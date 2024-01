Un rappeur russe menacé d’être servi en première ligne pour une soirée scandaleuse “presque nue”

Nouvelles





Le tollé suscité par la scandaleuse soirée nue d’un rappeur russe a conduit les autorités à le menacer de servir sur la ligne de front en Ukraine en guise de punition.

L’influenceuse Instagram Anastasia Ivleeva, 32 ans, a organisé une soirée « presque nue » dans la discothèque Mutabor de Moscou le 20 décembre 2023, avec le rappeur Nikolai Vasilyev, 25 ans, connu sous le nom de Vacio, portant seulement une chaussette Balenciaga sur ses parties génitales, faisant apparemment référence au célèbre Red. Affiche des Hot Chili Peppers pour leur single « Fight Like A Brave ».

Vasiliev a été condamné à 15 jours de prison et à une amende de 200 000 roubles (2 258 dollars) pour avoir encouragé des « relations sexuelles non traditionnelles » lors de la fête, a rapporté le Telegraph.

Vasiliev a rapidement reçu l’ordre de se rendre dans un centre de recrutement de Moscou, mais il ne s’est pas présenté après avoir été condamné à 10 jours supplémentaires de prison pour petit hooliganisme et injures contre des policiers.

Le tabloïd russe Moskovsky Komsomolets a affirmé que Vasilyev souffrait d’un problème de santé non précisé, qui pourrait l’exempter du service et l’empêcher d’atteindre les lignes de front ukrainiennes.

L’actrice et blogueuse russe Anastasia Ivleeva était l’animatrice de la soirée du rappeur Nikolai Vasilyev. PA

Le parti a suscité une réaction inhabituellement forte et rapide de la part de l’establishment moscovite, notamment des médias d’État et des groupes de l’Église orthodoxe.

Cela a fait la une des journaux russes pendant des jours, contribuant apparemment à supplanter les informations sur l’inflation et la hausse des prix alimentaires, a rapporté Reuters.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a affirmé que le parti avait « souillé » ceux qui y avaient participé.

Des gens assistent à une soirée « presque nue » organisée par la blogueuse russe Anastasia (Nastya) Ivleeva à la discothèque Mutabor à Moscou, en Russie, le 21 décembre 2023. via REUTERS

Les politiciens conservateurs et les animateurs de talk-shows ont exigé que ceux qui ont assisté à la fête soient punis, ce que certains ont lié à une répression plus large de la décadence, tandis que l’offensive en Ukraine se poursuit avec de lourdes pertes et les citoyens moyens ont du mal à joindre les deux bouts.

L’animatrice, Ivleeva, risque également une peine de prison après que les autorités russes ont soudainement décidé d’enquêter sur ses impôts. Des dizaines de personnes ont rejoint un recours collectif visant à forcer Ivleeva à verser plus de 10 millions de dollars à une organisation caritative pro-guerre.

Un expert conservateur pro-Kremlin a qualifié l’événement de « cynique » à un moment où « nos gars meurent dans l’opération militaire spéciale et où de nombreux enfants perdent leur père ».

La blogueuse russe Anastasia (Nastya) Ivleeva pose pour une photo avec le rappeur GeeGun lors d’une soirée « presque nue » à la discothèque Mutabor à Moscou, en Russie. via REUTERS

L’éminent propagandiste de la télévision Vladimir Soloviev, dans un article sur Telegram, a qualifié les participants de « bêtes » et de « racailles », affirmant que « ces brutes… ne se soucient pas de ce qui se passe », a rapporté The Guardian.

Le président russe Vladimir Poutine est revenu à un conservatisme social extrême alors qu’il se prépare à de nouvelles élections en mars que les analystes s’attendent à ce qu’il remporte facilement.

Il a aussi réprimé les droits des homosexuels et a exhorté les familles à avoir huit enfants ou plus.

D’autres célébrités qui étaient apparues à la soirée « presque nues » ont perdu leur contrat pour apparaître lors d’un événement télévisé majeur du réveillon du Nouvel An, et les sponsors les ont abandonnées.

Au moins une célébrité a perdu un rôle dans un nouveau film.











