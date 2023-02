Un rapport accablant révèle des années de harcèlement sexuel au sein du syndicat des transports

Des femmes travaillant dans un syndicat des transports ont été victimes d’agressions sexuelles, d’attouchements sexuels inappropriés et de comportements coercitifs et manipulateurs pendant de nombreuses années, a conclu une enquête accablante. L’enquête d’Helena Kennedy sur le harcèlement sexuel et le leadership au sein du syndicat TSSA a appelé un groupe soudé de quatre personnalités de haut niveau à quitter l’organisation, affirmant qu’elles avaient «permis [sexist] comportements par l’aveuglement volontaire, la thésaurisation du pouvoir et les mauvaises pratiques ». L’enquête a été déclenchée en septembre après que l’ancien secrétaire général, Manuel Cortes, a été accusé d’avoir harcelé et tenté d’embrasser plusieurs femmes. Il a pris sa retraite avec un paiement non divulgué en octobre alors qu’il faisait toujours l’objet d’une enquête, selon le rapport. Lady Kennedy a déclaré: «Cela ne m’a fait aucun plaisir de découvrir une série d’incidents épouvantables, ainsi que des défaillances de leadership et de gestion au sein de la TSSA. Ces incidents comprenaient des attouchements sexuels inappropriés, des agressions sexuelles, des comportements coercitifs et manipulateurs, un langage violent et irrespectueux, des humiliations et des dénigrements de membres du personnel, de représentants et de membres du comité exécutif. “Certains de ces comportements ont en fait été observés – ou entendus – directement par moi”, a-t-elle déclaré. Le pair travailliste a également entendu des preuves de manquements à la procédure régulière, à la justice naturelle et à la gouvernance. “Mon impression est celle d’une concentration du pouvoir absolu dans un très petit nombre de mains, avec peu ou pas de contrôle”, a-t-elle déclaré. Des auditeurs devraient être amenés à examiner les finances du syndicat, a déclaré Kennedy. Elle a demandé pourquoi le syndicat refusait de dire combien a été payé à la retraite à Cortes, qui a nié tout acte répréhensible et s’est excusé pour tout préjudice causé par son comportement. Des allégations de comportement sexuellement inapproprié contre Cortes, centrées autour des bureaux du syndicat près de la gare d’Euston, dans le centre de Londres, ont émergé au printemps. Claire Laycock, qui a travaillé pour la TSSA pendant plusieurs années en tant qu’organisatrice dans le Yorkshire, a déclaré avoir été harcelée dans un pub après une fête de Noël en 2018. Une vidéo mise en ligne par Laycock affirmait que Cortes lui avait demandé de l’embrasser et l’avait invitée à “sors”. Le syndicat a fait l’objet de critiques en mai après avoir appliqué un accord de non-divulgation pour empêcher Laycock de répéter les allégations. Des semaines plus tard, d’autres femmes, dont les anciennes organisatrices Maggie Hayes et Hannah Plant, se sont manifestées pour dire qu’elles avaient été témoins d’un comportement inapproprié. Un membre actuel du personnel a accepté d’être nommé dans le rapport après avoir témoigné qu’elle avait été touchée de manière inappropriée par Cortes lors de deux rassemblements de la TSSA en 2011 et un en 2015. Mel Taylor a déclaré que de nombreux collègues avaient été témoins du premier incident, mais qu’elle ne s’est pas sentie en mesure de déposer une plainte officielle contre le secrétaire général à l’une ou l’autre occasion et, à sa connaissance, cela n’a pas été soulevé ou signalé par d’autres. “Mel a déclaré qu’un collègue senior lui avait dit que c’était de sa faute parce qu’elle s’était assise à côté de Manuel”, indique le rapport. L’enquête de Kennedy a été lancée en septembre. Elle a entendu des exemples précis de comportements sexuels non consensuels, notamment «le glissement d’une main entre le haut des cuisses d’une femme par derrière, le glissement d’un doigt de haut en bas sur la cuisse d’une jeune femme, la compression des seins, le tâtonnement répété d’une femme par derrière [and] chuchotant des suggestions inappropriées (« Je te baiserais ») », a-t-elle écrit. Kennedy a suggéré que des auditeurs soient amenés à examiner les livres du syndicat. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour The Guardian Titres Royaume-Uni Bulletin gratuit Un résumé des principaux titres de la matinée vous est envoyé directement par e-mail tous les jours de la semaine

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

après la promotion de la newsletter

« Il semble y avoir un manque de leadership et un manque de culture. Ses finances, si j’ai bien compris, sont en mauvais état et le nombre de ses membres a diminué. Je conclus que la direction interne de la TSSA n’est pas adaptée à son objectif », a-t-elle écrit.

Les responsables du syndicat contrôlaient, hiérarchisaient et intimidaient, a-t-elle déclaré. “Les dirigeants semblent considérer le personnel comme un problème”, a-t-elle déclaré. “J’ai entendu dire que des membres de l’organisation avaient été décrits par les cadres supérieurs comme des” connards inutiles “.”

Kennedy a déclaré que “la grande majorité” des témoignages qu’elle avait reçus de 50 témoins étaient véridiques. « Je n’ai aucune raison de ne pas accepter leurs témoignages, même sans serment. Ils sont cohérents, crédibles et donnés par des personnes qui affichent une détresse claire et visible », a-t-elle déclaré.

Des sources proches du syndicat ont déclaré qu’il lui serait difficile de survivre au rapport de Kennedy. Le syndicat négocie depuis un certain temps avec d’autres syndicats au sujet d’une fusion, parmi lesquels le syndicat GMB et Unite.

Dans un communiqué, la TSSA a déclaré qu’elle donnerait suite aux recommandations du rapport et s’est engagée à réaliser le changement nécessaire pour garantir la confiance des membres, du personnel et des femmes dans l’ensemble du mouvement.

“Avec effet immédiat, le président et le trésorier ont démissionné et un président et un trésorier par intérim ont été nommés”, a-t-il déclaré.