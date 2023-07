Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le département d’État américain a publié son rapport Afghanistan After Action Review, détaillant les échecs des administrations Trump et Biden lors du retrait des troupes américaines d’Afghanistan en 2021.

Le rapport tant attendu a révélé que la décision des deux administrations avait des conséquences néfastes et a exposé les lacunes d’un « environnement chaotique et dangereux » lors du retrait après près de deux décennies de guerre en Afghanistan.

« Les décisions du président (Donald) Trump et du président (Joe) Biden de mettre fin à la mission militaire américaine en Afghanistan ont eu de graves conséquences pour la viabilité du gouvernement afghan et sa sécurité », indique le rapport non classifié.

« Ces décisions dépassent le cadre de cet examen, mais l’équipe AAR (After Action Review) a constaté qu’au cours des deux administrations, il n’y avait pas suffisamment de considération au niveau supérieur des pires scénarios et de la rapidité avec laquelle ceux-ci pourraient suivre », a-t-il ajouté.

Sur le rapport après action de 85 pages, le ministère n’a rendu public que 24 pages, gardant le reste classé.

Les détails sont apparus plus d’un an après un examen de 90 jours de la gestion de l’opération d’évacuation et comprennent des détails sur ce qui s’est passé au cours des derniers jours de la présence américaine en Afghanistan et des recommandations pour se préparer aux événements futurs.

Le constat des rapports a également mis en lumière les manquements du secrétaire d’Etat Antony Blinken, sans le nommer.

Cela comprenait l’échec du département d’État à élargir son groupe de travail sur la gestion de crise alors que les talibans avançaient sur Kaboul en août 2021 et l’absence d’un diplomate de haut rang «pour superviser tous les éléments de la réponse à la crise».

Un vol complet de 265 personnes prises en charge par des membres des forces armées britanniques à bord d’un vol d’évacuation au départ de l’aéroport de Kaboul (MoD) (Médias PA)

Se référant au dernier étage du département d’État où M. Blinken et d’autres diplomates de haut niveau ont leur bureau, il a déclaré: « Nommer un directeur au 7e étage … aurait amélioré la coordination entre les différentes lignes d’effort. »

Le rapport indiquait que les hauts responsables de l’administration Biden n’avaient « pas pris de décisions claires » concernant les Afghans à risque. Il n’y avait pas d’instructions claires sur qui serait inclus dans l’opération d’évacuation ou sur où ils seraient emmenés.

« Cela a considérablement ajouté aux défis auxquels le Département et le DoD ont été confrontés lors de l’évacuation », a-t-il déclaré.

Les gens luttent pour traverser le mur d’enceinte de l’aéroport international Hamid Karzai pour fuir le pays (EPA)

L’opération d’évacuation des non-combattants (NEO) du Département d’État « a été entravée par le fait qu’il n’était pas clair qui au sein du Département avait la tête », a-t-il déclaré.

L’examen a également indiqué que les préoccupations concernant la signalisation et le maintien de la confiance dans le gouvernement afghan ont entravé la préparation et la planification des crises. Cette inhibition a finalement contribué à l’effondrement du gouvernement afghan à la mi-août 2021.

Les arrimeurs et pilotes de l’US Air Force affectés au 816th Expeditionary Airlift Squadron (via Reuters)

Le rapport intervient alors que l’administration Biden a été critiquée pour son retrait chaotique des troupes américaines et de ses responsables de Kaboul après la prise de contrôle des talibans, renversant le gouvernement du président Ashraf Ghani.

Les scènes sans précédent ont montré des centaines de milliers d’Afghans et d’autres citoyens essayant de fuir le régime taliban et tentant d’entrer dans l’aéroport de Kaboul.

Des vidéos montraient des hommes accrochés à des avions alors qu’ils roulaient sur les pistes et d’autres essayant d’escalader les grands murs de l’aéroport.

Lors des évacuations, un kamikaze de l’État islamique a tué 13 militaires américains et plus de 150 Afghans devant une porte d’aéroport.

Selon le rapport, environ 125 000 personnes, dont près de 6 000 Américains, ont été évacuées de Kaboul avant le départ des derniers soldats américains d’Afghanistan le 20 août.

Défendant la gestion des évacuations par M. Biden, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que les décisions avaient été prises pour mettre fin à la guerre.

« Il devait prendre une décision », a-t-elle déclaré aux journalistes vendredi. Les États-Unis avaient versé « des milliards de dollars dans une guerre sans fin en vue » et « il voulait arrêter cela, il voulait mettre fin à cela », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de Trump a déclaré: « Il n’y a qu’une seule personne responsable du retrait désastreux de l’Afghanistan – Joe Biden. »

L’examen critique du Département d’État n’a pas été reflété dans le rapport de la Maison Blanche publié en avril.