Un rappeur kurde remporte l’appel contre la condamnation à mort en Iran

La Cour suprême iranienne a accepté l’appel du rappeur Saman Yasin contre sa condamnation à mort alors même qu’elle a confirmé la même peine contre un autre manifestant.

Yasin, un artiste et rappeur kurde bien connu et acclamé, a été un critique virulent du régime iranien au milieu des troubles actuels. Il a écrit des messages de soutien aux manifestants sur ses réseaux sociaux et a écrit plusieurs chansons de protestation.

Il avait été accusé d’avoir tenté de tuer des membres des forces de sécurité, d’avoir mis le feu à une poubelle et d’avoir tiré trois fois en l’air lors de manifestations antigouvernementales, accusations qu’il a niées.

La semaine dernière, la mère de Yasin a plaidé dans une vidéo pour aider à sauver son fils. “Où dans le monde avez-vous vu la vie d’un être cher être prise pour une poubelle ?” dit-elle dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Le tribunal avait initialement déclaré qu’il avait accepté les appels de Yasin et d’un autre manifestant, mais dans une déclaration ultérieure, l’agence de presse judiciaire Mizan a déclaré que seul l’appel de Yasin avait été accepté.

“Les relations publiques de la Cour suprême d’Iran ont corrigé leur nouvelle : ‘L’appel de Mohammad Qobadloo n’a pas été accepté… L’appel de Saman Seydi a été accepté par la Cour suprême”, a indiqué l’agence.

Expliquant la décision dans sa déclaration initiale, il a cité des failles dans l’enquête sur l’affaire et a déclaré qu’elle avait été renvoyée devant le tribunal pour un réexamen.

Qobadloo avait été accusé d’avoir tué un agent de police et d’en avoir blessé cinq autres avec sa voiture lors des manifestations.

Des troubles ont éclaté dans tout l’Iran à la mi-septembre après la mort en détention de la femme kurde iranienne Mahsa Amini, qui a été arrêtée par la police des mœurs qui applique le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes.