Un rapport affirme que le fournisseur d’Apple commence la production d’essais précoces de l’iPhone 15

Le fournisseur d’Apple, Foxconn, aurait commencé la “production d’essais de machines” pour l’iPhone 15, selon un rapport de L’actualité économique quotidienne, via MacRumeursqui affirme que le fournisseur travaille sur ses techniques de fabrication pour le nouvel appareil avant la production en série qui débutera plus tard cette année.

Le rapport note comment l’usine travaille actuellement sur le processus d’introduction de nouveaux produits (NPI) pour l’iPhone 15, qui consiste à perfectionner les méthodes de fabrication avant la production à grande échelle à l’automne.

“Le NPI est la préparation la plus importante avant la production en série de nouvelles machines par Apple”, explique l’Economic Daily News. “Au premier trimestre de chaque année, Apple émet généralement des commandes de production d’essai pour de nouveaux produits de machines à l’OEM, c’est-à-dire qu’Apple présentera le nouveau plan de produit de cette année à l’OEM, puis l’OEM préparera la liste des matériaux (BOM) , établir des machines de production et de test appropriées, et doit également établir un processus de contrôle de la qualité.

Apple devrait lancer quatre nouveaux modèles d’iPhone 15 cette année, dont un iPhone 15 de 6,1 pouces, un iPhone 15 Plus de 6,7 pouces, un iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces.

L’iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces devraient être dotés d’un nouveau cadre en titane similaire à l’Apple Watch Ultrades boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs avec retour haptique de deux moteurs Taptic supplémentaires, plus 2 Go de RAM supplémentaire par rapport à la gamme iPhone 14 Pro, portant la RAM totale disponible à 8 Go.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max incluront une nouvelle puce A17 Bionic fabriquée avec le processus 3 nm de TSMC, tandis que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront probablement équipés de la puce A16 Bionic, avec les quatre modèles équipés d’USB-C sur Lightning.

Pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus standard, Apple devrait apporter l’île dynamique que l’on trouve exclusivement sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, introduisant l’expérience sur tous les modèles de la gamme..

Apple a présenté Dynamic Island avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Remplaçant le système de caméra TrueDepth «notch» statique trouvé sur les modèles d’iPhone précédents, y compris l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus réguliers, l’île dynamique se mélange et s’adapte en temps réel pour afficher les alertes, les notifications et les activités, en utilisant la coupe en forme de pilule -en haut de l’écran de l’appareil et en le transformant en une partie de l’expérience de base de l’iPhone.