Un rapport affirmant que Sacheen Littlefeather a simulé une ascendance autochtone a suscité des réactions négatives – National

Trois semaines après la mort de Sacheen Littlefeather, un rapport a été publié affirmant que l’activiste et acteur a menti sur son ascendance autochtone, suscitant la controverse parmi les critiques autochtones qui disent que l’auteur du rapport incite à une “chasse aux sorcières” et souille l’héritage de Littlefeather.

Le rapport intervient également quatre mois après que l’Académie des arts et des sciences du cinéma a envoyé à Littlefeather des excuses pour la façon dont elle a été traitée aux Oscars de 1973, lorsqu’elle a refusé le prix du meilleur acteur au nom de Marlon Brando en signe de protestation contre le raciste d’Hollywood. représentation des peuples autochtones.

Littlefeather, qui n’avait que 26 ans à l’époque, a fait face à des menaces de violence et a été mise sur liste noire d’Hollywood après la cascade, a-t-elle déclaré.

Mais un article d’opinion publié samedi dans le San Fransisco Chronicle affirme que Littlefeather est une “fraude ethnique” qui se fait passer pour autochtone bien qu’elle n’ait aucun lien avec une nation autochtone.

Trudy Orlandi, la sœur de Littlefeather, a déclaré au Chronicle : « C’est un mensonge. Mon père était qui il était. Sa famille est venue du Mexique. Et mon père est né à Oxnard [California].”

Rosalind Cruz, une autre des sœurs de Littlefeather, a déclaré : « C’est une fraude. C’est dégoûtant pour l’héritage des peuples tribaux. Et c’est juste… insultant pour mes parents.

Littlefeather est née en Arizona de Manuel Ybarra Cruz et Gertrude Barnitz. Son nom de naissance était Maria Louise Cruz.

L’auteur de l’article, Jacqueline Keeler, qui est également autochtone, a examiné l’ascendance du père de Littlefeather, où Littlefeather revendiquait l’héritage autochtone, et n’a trouvé aucun lien officiel avec les nations autochtones aux États-Unis. Keeler dit qu’elle a parcouru des documents d’immigration qui montraient que la famille de Littlefeather était identifiée comme caucasienne. et mexicains lorsqu’ils ont traversé la frontière mexicaine aux États-Unis

En raison des politiques d’assimilation au Canada et aux États-Unis, tous les Autochtones ne sont pas répertoriés comme membres des Premières Nations ou ne disposent pas de documents concrets pour montrer leur affiliation à une communauté spécifique.

Il y a souvent des exigences strictes que les gens doivent respecter pour obtenir la citoyenneté d’une nation autochtone – des exigences qui peuvent ne pas refléter fidèlement les réalités de l’identité autochtone. Par exemple, aux États-Unis, le système de mesure du « quantum sanguin » est utilisé pour déterminer si quelqu’un a suffisamment de « sang » autochtone pour revendiquer le statut, et a été critiqué comme un moyen de contrôler et d’effacer les peuples autochtones.

L’article de Keeler a suscité des réactions négatives importantes de la part des critiques autochtones qui l’accusent de harcèlement et de contrôle de l’identité autochtone avec des tactiques coloniales. Keeler elle-même est une écrivaine controversée dans les cercles autochtones pour avoir créé et maintenu une liste de personnalités autochtones qu’elle considère comme des « prétendants » – des personnes qui revendiquent un héritage sans véritable ascendance autochtone.

“Je déteste que les Autochtones doivent passer une seule respiration à parler de Jacqueline Keeler”, a déclaré l’écrivain anishinaabe Ashley Fairbanks sur Twitter. “Il y a tellement de choses qui blessent nos communautés, et il y a tellement de belles choses à célébrer, et sa chasse aux sorcières aspire tout l’oxygène.”

Elle a ajouté: «C’est à la communauté d’origine des gens, ou à celle qu’ils revendiquent, de s’exprimer s’ils se sentent lésés. Utiliser l’inscription tribale comme seule mesure de l’identité autochtone est tellement colonial.

Laura Clark, rédactrice en chef adjointe de Yahoo qui est Cherokee, a écrit pour Variety que “certains autochtones ont vu leurs tribus presque effacées au point que les registres de citoyenneté organisés n’existent tout simplement pas”.

Littlefeather, décédée le 2 octobre d’un cancer du sein, a revendiqué l’héritage des White Mountain Apache, une tribu de l’Arizona, et des Yaqui, dont les habitants se trouvent en Arizona et dans l’État mexicain de Sonara.

« C’est un gâchis, cette vie autochtone », ajoute Clark. «Et pour un journaliste de poursuivre une femme décédée qui vient d’être honorée pour ses contributions à l’existence des Amérindiens, qui a revendiqué la nation Yaqui – une tribu qui a combattu l’extinction, en partie en se déplaçant de ses origines au Mexique vers l’Arizona – a naturellement agacé une communauté qui se sent constamment menacée par l’effacement et le génocide.

L’utilisatrice de Twitter CarlyMButton, qui s’est identifiée comme Yaqui, a écrit : « Le problème avec l’histoire de Yaqui est que nous avons été si près d’être anéantis par la colonisation, nous n’avons pas une connaissance claire de notre ascendance/culture. Toutes les miettes que nous obtenons sont comme les perles pour lesquelles nos ancêtres ont plongé et nous sommes souvent invalidés par les autochtones qui ont la chance d’avoir un collier entier.

La sœur de Littlefeather a également contesté les affirmations de l’acteur selon lesquelles il venait d’une famille pauvre et violente. Ses deux sœurs ont appris la mort de Littlefeather par Internet et aucune n’a été invitée à ses funérailles.

Littlefeather était une militante de longue date qui s’est organisée pour les droits civils des peuples autochtones en Amérique. Sa protestation aux Oscars a attiré l’attention sur l’impasse de 1973 à Wounded Knee.

Elle a participé à l’occupation d’Alcatraz en 1970, et on lui attribue la cofondation de l’American Indian Registry for Performing Arts et de la Red Earth Indian Theatre Company.