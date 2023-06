Un rapport accablant révèle que le racisme est ancré dans le cricket avec le sexisme et la misogynie qui sévissent dans le sport

Un nouveau rapport a trouvé des preuves accablantes que le racisme est ancré dans le cricket et que les femmes sont régulièrement victimes de sexisme et de misogynie dans ce sport.

Le rapport de la Commission indépendante pour l’équité dans le cricket (ICEC), « Holding Up A Mirror To Cricket », a recueilli des preuves auprès de 4000 personnes, dont une sur deux affirmant avoir été victimes de discrimination dans le jeu.

3 Le cricket a des problèmes de racisme, d’élitisme, de sexisme et de misogynie, selon le rapport Crédit : Getty

Le rapport a également révélé que le cricket continue d’être élitiste, avec peu ou pas d’accent sur la lutte contre les barrières de classe dans le sport.

Le rapport a formulé 44 recommandations, y compris en tant que « première étape essentielle », un appel à l’England and Wales Cricket Board pour qu’il présente des excuses publiques sans réserve reconnaissant que le racisme, le sexisme, l’élitisme et la discrimination fondée sur la classe existaient et existent toujours et reconnaissent l’impact de que sur les victimes.

Le président de la BCE, Richard Thompson, s’est excusé et s’est engagé dans une lettre à la présidente de l’ICEC, Cindy Butts : « Nous utiliserons ce moment pour réinitialiser le cricket. »

Le rapport a été initialement commandé par la BCE en novembre 2020 et donne une évaluation accablante de l’état actuel du jeu.

Il a constaté que les structures du jeu conduisaient à des disparités raciales et à la discrimination, et que le jeu féminin était subordonné à celui des hommes, les femmes ayant peu de pouvoir, de voix ou d’influence.

Les écoles privées ont dominé le parcours des talents, avec une offre limitée de cricket dans les écoles publiques et des obstacles financiers importants auxquels sont confrontés les personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés.

« Nos conclusions sont sans équivoque », a déclaré Butts.

« Le racisme, la discrimination de classe, l’élitisme et le sexisme sont répandus et profondément enracinés.

3 Le rapport fait 44 recommandations à la BCE Crédit : AFP

« Le jeu doit faire face au fait qu’il ne s’agit pas de plaisanteries ou de quelques pommes pourries. La discrimination est à la fois manifeste et ancrée dans les structures et les processus du cricket.

« La dure réalité est que le cricket n’est pas un jeu pour tout le monde.

« Bien qu’il y ait eu des progrès louables et significatifs dans le football féminin, les femmes continuent d’être traitées comme des citoyennes de seconde zone avec un accès, un salaire et un traitement inégaux. L’équipe féminine d’Angleterre n’a pas encore disputé de match test à Lord’s, le berceau du cricket. !

« Quatre-vingt-sept pour cent des répondants pakistanais et bangladais, 82 % des répondants indiens et 75 % des répondants noirs à notre enquête nous ont dit avoir été victimes de discrimination, ce qui est tout simplement inacceptable.

« Si vous fréquentez une école publique, vous avez moins de chances d’avoir accès au cricket et d’avoir la même opportunité de progresser dans le jeu que vos pairs de l’école privée. Pour ceux qui réussissent, nous avons été attristés d’apprendre qu’ils étaient parfois soumis à une discrimination fondée sur la classe. Le cricket doit de toute urgence uniformiser les règles du jeu. «

Butts a souligné que le rapport avait trouvé « des exemples encourageants de bonnes pratiques » et a félicité la BCE d’avoir été « assez courageuse » pour commander le rapport en premier lieu.

Butts a ajouté : « Nous avons confiance dans la nouvelle direction de la BCE et dans sa capacité à faire avancer nos recommandations – la preuve en sera un changement démontrable.

« Le jeu doit maintenant se pencher sur les vérités inconfortables et s’engager à réformer la culture, les structures et les processus du cricket. C’est la seule façon de faire du cricket un sport véritablement pour tous. »

Une refonte de la structure salariale du football professionnel féminin faisait partie des 44 recommandations de l’ICEC.

3 Le rapport a également révélé d’énormes inégalités salariales entre les équipes masculines et féminines d’Angleterre. Crédit : Getty

Le rapport a révélé que les femmes recevaient « une somme embarrassante » par rapport aux hommes, l’ICEC affirmant qu’elle disposait de « preuves crédibles » que le salaire moyen des femmes anglaises était de 20,6% de celui perçu par leurs homologues masculins au cricket à balle blanche – bien que la BCE estime que ce chiffre peut aller jusqu’à 30 %.

Le rapport indique également que la BCE doit également élaborer un plan d’action pour «faire revivre» le cricket noir, grâce à un soutien financier et à des programmes communautaires ciblés.

Le parcours des talents doit être complètement remanié d’ici 2025 pour le rendre plus « méritocratique », indique le rapport, et surtout, il appelle à un régulateur indépendant pour accroître la confiance dans le processus et répondre aux préoccupations concernant les conflits d’intérêts.

L’introduction de Butts au rapport concluait : « Pour ceux qui ne reconnaissent pas qu’il y a un problème, ceux qui pensent que les problèmes du cricket sont isolés, ceux qui croient à tort que se concentrer sur les questions d’équité, de diversité et d’inclusion distrait le cricket du cricket, je avoir un message clair : si le cricket doit survivre et prospérer, et devenir un jeu véritablement pour tous, il doit saisir les opportunités que représentent, selon moi, nos recommandations.

« Je reste optimiste sur le fait que le cricket relèvera ce défi avec passion, créativité et engagement. »