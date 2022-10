Un rappeur marocain accusé de faire l’éloge du haschich libéré sous caution

Le rappeur de Casablanca, 26 ans, est devenu une figure incontournable de la scène rap marocaine lorsqu’il a sorti son premier album, “Caméléon”, en 2021. L’album de 17 chansons a recueilli des critiques mitigées mais a acquis une popularité significative sur Spotify, faisant de lui le plus a recherché un artiste arabe dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sur la plateforme de streaming.

Au fil des ans, Toto a repoussé les limites. Il est apparu sur Instagram en fumant du haschich et en affichant ses nombreux tatouages. Il s’est filmé ivre portant une bouteille d’alcool lors d’un de ses concerts. Cela a provoqué de nombreuses critiques et condamnations parmi les Marocains, beaucoup pensant que ses actions donnaient un mauvais exemple à son public, principalement des enfants.

« Je fume du haschisch, et alors ? » il a répondu avec défi à une question posée par un journaliste. « Est-ce que je l’obtiens d’ailleurs ? “Non!” il ajouta. C’est seulement au coin de la rue. Nous sommes à peine à 300 kilomètres de la source du cannabis, et c’est bien connu dans le monde entier. Les gens viennent ici du monde entier pour le fumer. ”

Le cannabis est cultivé au Maroc depuis des siècles et le pays est l’un des plus grands producteurs de cannabis au monde, mais la consommation de cannabis est illégale au Maroc et dans toute la région.

Malgré les excuses, les Marocains ont attaqué Toto via les réseaux sociaux. Le journaliste marocain basé en Belgique Mohamed Tijini l’a accusé d’avoir encouragé la consommation de drogue lors d’un concert organisé par le ministère de la Culture et payé avec l’argent des contribuables.

Toto a riposté sur Instagram, menaçant prétendument de « liquider » et de « se venger » du journaliste. Tijini a alors porté plainte contre Toto pour diffamation, insultes, menaces de mort et atteinte aux bonnes mœurs.

Trois autres musiciens marocains et un policier ont emboîté le pas et ont porté plainte contre le rappeur, l’accusant de diffamation, menaces, insultes, calomnies, atteintes à l’honneur et révélation de faits et secrets liés à la vie privée des personnes via les réseaux sociaux sans leur consentement.