants, notamment effort à abroger les règles relatives aux métiers dangereux pour les enfants qui travaillent dans les maisons de retraite et annuler une interdiction sur le pesticide chlorpyrifos, malgré ses liens avec des lésions cérébrales chez l’enfant, et pousser pour permettre aux enfants travailleurs d’appliquer des pesticides dangereux.

« Nous devons chercher des moyens de rendre le travail plus sûr pour les enfants et de ne pas les exposer à des dangers inutiles, a ajouté Maki. « Nous sommes particulièrement préoccupés par l’idée selon laquelle le tabac n’a jamais été ajouté à la liste des métiers dangereux, et nous savons que des enfants aux États-Unis cultivent du tabac, récoltent du tabac et tombent malades en le faisant. »

À la lumière de ces efforts politiques en cours pour réduire davantage les protections actuelles contre le travail des enfants, le rapport soutient que le ministère américain du Travail devrait renforcer les protections actuelles contre le travail des enfants pour faire face à l’augmentation récente des violations du travail des enfants à travers les États-Unis.

« Même avec une application stricte de ces réglementations, cela ne suffit pas à protéger les enfants de ce qui se passe actuellement dans l’économie », a déclaré Reed Shaw, conseiller politique chez Governing for Impact et co-auteur du rapport.

« Ces dernières années, les États ont baissé leurs protections en dessous du minimum fédéral, ce qui a pour effet de semer la confusion chez les employeurs et les employés quant à leurs protections réelles. Une réglementation fédérale révisée, plus claire quant aux lacunes et aux exemptions, ne ferait que servir de mesure supplémentaire. une règle de démarcation claire pour les employeurs », a ajouté Shaw. « L’autorité légale est là, les données empiriques sont là. Il est donc temps pour le ministère du Travail de mettre en œuvre certains de ces changements pour protéger les travailleurs.

Le rapport soutient que la division des salaires et des heures au sein du département américain du Travail devrait élargir la liste des métiers dangereux, accroître la protection des enfants qui travaillent dans des emplois agricoles dangereux pour la première fois depuis près de 60 ans et émettre des réglementations interdisant aux employeurs de programmer certains enfants travailleurs pour des emplois agricoles dangereux. quarts de nuit et exigeant des pauses et un jour de congé par semaine pour les autres.

Le rapport soutient également que les exemptions pour étudiants-apprenants et apprentissages devraient être supprimées et que des fonds et du personnel supplémentaires doivent être fournis au ministère américain du Travail pour résoudre ces problèmes de travail des enfants.

Le ministère américain du Travail a refusé d’adopter plusieurs recommandations de l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail en 2007 pour des raisons administratives, mais le rapport soutient que le ministère devrait réévaluer et mettre en œuvre le reste de ces recommandations.

Il s’agit notamment de la création de nouveaux arrêtés sur les professions dangereuses, de la révision des professions dangereuses existantes et de la suppression des exemptions pour certaines professions dangereuses.

Le rapport note également que les réglementations visant à protéger les enfants qui travaillent n’ont pas été substantiellement mises à jour depuis 2010, alors que la plupart sont bien plus anciennes.

Les heures de travail devraient également être révisées pour protéger les enfants travailleurs compte tenu de l’absentéisme scolaire chronique et de l’augmentation des blessures et des violations du travail des enfants, affirme-t-il, recommandant au ministère américain du Travail de commencer un processus d’élaboration de règles de notification et de commentaires pour prolonger les pauses pendant 14 heures. – et les travailleurs de 15 ans, interdire le travail de nuit pour les travailleurs de 16 et 17 ans et interdire le travail de nuit pour les travailleurs agricoles de moins de 16 ans.

Un effort visant à imposer des restrictions au travail des enfants dans le secteur agricole a été abandonné en 2012, après une campagne de lobbying industrielle agressive à son encontre.

Nina Mast, analyste politique et économique à l’Economic Policy Institute et co-auteur du rapport, a déclaré : « À l’heure où nous constatons une augmentation des violations et où nous voyons simultanément les États revenir sur leur engagement à élevant les normes au-dessus des minimums fédéraux, je pense qu’il est vraiment urgent que nous améliorions nos normes fédérales et les élevions pour les enfants de tout le pays qui peuvent travailler dans des environnements dangereux ou dans un environnement qui n’est pas approprié pour une personne de leur âge.