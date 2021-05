Un rapport américain de la FTC révèle que les restrictions anti-réparation des grandes entreprises nuisent aux petites entreprises et aux consommateurs

Un nouveau rapport a été publié jeudi par la Federal Trade Commission des États-Unis qui valide les tactiques anti-réparation utilisées par les grandes entreprises. Je le répare a passé beaucoup de temps à défendre le droit des consommateurs à la réparation et à fournir des outils et de la documentation pour la réparation de la plupart des technologies courantes d’aujourd’hui.

Démontage d’iFixIt de l’Apple iPhone 12 Pro Max

Les principales conclusions du rapport mentionnent quelques sujets préoccupants pour les consommateurs: «Les garanties sont systématiquement annulées en violation de la loi sur la garantie Magnuson Moss». Cette loi, établie en 1975, régit les garanties sur les produits de consommation. La violation en question est l’annulation des garanties causée par un produit manipulé ou réparé par un tiers ou un «service non autorisé». Ensuite, « Le fardeau ou les restrictions de réparation peuvent peser plus lourdement sur les communautés de couleur et les communautés à faible revenu. » Enfin, «la pandémie a exacerbé les effets des restrictions de réparation sur les consommateurs».

Si on vous dit que votre garantie a été annulée ou qu’elle sera annulée en raison d’une réparation indépendante, nous voulons en savoir plus. Signalez-le à la FTC à https://t.co/gGdaxxrxVw. – FTC (@FTC) 6 mai 2021

Dans le rapport, la FTC a identifié plusieurs des stratégies de monopole utilisées par les entreprises pour restreindre la réparation indépendante ou la réparation par le consommateur, notamment: les produits conçus pour rendre la réparation plus difficile ou l’empêcher complètement, l’indisponibilité des pièces et des informations sur la réparation, les conceptions de produits qui effectuent des réparations indépendantes. moins sûrs, des politiques ou des déclarations qui orientent les clients vers les réseaux de réparation des fabricants, les verrous logiciels et les mises à jour du micrologiciel. Notez que tous ces résultats s’appliquent aux produits de consommation dans tous les secteurs, des smartphones aux voitures en passant par les machines agricoles.

Le blog de démontage et d’autres défenseurs ont précédemment exprimé à la FTC que les fabricants conçoivent des produits qui ajoutent beaucoup de friction au processus de réparation et obligent les propriétaires à utiliser les sociétés de services de marque des fabricants qui nuisent aux consommateurs et étouffent la concurrence dans le processus. Les fabricants ont agi comme si les affaires se passaient très bien, arguant même que «l’ouverture de l’accès aux réparations compromettrait la sûreté et la sécurité de leurs produits».

Le rapport souligne que les arguments de longue date des fabricants contre les réparations autonomes ou indépendantes ne sont pas justifiés:

Les fabricants affirment qu’offrir des informations sur les pièces, les réparations et les outils porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle du produit. La FTC réprimande que «dans de nombreux cas, les droits de propriété intellectuelle ne semblent pas présenter un obstacle insurmontable à la réparation.»

La FTC reconnaît que les fabricants compromettent la sécurité des réparations en créant des risques qui sont censés être des problèmes de sécurité. «En ne mettant pas les pièces et les manuels à la disposition des particuliers et des ateliers de réparation […] ils peuvent exacerber les problèmes de sécurité qu’ils ont soulevés. »

«Le dossier ne contient aucune preuve empirique suggérant que les ateliers de réparation indépendants sont plus ou moins susceptibles que les ateliers de réparation agréés de compromettre ou d’utiliser à mauvais escient les données des clients».

Les fabricants ont fait valoir que de mauvaises réparations effectuées par des particuliers ou des ateliers indépendants porteraient atteinte à la réputation du fabricant. La FTC a indiqué que «les fabricants n’ont fourni aucune preuve empirique pour étayer leurs préoccupations concernant les atteintes à la réputation ou la responsabilité potentielle résultant de réparations effectuées par des tiers». – Je le répare note qu’il s’agit d’un point important car il a longtemps été utilisé comme argument pour faire pression contre les projets de loi sur le droit de réparation des États.

note qu’il s’agit d’un point important car il a longtemps été utilisé comme argument pour faire pression contre les projets de loi sur le droit de réparation des États. «Le coût plus élevé des réparations pèse de manière disproportionnée les Américains en détresse financière […] les restrictions en matière de réparation entraînent probablement une baisse de l’emploi dans les ateliers de réparation locaux ou indépendants… et les difficultés auxquelles sont confrontées les petites entreprises peuvent affecter de manière disproportionnée les petites entreprises appartenant à des personnes de couleur.

La FTC approuve la création de règles de nouvelles en vertu de la loi FTC qui interdiraient les restrictions de réparation injustes. La Commission s’engage à travailler avec les législateurs aux niveaux national et fédéral pour s’assurer que «les clients et les ateliers de réparation indépendants ont un accès approprié aux pièces de rechange, aux instructions et aux logiciels de diagnostic».

Les grandes entreprises ont une longue histoire de rendre ses produits difficiles à réparer et coûteux à remplacer. C’est un pas dans la bonne direction pour les consommateurs américains et les propriétaires d’ateliers de réparation indépendants qui méritent de pouvoir réparer leurs propres produits ou les faire réparer par un tiers.

